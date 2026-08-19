Un plantel más amplio y reforzar la gerencia técnica: las lecciones que saca la UC tras su eliminación de la Libertadores

Universidad Católica tenía una increíble oportunidad a la mano. Después de sacar un empate en Argentina contra Estudiantes, abriendo su serie de octavos de final de la Copa Libertadores, estaba la chance de optar a una clasificación a cuartos que no se daba hace 15 años. Desde la edición 2011, con Juan Antonio Pizzi, que la UC no estaba entre los ocho mejores de América. Contó con 90 minutos para reinstalarse. Pero el sueño acabó en pesadilla. Una rotunda derrota de 3-0 en el Claro Arena sepultó las aspiraciones franjeadas.

Tan cerca, pero tan lejos. Un equipo diezmado fue el que tuvo que enfrentar a los Pincharratas. Si bien el 1-1 de la semana pasada dio un aura de optimismo, lo sucedido en la revancha de este martes provocó un aterrizaje forzoso. El triunfo de los argentinos desnudó las limitaciones del plantel de la UC y de Cruzados como concesionaria, lo que acabó por enterrar el deseo de seguir en un torneo que daba espacio para competir. La hinchada se manifestó con cánticos contra la directiva.

Tener un plantel más amplio

Una de las principales razones que explican la eliminación del equipo estudiantil dice relación con un plantel corto, cuyas falencias quedaron en evidencia cuando llegaron de golpe todas las lesiones. Era evidente que el equipo necesitaba refuerzos en varios puestos. Sin embargo, aquella urgencia chocó con el presupuesto acotado para contratar nuevos elementos (alrededor de US$ 1 millón) y con la gestión de la gerencia técnica encabezada por José María Buljubasich, que tampoco fue capaz de entregar soluciones a los portazos que recibió el club.

Recién después de la ida en La Plata, Católica movió piezas y consiguió el concurso del zaguero Agustín García Basso, libre desde Racing. Por cierto, no podía jugar la vuelta al no estar inscrito. Como el equipo ya quedó eliminado, el central argentino solo podrá disputar torneos locales. Cuando quedaba una semana para el cierre del libro de pases, Católica era uno de los únicos dos elencos sin fichar a mitad de año (el otro era Huachipato), pese a la numerosa lista de lesionados.

Tomás Asta-Buruaga y Diego Valencia quedaron out hace un rato producto de lesiones graves y de larga recuperación: rotura de ligamentos. Cruzados no los reemplazó. La baja de Clemente Montes, operado por una fractura en el pie derecho, fue un golpe bajo. Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz y Juan Francisco Rossel también fueron cayendo al parte médico.

El hincha criticó la “falta de ambición deportiva” de la dirigencia, mientras que Matías Claro, presidente de Cruzados, defendió su labor y empatizó con el sentir de los aficionados. “Yo, ante la opinión de la hinchada, solo puedo empatizar. Como hincha uno está dolido. Hicimos un primer tiempo que estaba bastante peleado. Después del primer gol se nos puso difícil, el equipo estaba diezmado, ahí se nos hizo difícil remontar. Tenemos mucha pena y creo que mañana (miércoles) vamos a analizar con más calma lo que hemos hecho bien y mal para prepararnos para lo que viene”, dijo.

Matías Claro, presidente de Cruzados. Foto: @cruzados

Sobre el ítem refuerzos, reforzó una idea que ya había planteado Buljubasich. “Queríamos un extremo, después tuvimos las lesiones y fuimos por un defensa central... El fútbol siempre es muy riesgoso, contratar es algo muy difícil, estamos haciendo un trabajo grande en potenciar nuestra gerencia deportiva, la secretaría técnica, el scouting de jugadores”, apuntó.

Buljubasich, uno de los más criticados por el hincha debido a la falta de opciones para refuerzos, sostuvo: “Hay que dar la cara y empatizar con la gente. Nosotros buscamos todo tipo de jugadores. Este es un club sustentable, que funciona con los ingresos que va teniendo. Ya asumí la imposibilidad de traer a un jugador por el dinero disponible. Si la gente cree que había US$ 6 millones, eso no lo había. Acepto que los hinchas puedan cuestionarme por no traer a un jugador de un millón de dólares”, asumió el exportero.

Javier Furwasser llega para reforzar la secretaría técnica de la UC

Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo presidente Matías Claro fue reforzar la secretaría técnica que apoya el trabajo de José María Buljubasich en la gerencia deportiva.

Para ello, contrató al argentino Javier Furwasser, especialista en fichajes, para mejorar la gestión en scouting a la hora de buscar opciones para refuerzos, precisamente, uno de los puntos más débiles de esta temporada.

La llegada de Furwasser es parte de una reestructuración del área, con el fin de profesionalizar el departamento de análisis y scouting. El exgerente deportivo de O’Higgins y Nacional de Montevideo no llega solo a San Carlos de Apoquindo, sino que lo hace acompañado de un par de analistas de amplia trayectoria en el medio, según explican en Cruzados.

Un relevo de peso para Zampedri

Con lo que tenía, la UC enfrentó la revancha. Bernardo Cerezo se sumó a las bajas, con lo cual Garnero rearmó la defensa pasando a Daniel González a la banda y Agustín Farías fue la pareja de Branco Ampuero en la zaga (le ganó la pulseada a Gary Medel). Los parches no solo se debieron poner en el fondo; también en ofensiva. Sin Fernando Zampedri, el hombre gol, y ‘Pancho’ Rossel, nominalmente su relevo, Justo Giani asumió el traje de 9, que no es su posición natural. Lo que se notó durante el partido. Diego Corral y Martín Gómez fueron a los costados. Sorprendió la extensa presencia de ‘Pesadilla’, quien no hizo un gran aporte en ataque y jugó 71′.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El Toro vio el partido desde un palco. Era la gran ausencia de Católica. Hilando más fino, es el principal sostén del equipo, que maquilla las grietas que traen los cruzados desde hace años, desde lo deportivo. No es casualidad que el oriundo de Chajarí sea el autor del 35% de los goles del equipo en el año (28 de 80), dependencia que en la Liga de Primera aumenta al 45%. No contar con la principal arma ofensiva y no tener a un relevo de nivel terminó afectando de sobremanera a los franjeados.

“La falta de jugadores no es algo menor. En La Plata nos superaron en intensidad, hoy (martes) hicimos un partido más parejo y en la primera que tuvieron el partido cambió, porque ellos no tenían ningún apuro, tienen plantel y luego nosotros intentamos meter la pelota al área y no tuvimos ni efectividad ni fortuna”, planteó Garnero post partido. El juego fue una extensión de lo acontecido en la ida, porque se jugó al ritmo que quería Estudiantes. Si bien la UC no sufrió en defensa antes del 1-0 de Joaquín Correa, tampoco fue capaz de generar peligro real en el arco de Fernando Muslera. Sofascore indica que Católica registró apenas un tiro a puerta. ¿Estudiantes? Siete.

“Probablemente haya faltado un 9 para este partido, ante la ausencia de nuestro goleador”, planteó Matías Claro, con la frustración consumada.

Tras ganar en La Bombonera, la Católica de Garnero había encontrado su mejor versión, hilando nueve victorias consecutivas. Pero el proceso empezó a tener turbulencias tras finalizar la fase grupal de la Copa Chile, siendo goleado por San Luis. El inicio de la segunda rueda del Torneo Nacional fue flojo, con un punto de seis. De los últimos seis encuentros, en todos los torneos, la UC ganó uno: 2-0 a Cobresal (jugando mal, con un autogol y una genialidad de Zampedri).

Invicto de visita, pero con una deuda de local

Universidad Católica tampoco logró ser fuerte en el Claro Arena en la Copa Libertadores. Si bien se va del torneo invicto como visitante (con tres triunfos y un empate), apenas logró un triunfo en la precordillera (2-0 a Barcelona de Guayaquil).

Es cierto que los rivales fueron de gran envergadura. Contra Boca Juniors cayó por 1-2 en la primera fecha y frente a Cruzeiro igualó 0-0, aunque con un jugador más durante gran parte del partido. Resultados que se suman al sufrido ante Estudiantes, la noche del martes.

Un rendimiento que contrasta con el que tuvo afuera, donde venció de gran forma a Cruzeiro, en Belo Horizonte; a Barcelona, en Ecuador; y a Boca, en La Bombonera. Más el empate conseguido en La Plata la semana pasada. Sin embargo, contrario a la lógica del fútbol (si es que la hay) a la UC le costó más de local que de forastero.

Ahora, a los cruzados les queda pelear por el cupo de Chile 2 y la Copa Chile. Volver a estar en la Libertadores es el principal objetivo del club, que espera una nueva oportunidad para aplicar las lecciones aprendidas en una campaña internacional que terminó de forma dolorosa, pero que tuvo mucho más éxito de lo esperado, considerando el plantel que había, la compleja coyuntura que se presentó (lesiones y suspensiones) y el difícil grupo que le tocó ante gigantes del continente.