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    Dónde y a qué hora ver a Columbus Crew vs. Montreal con el debut de Alexis Sánchez

    El Niño Maravilla juega el primer compromiso junto a su nuevo club de la presente temporada.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Columbus Crew vs. Montreal con el debut de Alexis Sánchez. Foto de redes sociales @cfmontreal

    Este miércoles llega el debut de Alexis Sánchez con su nuevo equipo, donde el Montreal visita a Columbus Crew.

    El Niño Maravilla se sumó al equipo de la Major League Soccer (MLS), liga de Canadá y Estados Unidos, tras pasar la anterior temporada en el Sevilla de España.

    Cuándo juega Alexis con Montreal

    El partido de Columbus Crew contra Montreal es este miércoles 19 de agosto a las 19:30 horas de Chile.

    Los locales reciben a su rival en el estadio ScottsMiracle-Gro Field de Ohio, Estados Unidos.

    Dónde ver a Alexis con Montreal

    El partido de Columbus Crew contra Montreal se transmite en la plataforma Apple TV.

    Más sobre:FútbolMajor League SoccerMLSColumbrus CrewMontrealAlexis SánchezAlexisColumbus Crew vs. MontraelColumbus Crew - MontrealMontreal vs Columbus CrewHorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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