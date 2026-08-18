Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) declaró desierta la licitación para otorgar un permiso para operar el casino de juegos en Puerto Varas, lo que se suma a los fallidos procesos concluidos la semana pasada, que ni siquiera tuvieron postulantes, en Viña del Mar e Iquique.

En el caso de la ciudad lacustre, el órgano regulador había recibidos dos ofertas técnicas el pasado 19 de enero de 2026, provenientes de las sociedades Inversiones y Turismo Puerto Varas S.A., ligada al grupo Dreams, controlado por Claudio Fischer, y de Sociedad Quilquihue S.A., vinculada al grupo peruano Corporación Meier.

Siete meses después, el Consejo Resolutivo de la SCJ, encargado de revisar las propuestas, emitió las resoluciones exentas N° 821 y N°822, con fecha 11 de agosto de 2026, donde formalizó su decisión de poner fin término a la evaluación de las respectivas ofertas, dijo en un comunicado el ente fiscalizador.

“Las decisiones adoptadas se fundamentan en que las sociedades postulantes no dieron cumplimiento íntegro a los requisitos legales y reglamentarios establecidos en las Bases Técnicas que rigen estos procesos”, explicó la SCJ.

“El incumplimiento de estas bases constituye una causal expresa para poner fin a la etapa de evaluación técnica sin adjudicación, razón por la cual el Consejo Resolutivo resolvió poner término a las evaluaciones respectivas y declarar desiertos ambos procesos”, agregó.

Al declarar desierto el proceso, ahora la superintendencia deberá iniciar un nuevo proceso para adjudicar el casino de juegos que opere en Puerto Varas. Esto implicará revisar las condiciones especiales que incorporan las bases técnicas, entre ellas el monto mínimo que debe entregarse anualmente a la municipalidad de la ciudad anfitriona, obligaciones de infraestructura urbana o de conservar el 100% del personal que laboraba en el casino que actualmente está en operación.

La reacción de un interesado

Hoy la concesión del casino de Puerto Varas la posee Dreams, que opera además un hotel adjunto a sus instalaciones de apuestas. Este complejo, como es de carácter municipal, puede seguir funcionando hasta que el nuevo casino pueda operar.

La Corporación Meier emitió un comunicado para plantear su inquietud por la decisión de la SCJ y los criterios que utilizó para evaluar las ofertas técnicas, tanto en el caso de Puerto Varas como en los de Coyhaique y Chiloé, procesos concluidos el 23 de enero pasado, donde también puso término a la evaluación de las ofertas técnicas por las mismas razones: “No dieron cumplimiento íntegro a los requisitos legales y reglamentarios establecidos en las bases técnicas”.

“Las observaciones que motivaron la desestimación de nuestra propuesta corresponden a aspectos de carácter formal y menor que, en la práctica histórica del sector y en procesos anteriores, solían ser aclarados y complementados mediante los mecanismos habituales de consulta sin comprometer el fondo ni la solidez técnica de los proyectos”, dijeron desde Corporación Meier.

La compañía peruana aseguró que había invertido más de un millón de dólares en el diseño, estructuración financiera, proyectos de arquitectura, ingeniería y costos de postulación para las tres plazas.

“La incertidumbre jurídica derivada de los constantes cambios en las reglas del juego y en los criterios de evaluación genera un clima complejo que inevitablemente lleva a Corporación Meier a mirar con cautela e incertidumbre su continuidad y futuros planes de inversión en el país”, advirtió.