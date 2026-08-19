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    Dreams afirma que postulará a nueva licitación de casino en Puerto Varas tras fallida licitación

    “Dreams no comparte el criterio aplicado por la Superintendencia de Casinos de Juego para poner término a la evaluación de nuestra oferta en el proceso de licitación del casino de Puerto Varas, comuna donde somos el operador actual”, dijo la compañía controlada por Claudio Fischer.

    Por 
    Patricia San Juan
    Dreams afirma que postulará a nueva licitación de casino en Puerto Varas tras fallida licitación

    Luego que ayer la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) declarara desierta la licitación para otorgar un permiso de operación del casino de juegos en Puerto Varas, la cadena Dreams, uno de los dos únicos oferentes, cuyas postulaciones fueron rechazada por al autoridad previo a la adjudicación, criticó el proceso pero afirmó que participará en el nuevo concurso.

    “Dreams no comparte el criterio aplicado por la Superintendencia de Casinos de Juego para poner término a la evaluación de nuestra oferta en el proceso de licitación del casino de Puerto Varas, comuna donde somos el operador actual”, dijo la compañía controlada por Claudio Fischer.

    Agregó que “ninguna de las objeciones se refiere al proyecto. La oferta quedó fuera en la revisión previa de antecedentes y el sobre con la oferta económica nunca se abrió. Lo objetado son formalidades documentales, antecedentes que emanan del propio Estado, solicitados en tiempo y forma, emitidos tardíamente e incorporados al expediente apenas estuvieron disponibles, todos favorables”.

    Al respecto enfatizó que “no se nos objeta la situación tributaria, sino la fecha en que un tercero emitió el documento. Se exige, además, información societaria que, tratándose de un operador con más de 15 años de trayectoria regulada, la autoridad ya conoce y consta en registros públicos”.

    La empresa acusó que el estándar cambia entre un proceso y otro, aplicado sin posibilidad de aclarar, no protege el interés público: desincentiva la competencia y que el costo costo de la falta de gobernanza lo asumen las comunas que esperan inversión y empleo.

    Dreams afirmó que “continúa operando el casino de Puerto Varas con normalidad y con el mismo compromiso con sus trabajadores y con la comuna. Participaremos en el nuevo proceso anunciado por la Superintendencia, esperando que sus bases permitan una competencia que se resuelva por el mérito de los proyectos”.

    La compañía afirmó que el otro oferente, el grupo peruano Meier, también quedó fuera por razones documentales, lo que llevó a que la licitación fue declarada desierta. “Más aún, de las siete licitaciones resueltas el 2026, cinco terminaron sin adjudicatario. Situación que exige una revisión de fondo del diseño y la conducción de estos procesos”, aseveró Dreams.

    Ayer el grupo Meier también criticó el proceso y señaló en un comunicado que “la incertidumbre jurídica derivada de los constantes cambios en las reglas del juego y en los criterios de evaluación genera un clima complejo que inevitablemente lleva a Corporación Meier a mirar con cautela e incertidumbre su continuidad y futuros planes de inversión en el país”.

    El proceso

    La Superintendencia de Casinos de Juego había recibidos dos ofertas técnicas el 19 de enero de 2026, provenientes de las sociedades Inversiones y Turismo Puerto Varas S.A., ligada al grupo Dreams, controlado por Claudio Fischer, y de Sociedad Quilquihue S.A., vinculada al grupo peruano Corporación Meier.

    Siete meses después, el Consejo Resolutivo de la SCJ, encargado de revisar las propuestas, emitió las resoluciones exentas N° 821 y N°822, con fecha 11 de agosto de 2026, donde formalizó su decisión de poner fin término a la evaluación de las respectivas ofertas, dijo en un comunicado el ente fiscalizador.

    “Las decisiones adoptadas se fundamentan en que las sociedades postulantes no dieron cumplimiento íntegro a los requisitos legales y reglamentarios establecidos en las Bases Técnicas que rigen estos procesos”, explicó la SCJ.

    “El incumplimiento de estas bases constituye una causal expresa para poner fin a la etapa de evaluación técnica sin adjudicación, razón por la cual el Consejo Resolutivo resolvió poner término a las evaluaciones respectivas y declarar desiertos ambos procesos”, agregó.

    Al declarar desierto el proceso, ahora la superintendencia deberá iniciar un nuevo proceso para adjudicar el casino de juegos que opere en Puerto Varas. Esto implicará revisar las condiciones especiales que incorporan las bases técnicas, entre ellas el monto mínimo que debe entregarse anualmente a la municipalidad de la ciudad anfitriona, obligaciones de infraestructura urbana o de conservar el 100% del personal que laboraba en el casino que actualmente está en operación.

    Hoy la concesión del casino de Puerto Varas la posee Dreams, que opera además un hotel adjunto a sus instalaciones de apuestas. Este complejo, como es de carácter municipal, puede seguir funcionando hasta que el nuevo casino pueda operar.

    Más sobre:CasinosPuerto VarasDreamsGrupo MeierSuperintendencia de CasinosCasino de Puerto Varas

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