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    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    Ana María Stuven, Joaquín Fermandois, Enrique Brahm, Isidoro Vásquez de Acuña y Mario Garcés buscan quedarse con el reconocimiento del Mineduc. ¿Cuáles son sus trayectorias y qué respaldos tienen sus respectivas postulaciones?

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    Ya están en carrera los candidatos para el Premio Nacional de Historia, versión 2026 que concede el Ministerio de Educación. Creado en 1974, distingue a aquellos investigadores que se hayan destacado en el campo de la historiografía nacional, los estudios históricos.

    Se concede el galardón cada dos años, recibiendo el premiado una suma de dinero, en la actualidad son $ 13.186.565 entregados por una sola vez, y una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM. Este año hay destacados académicos en la carrera por el galardón.

    17.06.2026 Entrevista a Ana María Stuven - Historiadora Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Postulada por la escuela de Historia de la Universidad Diego Portales (UDP), está el hombre de la destacada historiadora Ana María Stuven, quien también fue candidata al galardón el año 2020. Periodista de la Universidad de Chile, licenciada en Historia de la Universidad Católica de Chile y doctora en Historia de la Stanford University (EE.UU.), su trabajo se centra en la historia de las ideas políticas, y del rol de las mujeres en la historia, especialmente en los siglos XIX y XX. De obtener el galardón, sería la segunda mujer en ganarlo después de Sol Serrano, en 2018.

    Apoyada por la UDP, su rector, Carlos Peña, explica a Culto los motivos por los cuales la institución patrocina su postulación. “La profesora Stuven posee una obra historiográfica que contribuye a una mejor comprensión de lo que somos y de la forma en que se configura la memoria. Ha contribuido a ello su enfoque de historia conceptual que muestra de qué forma los conceptos que usamos no son meramente descriptivos, sino que en ellos precipita y decanta una cierta forma de concebir la realidad y la condición de la comunidad política en ella”.

    “Sus trabajos sobre el orden y la forma en que se constituye, acerca de los debates republicanos o sobre el lugar de la religión en la sociedad o el papel de las mujeres, muestran ese enfoque que constituye un aporte intelectual inestimable en la producción historiográfica que es siempre, y a la vez, una forma de explorar y constituir nuestra memoria”.

    En su carta de presentación a la candidatura, Peña agregó: “La profesora Ana María Stuven ha concebido su quehacer intelectual en estrecho contacto con los problemas que configuran a la esfera pública, participando en debates y en intercambios de puntos de vista que atañen a la vida en común, mostrando así que su vocación por las ideas no se refiere solo a tenerlas como objeto de estudio y de análisis, sino también alcanza a la disposición a expresarlas contribuyendo así a la deliberación pública”.

    15.02.2024 JOAQUIN FERMANDOIS, HISTORIADOR FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

    Otro candidato es el historiador Joaquín Fermandois. Formado en la Universidad Católica de Valparaíso, realizó estudios de posgrado en Alemania y España, donde obtuvo un doctorado por la Universidad de Sevilla. Su campo de estudio tiene que ver con las relaciones internacionales de Chile, historia política e historia contemporánea.

    Su postulación es apoyada por los institutos de Historia de dos casas de estudio: la Universidad San Sebastián y la Pontificia Universidad Católica de Chile. En este sentido, el director del Instituto de Historia UC, Claudio Rolle, explica a Culto: “El Instituto de Historia de la Universidad Católica y la universidad apoyan la candidatura de Joaquín Fermandois al Premio Nacional de Historia por su muy destacada carrera como investigador, como docente, como intelectual, como creador o formador de generaciones de historiadores y de personas que se interesan por las relaciones internacionales. Joaquín Fermandois ha cultivado un campo de conocimientos que vincula el estudio de las relaciones internacionales, la vida política, la vida cultural con con la historia y tiene una extensa obra en la cual se incluyen monografías de enorme valor para nuestra disciplina y también libros que tienen que ver con la divulgación, con la apertura de temas nuevos, en la con la coordinación de equipos de trabajo en proyectos que ha dirigido”.

    “Ha sido una figura especialmente importante para muchas generaciones de historiadores formados en esta universidad, en la Católica, en la Católica de Valparaíso donde trabajó y también en la Universidad de Chile, especialmente en Estudios Internacionales. Es una persona que además ha prestado un servicio público significativo en tareas de servicio y de apoyo a la Cancillería en distintas circunstancias. Es sobre todo una persona que es valorada por su capacidad de aportar críticamente a a la visión de del de Chile y del mundo. Siempre ha tenido un rasgo distintivo en la búsqueda de una perspectiva, de un pensamiento situado en un momento y en un lugar como el Chile contemporáneo. Todas estas son razones que nos llevan a pensar que es una persona que merece ampliamente el Premio Nacional de Historia”.

    También está la candidatura del historiador Enrique Brahm, Abogado y Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile; Doctor en Derecho, Universidad de Frankfurt, Alemania. Sus áreas de estudio son la Historia universal contemporánea, con énfasis en las guerras mundiales y los regímenes totalitarios; Historia jurídico-política de Chile (siglos XIX y XX) y la Historia Militar.

    Su candidatura es respaldada por la Universidad de Los Andes. Consultado por este medio, José Luis Widow, Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, señala: “Las razones para postular a Enrique Brahm al Premio Nacional de Historia son múltiples. En primer lugar, destaca su sólida trayectoria como investigador y su extensa producción académica, que alcanza 19 libros y numerosos artículos, además de publicaciones de divulgación que le han permitido acercar la historia a públicos diversos. Su trabajo abarca principalmente la historia contemporánea y política, las relaciones internacionales y el desarrollo del pensamiento conservador en Chile, además del estudio de las guerras mundiales y sus causas y consecuencias políticas. Su aporte se refleja en obras recientes como La Gran Guerra, la perenne actualidad de la Primera Guerra Mundial , su investigación sobre Mariano Egaña, la historia de la Universidad de los Andes y Las puertas se cierran, sobre el cuerpo consular y la inmigración judía a Chile durante el Tercer Reich”.

    “Junto con su aporte como investigador, destaca su capacidad para comunicar y transmitir el conocimiento histórico. Enrique Brahm nunca se aisló en el ámbito académico, sino que desarrolló una extensa trayectoria docente, marcada por el entusiasmo y la cercanía con sus estudiantes. Esa capacidad para abordar temas complejos y hacerlos comprensibles tanto para especialistas como para un público amplio constituye también un mérito fundamental para un Premio Nacional de Historia. Su contribución, por tanto, no solo radica en la profundidad y relevancia de sus investigaciones, sino también en su capacidad para formar, divulgar y aportar herramientas que permiten comprender procesos históricos fundamentales para entender el Chile del pasado y también el país que vivimos hoy”.

    Asimismo está la candidatura del historiador Isidoro Vásquez de Acuña. Formado en Antropología e Historia, en la Universidad de Chile y Complutense de Madrid, en cuya Facultad de Filosofía y Letras obtuvo su grado de Doctor en 1959. Su trabajo se enmarca en el ámbito de investigación histórica y genealógica en Chile como académico y presidente del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas.

    Su postulación es respaldada por la Sociedad de Folclor Chileno, cuyo presidente, Yvaín Eltit, comenta: “La postulación de don Isidoro Vázquez de Acuña es de justicia histórica, de un hombre multifacético, contingente y observador, formado como el único discípulo de Carlos Lavín Acevedo, musicólogo y compositor. Así mismo sus méritos no se limitan al campo de la historia, ha trabajo la genealogía, la heráldica, el folclor, materias navales e innumerables asuntos patrimoniales”.

    “Don Isidoro es además el último miembro vivo de la Asociación Folklórica Chilena, la cual reconstituimos como Sociedad de Folclor Chileno (2021), por ende, tenemos razones institucionales con él, es quien nos ha ayudado incondicionalmente a reconstruir nuestro pasado. Su presentación ha sido desde hace algunos años, y de ser preciso seguiremos persistiendo para que se le otorgue, ya que es una deuda histórica y patrimonial con la memoria de nuestra nación reconocer a don Isidoro con este galardón”.

    Mario Garcés. Foto: Comunicaciones Fahu - USACH

    Finalmente, está la candidatura del historiador Mario Garcés, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Exponente de la Historia Social su trabajo -en la línea del célebre Gabriel Salazar- ha rescatado el pasado del movimiento sindical, los pobladores, trabajadores, organizaciones comunitarias, movimientos sociales y memorias populares, articulando investigación académica, historia oral y trabajo situado con comunidades.

    Su postulación es apoyada por la USACH y por la editorial LOM. En la casa de estudios indicaron: “El Consejo de la Facultad de Humanidades y el Departamento de Historia respaldan la candidatura del Dr. Mario Garcés Durán al Premio Nacional de Historia 2026, en reconocimiento a una trayectoria fundamental para la renovación de la historiografía social chilena. Académico del Departamento de Historia Usach, investigador, docente y referente de la historia social popular, el Dr. Garcés ha desarrollado una obra marcada por la rigurosidad historiográfica, el compromiso público y la valoración de las memorias, organizaciones y experiencias comunitarias como parte central de la historia de Chile”.

    “Desde la Facultad de Humanidades, este respaldo reafirma la importancia de las humanidades como conocimiento público, situado y socialmente relevante, capaz de contribuir a la comprensión crítica de nuestro país y sus procesos históricos”.

    En tanto, en la casa editorial LOM, sus editores Paulo Slachevsky y Silvia Aguilera señalan: “El profesor Garcés ha contribuido de manera decisiva a la valoración de la historia oral y la memoria histórica como patrimonio democrático. Su trabajo en investigación, formación y acompañamiento de organizaciones sociales ha fortalecido el vínculo entre el conocimiento histórico y la participación ciudadana, proyectando su influencia mucho más allá del ámbito universitario”.

    “Estamos convencidos de que la profundidad del aporte intelectual y la obra del profesor Garcés constituyen un legado de enorme valor para Chile y América Latina, y un ejemplo de cómo la investigación histórica puede contribuir al fortalecimiento de una sociedad más consciente de su pasado y más comprometida con la democracia y su futuro”.

    Este 2026, el jurado que entregará el premio estará conformado por María Paz Arzola González, Ministra de Educación; Alejandra Mizala Salces, Rectora de la Universidad de Chile; Egon Montecinos Montecinos, Rector Universidad Austral, representante del CRUCH; Jacqueline Dussaillant Christie, representante Academia Chilena de la Historia y César Ross Orellana, Premio Nacional de Historia 2024 último galardonado.

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