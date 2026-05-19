Kast por detención de Huenchullán en Temucuicui: “Seguimos avanzando para restablecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional”

Durante la madrugada de este martes se realizó un amplio operativo policial en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, el cual culminó con la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán.

Huenchullán se mantenía prófugo de la justicia desde 2021, luego de incumplir la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía de Collipulli.

El comunero había sido formalizado en febrero de ese año en el marco de una investigación del Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas. Sin embargo, tras la audiencia en que se ordenó su ingreso a prisión preventiva, no se presentó al recinto penitenciario.

oto: Camilo Tapia / La Tercera. Camilo-Tapia

El resultado del procedimiento fue rápidamente valorado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y otras voces del gobierno.

A estas palabras se sumó el Presidente José Antonio Kast a través de una publicación en su red social X.

“Paso a paso, seguimos avanzando en materias de seguridad para restablecer el orden y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Luego de 5 años prófugo, llegó la hora de que enfrente la justicia”, destacó el Mandatario.