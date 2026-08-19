SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tras la prisión preventiva de Michael Clark: la Universidad de Chile se cita con el liquidador de Sartor por Azul Azul

    La cita estaba agendada desde la semana pasada, luego del dictamen del 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La reunión será clave para el futuro del club estudiantil.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Tras la prisión preventiva de Michael Clark: la Universidad de Chile se cita con el liquidador de Sartor por Azul Azul. MARIO TELLEZ

    El futuro de la U está en una nebulosa. Este martes, la magistrada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, resolvió acoger la petición de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para el otrora controlador de Azul Azul, Michael Clark, el cual se encuentra involucrado en caso Sartor.

    Aunque la cita estaba agendada desde la semana pasada, la reunión entre la prorrectora de la Universidad de Chile, Dorotea López, y el liquidador de Sartor, el abogado Eduardo Godoy, adquiere otro matiz luego de la resolución del tribunal.

    La cita que está agendada para el mediodía de este miércoles 19 de agosto, se realizará en la Casa de Estudios. La licenciada en economía le expondrá la visión que tiene la Academia respecto a los últimos acontecimientos.

    Postura que ya adelantó la académica durante la semana pasada. “Resulta inaceptable para la Universidad que Azul Azul continúe con el uso de su nombre y sus símbolos bajo tales circunstancias sin condiciones mínimas que garanticen el respeto efectivo de su carácter universitario, sus principios y sus valores”, dijo.

    Foto: @udechile.

    Además, detalló que el estudio que le pidieron al jurista Andrés Jana no es favorable para la concesionaria. “El primer reporte del informe, que analiza los alcances legales y propone el curso a seguir, señala graves y reiterados incumplimientos por parte de Azul Azul al convenio de autorización de símbolos distintivos, pues el nombre y los símbolos de la Universidad se han visto afectados por una serie de conductas que se alejan de nuestros valores y principios”, señaló.

    La situación pone en una situación delicada al liquidador. Sin el nombre y los símbolos de la Universidad de Chile, las acciones de la entidad que hoy rige los destinos de la escuadra laica perderían valor y la misión de Godoy es devolver el máximo de dinero a los acreedores.

    “Mi deber es tratar de recuperar el máximo valor de los activos que tenga la empresa. Por lo tanto, yo en principio no pretendo intervenir directamente en la administración deportiva, que debe quedar en los entes institucionales de la sociedad anónima Azul Azul”, respondió en una entrevista con Pulso de La Tercera.

    Tengo la obligación legal de vender los activos de la sociedad y ese es un resorte que le corresponde por ley a la junta de acreedores: trataremos de idear la forma más transparente, de acuerdo a las normas concursales, para venderlo y obtener la mayor recuperación posible”, especificó.

    Lee también:

    Más sobre:La UUniversidad de ChileAzul AzulMichael ClarkSartorSociedades AnónimasFútbolFútbol ChilenoFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía de Ucrania destapa otro nuevo caso de corrupción que salpica a la oficina de Zelensky

    Resultados de SQM se disparan en el segundo trimestre gracias al litio y sorprenden al mercado

    Persecución tras intento de robo de vehículo termina con dos sujetos detenidos en Ñuñoa

    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Los efectos negativos de Instagram en los adolescentes, y la millonaria multa que podría pagar Mark Zuckerberg

    Lo más leído

    1.
    Matías Claro tras la eliminación de la UC en la Copa Libertadores: “Ojalá hubiésemos podido traer el refuerzo que buscamos”

    Matías Claro tras la eliminación de la UC en la Copa Libertadores: “Ojalá hubiésemos podido traer el refuerzo que buscamos”

    2.
    Buljubasich se defiende tras los cánticos de los hinchas de la UC: “Somos honestos, trabajamos y queremos al club”

    Buljubasich se defiende tras los cánticos de los hinchas de la UC: “Somos honestos, trabajamos y queremos al club”

    3.
    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    4.
    “Dirigentes…”: hinchas de la UC se manifiestan contra Cruzados en la goleada sufrida frente a Estudiantes

    “Dirigentes…”: hinchas de la UC se manifiestan contra Cruzados en la goleada sufrida frente a Estudiantes

    5.
    El sueño terminó en pesadilla: Estudiantes le pasa por arriba a la UC y la elimina de la Copa Libertadores

    El sueño terminó en pesadilla: Estudiantes le pasa por arriba a la UC y la elimina de la Copa Libertadores

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas vs. Australia por el Mundial de Hockey

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas vs. Australia por el Mundial de Hockey

    Persecución tras intento de robo de vehículo termina con dos sujetos detenidos en Ñuñoa
    Chile

    Persecución tras intento de robo de vehículo termina con dos sujetos detenidos en Ñuñoa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Resultados de SQM se disparan en el segundo trimestre gracias al litio y sorprenden al mercado
    Negocios

    Resultados de SQM se disparan en el segundo trimestre gracias al litio y sorprenden al mercado

    Hacienda refrenda compromiso de cumplir meta fiscal este año, tras cuestionamientos del CFA

    Provida vende su filial AFP Génesis en Ecuador y suma $17 mil millones por la transacción

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso
    Tendencias

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Los efectos negativos de Instagram en los adolescentes, y la millonaria multa que podría pagar Mark Zuckerberg

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Golpe en el tenis mundial: Nick Kyrgios es suspendido tras dar positivo por cocaína
    El Deportivo

    Golpe en el tenis mundial: Nick Kyrgios es suspendido tras dar positivo por cocaína

    “Mis números son muy buenos”: Buljubasich defiende su gestión y Claro aborda las críticas tras la eliminación de la UC

    “Sintió la ausencia de Fernando Zampedri”: la reacción de la prensa en Argentina a la goleada de Estudiantes sobre la UC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena
    Cultura y entretención

    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    Fiscalía de Ucrania destapa otro nuevo caso de corrupción que salpica a la oficina de Zelensky
    Mundo

    Fiscalía de Ucrania destapa otro nuevo caso de corrupción que salpica a la oficina de Zelensky

    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional

    Israel vuelve a atacar zonas del sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive
    Paula

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”