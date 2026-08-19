SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    ¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile y qué se conmemora?

    La jornada se encuentra marcada en el calendario de dos comunas del país. Revisa también cuándo es el próximo festivo nacional.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile? Foto referencial de archivo

    Esta semana cuenta con el siguiente feriado del año correspondiente al jueves 20 de agosto, sin embargo, la fecha solo aplica en dos comunas del país.

    Se trata de un festivo para las comunas de Chillán y Chillán Viejo de la Región de Ñuble, donde se conmemora el natalicio de Bernardo O’Higgins.

    Así se encuentra establecido en la Ley 20.768, ante el feriado que también es conocido como Nacimiento del Prócer de la Independencia.

    La jornada de este jueves corresponde al segundo feriado de agosto, luego de la conmemoración de la Asunción de la Virgen el pasado sábado 15, que al caer dentro del fin de semana no marcó grandes cambios en las actividades habituales.

    En tanto, para quienes se preguntan por los próximos días de descanso a nivel nacional deberán esperar hasta las Fiestas Patrias.

    Son dos jornadas irrenunciables que este año caen los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre, correspondientes a la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

    Feriados de 2026

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026 a nivel nacional:

    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadoFeriados20 de agostojuevesFeriados de agostoBernardo O'HigginsChillánChillán ViejoÑubleRegión de Ñuble

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El youtuber y estrella de internet Fede Vigevani anota un hito en Chile: se presentará en el Claro Arena

    Caso Wom: Subtel aclara los siguientes pasos y posibles sanciones ante nuevos incumplimientos

    Dreams afirma que postulará a nueva licitación de casino en Puerto Varas tras fallida licitación

    Condenan a 20 años de cárcel a José Peñafiel Ossandón por delitos de violación y abuso sexual contra integrantes de la comunidad sorda

    Trasladan a 198 reos desde Valparaíso hacia nueva cárcel de Talca: recinto de La Laguna ya alcanza casi un 75% de su capacidad

    El llamado de Paula Benavides, presidenta del CFA: “Cumplir la meta fiscal es esencial”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    3.
    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    4.
    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    5.
    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    ¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile y qué se conmemora?

    ¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile y qué se conmemora?

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Condenan a 20 años de cárcel a José Peñafiel Ossandón por delitos de violación y abuso sexual contra integrantes de la comunidad sorda
    Chile

    Condenan a 20 años de cárcel a José Peñafiel Ossandón por delitos de violación y abuso sexual contra integrantes de la comunidad sorda

    Trasladan a 198 reos desde Valparaíso hacia nueva cárcel de Talca: recinto de La Laguna ya alcanza casi un 75% de su capacidad

    Carabineros despliega operativo en helicóptero para rescatar a personas aisladas en Ruta 1 de Antofagasta

    Caso Wom: Subtel aclara los siguientes pasos y posibles sanciones ante nuevos incumplimientos
    Negocios

    Caso Wom: Subtel aclara los siguientes pasos y posibles sanciones ante nuevos incumplimientos

    Dreams afirma que postulará a nueva licitación de casino en Puerto Varas tras fallida licitación

    El llamado de Paula Benavides, presidenta del CFA: “Cumplir la meta fiscal es esencial”

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Chiqui Tapia saca el habla y sale a enfrentar a los detractores de Argentina en el Mundial
    El Deportivo

    Chiqui Tapia saca el habla y sale a enfrentar a los detractores de Argentina en el Mundial

    Pellegrini ficha al 9 que pidió para la Champions: el Betis logra millonario acuerdo por el delantero estrella de Irlanda

    “Confío en usted, Presidente”: el mensaje de Alexis Sánchez a José Antonio Kast por la emergencia climática en Tocopilla

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart
    Cultura y entretención

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart

    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Irán asegura que Estados Unidos busca una “salida digna” de la región
    Mundo

    Irán asegura que Estados Unidos busca una “salida digna” de la región

    Críticas a Natalie Harp, “la impresora humana” que susurra al oído a Trump, desatan la ira de la Casa Blanca

    Ascienden a 312 los muertos por el terremoto 7,4 en Colombia

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive
    Paula

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”