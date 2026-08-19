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    Retiran cartel publicitario instalado en medio de la ciclovía de la Alameda en Estación Central: GORE apunta al Serviu

    "Este cambio es tuyo" decía la gigantografía dispuesta en medio del bandejón, frente a la estación de trenes.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Municipalidad de Estación Central y el Gobierno Regional (GORE) de Santiago anunciaron coordinaciones para el retiro de un cartel publicitario con pilares metálicos que fue instalado en medio de la ciclovía en la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins.

    “Este cambio es tuyo” decía la gigantografía dispuesta en medio del bandejón, frente a la estación de trenes, celebrando los trabajos que se han realizado en la principal arteria capitalina.

    La situación fue reportada en Instagram por la cuenta Cletero Ilustre en la que ironizan expresando “felicitaciones al genio o genia que propuso la instalación y también a los que la aprobaron”.

    El alcalde Felipe Muñoz respondió a la publicación descartando responsabilidad del municipio o del GORE, indicando que había iniciado gestiones “para ir a retirar esto de inmediato”.

    El Gobierno de Santiago, en tanto, emitió este miércoles un comunicado en el que responsabiliza al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana por la situación.

    “Respecto del letrero instalado en el bandejón central de la Alameda, entre Exposición y Matucana, aclaramos que su instalación fue ejecutada por Serviu”, precisaron.

    Asimismo, explicaron que “según informó el propio servicio, el elemento fue ubicado en un punto distinto al definido en el proyecto, afectando la circulación y seguridad de la ciclovía, por lo que deberá ser reubicado a la brevedad”.

    El GORE planteó “la Nueva Alameda es un proyecto construido entre distintas instituciones y, precisamente por eso, cada una debe cumplir con su parte: respetar los diseños acordados, ejecutar correctamente las obras y resguardar siempre la seguridad de las personas.

    “Suspender el tercer tramo ya es una mala noticia; obstaculizar la ciclovía existente es simplemente impresentable”, cerró la repartición regional que encabeza el gobernador Claudio Orrego, apuntando a la decisión de la administración del Presidente José Antonio Kast de retirar el financiamiento a las obras.

    Desde el Serviu, en tanto, informaron durante la jornada que el letrero ya estaba siendo retirado para ser reubicado en la intersección de la Alameda con Exposición.

    Más sobre:AlamedaServiuFelipe MuñozEstación CentralGORE RM

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