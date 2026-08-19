Dónde y a qué hora ver a Columbus Crew vs. Montreal con el debut de Alexis Sánchez. Foto de redes sociales @cfmontreal

Este miércoles llega el debut de Alexis Sánchez con su nuevo equipo, donde el Montreal visita a Columbus Crew.

El Niño Maravilla se sumó al equipo de la Major League Soccer (MLS), liga de Canadá y Estados Unidos, tras pasar la anterior temporada en el Sevilla de España.

Cuándo juega Alexis con Montreal

El partido de Columbus Crew contra Montreal es este miércoles 19 de agosto a las 19:30 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el estadio ScottsMiracle-Gro Field de Ohio, Estados Unidos.

Dónde ver a Alexis con Montreal

El partido de Columbus Crew contra Montreal se transmite en la plataforma Apple TV.