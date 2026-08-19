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    Culto

    El youtuber y estrella de internet Fede Vigevani anota un hito en Chile: se presentará en el Claro Arena

    El uruguayo es uno de los máximos creadores de contenido en la industria hispanohablante y ya había agotado cinco fechas en el Movistar Arena en 2025. Lee aquí las coordenadas de su nueva visita.

    Por 
    Equipo de Culto

    El youtuber, creador de contenido y músico uruguayo Fede Vigevani es una de las máximas celebridades aparecidas en la web en la escena hispanohablante.

    Y como tal, confirmó una nueva función de “El Mundo de Fede Vigevani” el próximo 19 de diciembre en el Claro Arena, el reciente recinto multipropósito de Santiago. Junto a Los Vecinos y Club Misterio, el show propone una experiencia inmersiva con música en vivo, bailarines e invitados especiales, “donde cada personaje del universo de Fede sale de la pantalla para tomar el escenario”, dice un comunicado de sus organizadores.

    La puesta combina narrativa, humor y desafíos en vivo, y ya se consolidó como una de las experiencias familiares más convocantes de la región, capaz de reunir bajo un mismo techo a fanáticos de todas las edades.

    Quién es Fede Vigevani, el youtuber uruguayo que agotó cuatro espectáculos en el Movistar Arena de Chile.

    La fecha en Santiago, de hecho, llega en uno de los mejores momentos del proyecto. En 2025, la figura agotó tres Arenas en Ciudad de México y encadenó cinco funciones sold out en el Movistar Arena de Chile. El cierre de año lo encontró en la cima: el 22 de diciembre, más de 45.000 personas colmaron el Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield) en Buenos Aires, la convocatoria más grande de su carrera. Con nueve países recorridos y más de 800.000 entradas vendidas, la gira se ubica entre los fenómenos más grandes del entretenimiento en vivo en habla hispana.

    Con más de 76 millones de suscriptores en YouTube, 30 millones en TikTok y 11 millones en Instagram, Fede Vigevani es el creador de contenido hispanohablante con mayor alcance del mundo. La Vecibanda y Club Misterio, sus dos grandes proyectos junto a su comunidad, encuentran en los escenarios su versión más ambiciosa.

    ¿Entradas? Preventa Exclusiva Banco de Chile, este jueves 20 de agosto, 12:00 pm. Venta General, sábado 22 de agosto, 12:00 pm. Todo a través del sistema Puntoticket.

    Más sobre:Fede VigevaniClaro ArenaEstadioEl mundo de Fede VigevaniMagazineMagazine culto

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