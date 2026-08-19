Dónde y a qué hora ver a Columbus Crew vs. Montreal con el debut de Alexis Sánchez
El Niño Maravilla juega el primer compromiso junto a su nuevo club de la presente temporada.
Este miércoles llega el debut de Alexis Sánchez con su nuevo equipo, donde el Montreal visita a Columbus Crew.
El Niño Maravilla se sumó al equipo de la Major League Soccer (MLS), liga de Canadá y Estados Unidos, tras pasar la anterior temporada en el Sevilla de España.
Cuándo juega Alexis con Montreal
El partido de Columbus Crew contra Montreal es este miércoles 19 de agosto a las 19:30 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el estadio ScottsMiracle-Gro Field de Ohio, Estados Unidos.
Dónde ver a Alexis con Montreal
El partido de Columbus Crew contra Montreal se transmite en la plataforma Apple TV.
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