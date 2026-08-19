¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile y qué se conmemora?
La jornada se encuentra marcada en el calendario de dos comunas del país. Revisa también cuándo es el próximo festivo nacional.
Esta semana cuenta con el siguiente feriado del año correspondiente al jueves 20 de agosto, sin embargo, la fecha solo aplica en dos comunas del país.
Se trata de un festivo para las comunas de Chillán y Chillán Viejo de la Región de Ñuble, donde se conmemora el natalicio de Bernardo O’Higgins.
Así se encuentra establecido en la Ley 20.768, ante el feriado que también es conocido como Nacimiento del Prócer de la Independencia.
La jornada de este jueves corresponde al segundo feriado de agosto, luego de la conmemoración de la Asunción de la Virgen el pasado sábado 15, que al caer dentro del fin de semana no marcó grandes cambios en las actividades habituales.
En tanto, para quienes se preguntan por los próximos días de descanso a nivel nacional deberán esperar hasta las Fiestas Patrias.
Son dos jornadas irrenunciables que este año caen los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre, correspondientes a la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.
Feriados de 2026
Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026 a nivel nacional:
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
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