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    Pellegrini ficha al 9 que pidió para la Champions: el Betis logra millonario acuerdo por el delantero estrella de Irlanda

    Troy Parrott firmará por cinco temporadas y su llegada responde a una de las prioridades que el Ingeniero había planteado a la directiva.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Pellegrini ficha al 9 que pidió para la Champions: el Betis logra millonario acuerdo por el delantero estrella de Irlanda. Foto: @azalkmaar

    Manuel Pellegrini cierra al delantero que esperaba para completar el ataque del Betis. El club sevillano alcanzó un acuerdo para incorporar a Troy Parrott, seleccionado irlandés de 24 años que pertenece al AZ Alkmaar. Llega a España tras completar su mejor temporada desde que llegó al fútbol neerlandés.

    Según la información publicada en Marca, el cuadro andaluz pagará US$ 18,7 millones al Alkmaar. El delantero acuerda un contrato por cinco temporadas, hasta 2031

    La contratación resuelve una de las peticiones que Pellegrini había realizado durante el mercado. El Betis buscó durante las últimas semanas distintas alternativas para incorporar otro centrodelantero y Parrott terminó imponiéndose entre las opciones analizadas. El Ingeniero participó en la definición: medios de Sevilla aseguran que era uno de los atacantes que más convencían al entrenador entre los nombres que aparecían sobre la mesa de la dirección deportiva.

    La clasificación del Betis a la Champions League también tuvo incidencia en la negociación. Para el técnico chileno, la incorporación agrega una nueva alternativa para una temporada en que el equipo verdiblanco deberá repartir sus esfuerzos entre LaLiga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

    Manuel Pellegrini, técnico del Betis. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    Los números de Parrott

    El atacante llega después de consolidarse en Países Bajos. Durante la última temporada registró 31 goles y 12 asistencias en 48 encuentros entre todas las competiciones con el AZ Alkmaar. En la Eredivisie marcó 16 veces en 28 partidos.

    Su producción no se limita al último curso. Parrott acumuló 51 goles en 91 encuentros oficiales con el club neerlandés, elenco al que llegó después de una temporada a préstamo en el Excelsior, donde había anotado 17 tantos durante la campaña 2023-24. El conjunto de Alkmaar decidió entonces comprar su pase.

    El delantero se formó en el Tottenham. Llegó a sus divisiones inferiores en 2017, con 15 años, y debutó en la Premier League en diciembre de 2019, cuando José Mourinho dirigía al equipo londinense. No consiguió consolidarse y posteriormente pasó por préstamos en Millwall, Ipswich Town, Milton Keynes Dons y Preston North End antes de continuar su carrera en Países Bajos.

    En paralelo, se convirtió en una de las alternativas ofensivas de la selección de Irlanda. Suma 11 goles en 37 partidos con su país y durante el último proceso clasificatorio tuvo participación en la pelea de su selección por llegar al Mundial 2026.

    La llegada del irlandés representa además una de las inversiones principales del Betis en este mercado. Considerando las variables, el monto de la transferencia puede subir a 23 millones de dólares. De alcanzar esa cifra, Parrott quedaría entre las contrataciones más costosas realizadas por la institución.

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