¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile y qué se conmemora?

¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile? Foto referencial de archivo

Esta semana cuenta con el siguiente feriado del año correspondiente al jueves 20 de agosto, sin embargo, la fecha solo aplica en dos comunas del país.

Se trata de un festivo para las comunas de Chillán y Chillán Viejo de la Región de Ñuble, donde se conmemora el natalicio de Bernardo O’Higgins.

Así se encuentra establecido en la Ley 20.768, ante el feriado que también es conocido como Nacimiento del Prócer de la Independencia.

La jornada de este jueves corresponde al segundo feriado de agosto, luego de la conmemoración de la Asunción de la Virgen el pasado sábado 15, que al caer dentro del fin de semana no marcó grandes cambios en las actividades habituales.

En tanto, para quienes se preguntan por los próximos días de descanso a nivel nacional deberán esperar hasta las Fiestas Patrias.

Son dos jornadas irrenunciables que este año caen los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre, correspondientes a la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Feriados de 2026

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026 a nivel nacional: