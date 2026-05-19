SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Interpelación a Steinert activa alerta en el oficialismo y reabre ruido por eventual ajuste ministerial

    La ofensiva impulsada por la oposición encontró a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en uno de sus momentos más complejos desde que asumió el cargo. En el sector reconocen preocupación por su desempeño político y comunicacional.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    Este martes, Steinert encabezó el comité de seguridad en La Moneda.

    A las pocas horas del operativo en Temucuicui, cuando todavía era de madrugada, en los chats de diputados republicanos ya circulaban videos del despliegue policial y militar que terminó con la detención del comunero Jorge Huenchullán, prófugo desde 2021. La captura fue celebrada como una nueva señal de la recuperación del control del Estado en una de las zonas más sensibles para la agenda de seguridad del gobierno.

    Minutos después fue la propia ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien tomó la vocería del operativo. A través de su cuenta en X escribió a las 7.18 horas que “en una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público. Recuperando el control del territorio”.

    En Palacio el operativo fue valorado como un nuevo avance en la Macrozona Sur, territorio que el gobierno de José Antonio Kast transformó desde el inicio en símbolo de su ofensiva en seguridad y control territorial. También como una oportunidad para reposicionar a Steinert en medio de semanas complejas en su cargo, justo un día después de que la oposición anunciara una interpelación a la ministra.

    Sin embargo, el intento por capitalizar el operativo no estuvo exento de ruido. En sectores de la Fiscalía no ha sido bien visto que la ministra intente “adjudicarse” estos operativos. De hecho, horas más tarde, realizó una vocería desde La Moneda detallando el despliegue en La Araucanía, donde además -a propósito del ruido en torno a su figura- recalcó que cuenta con el respaldo del Mandatario.

    Ese episodio y otros han expuesto una dificultad que, en privado, reconocen en el oficialismo: la titular de Seguridad no logra todavía afirmarse políticamente ni ordenar completamente una cartera que el Presidente elevó a una de las prioridades de su administración.

    La situación la ha llevado incluso a realizar ajustes internos en el ministerio. Francisco Chambi dejó la jefatura de gabinete y en su reemplazo aterrizó el abogado Jorge Chocair, quien participó la mañana de este martes -acompañando a la titular de la cartera- en la reunión del comité de seguridad junto al Presidente; el ministro del Interior, Claudio Alvarado; los asesores del Mandatario, Alejandro Irarrázaval y Cristián Valenzuela, entre otros.

    Los problemas, de todas formas, se arrastran desde el principio. La gestión de Steinert arrancó tensionada tras la polémica salida de la exprefecta de la PDI Consuelo Peña, episodio que abrió cuestionamientos sobre si se extralimitó en sus facultades al pedir su remoción. Desde entonces, distintos traspiés han ido debilitando su posición.

    El momento más incómodo ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputados. Ahí, durante una exposición ante parlamentarios, la ministra leyó extensamente su intervención, tuvo dificultades en la presentación y terminó enfrascada en una controversia luego de que no se le permitiera exhibir un PowerPoint que había preparado para la sesión.

    La escena generó incomodidad incluso entre diputados oficialistas, que observaron con preocupación el desempeño de una ministra llamada a encarnar una de las principales banderas del gobierno.

    Días después, en una entrevista en Radio Agricultura donde se refirió al episodio, volvió a abrir un flanco. “Hay aspectos que han sido más complejos que me llaman la atención, pero nada que no sea abordable”, afirmó la secretaria de Estado. Luego añadió que no esperaba “la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”, afirmó.

    Ese escenario terminó por precipitar el anuncio de una interpelación en la Cámara de Diputados, impulsada por la oposición y encabezada por el diputado PS Raúl Leiva. La ofensiva parlamentaria encontró a Steinert en uno de sus momentos más frágiles desde que asumió el cargo.

    En privado, de hecho, en sectores oficialistas reconocen que la ministra pasó a ser vista como el eslabón más vulnerable del gabinete. Y que, si el Presidente decidiera realizar un ajuste ministerial en las próximas semanas, su nombre aparece entre los primeros en evaluación. Por lo mismo, la interpelación -admiten algunos en Palacio- podría transformarse en un punto de inflexión definitivo.

    Por lo mismo, en La Moneda ya comenzaron a asumir que el diseño para enfrentar esa instancia no puede quedar solo radicado en la ministra.

    Sostienen que será necesario reforzar política y técnicamente a Steinert antes de la interpelación, ordenar mejor las vocerías y preparar una estrategia más sólida para enfrentar a la oposición en el Congreso. Todo, dicen algunos en el gobierno, con el objetivo de evitar que una mala presentación termine profundizando aún más las dudas sobre su continuidad.

    Así, durante esta jornada los parlamentarios oficialistas optaron por hacer un gesto público y cerrar filas. Desde el Congreso en Valparaíso, parlamentarios de las distintas bancadas -desde republicanos hasta Evópoli- salieron a respaldar públicamente a la ministra y a destacar el operativo en Temucuicui como muestra de resultados concretos.

    El diputado UDI Eduardo Cretton afirmó que “lo único que nosotros le pedimos a la oposición son tres cosas: primero que no traten de culpar a la ministra, que lleva dos meses en su cargo (...), que exista una voluntad real de escucharla y que le den la unanimidad para exponer su plan”.

    El senador republicano Rodolfo Carter fue más directo y buscó desactivar las especulaciones sobre un eventual cambio de gabinete. “Nosotros no vamos a caer en la tentación de empezar con este festival de nombres”.

    Y agregó: “De mí, nunca, en ningún caso, va a venir un cuestionamiento a la decisión del Presidente de la República respecto a quiénes acompañan a su gabinete. Y mucho menos respecto a alguien como la ministra Steinert. Los chilenos eligieron con la mayor votación de la historia a una persona que está en La Moneda. Es él quien tiene que evaluar”.

    Las declaraciones, sin embargo, no lograron disipar completamente la sensación que hoy cruza a parte importante del oficialismo: que la ministra enfrenta una cuenta regresiva. Y que la interpelación que prepara la oposición podría terminar convirtiéndose no solo en una ofensiva contra la gestión de seguridad del gobierno, sino también en un test de supervivencia en su cargo.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaGobiernoJosé Antonio KastTrinidad SteinertSeguridadInterpelación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

    Diputados republicanos dan espaldarazo a Ximena Lincolao en su momento más frágil en el gabinete

    Gobierno expone ante senadores avance del Plan Escudo Fronterizo en el norte y pone foco en la política migratoria

    Corte de agua afectará a ocho comunas de la RM el fin de semana: se implementará plan de contingencia

    Ramírez mantiene suspenso sobre si irá a la reelección en la UDI, mientras Alessandri asoma como carta para competirle a Longueira

    “El diputado insiste en una teoría fracasada”: respuesta de Quiroz a Manouchehri enciende debate en la Cámara por megaproyecto

    Lo más leído

    1.
    La presión que ha intentado ejercer el FA al PDG por megarreforma: “Megachanta” “Vendieron baratitos sus votos”

    La presión que ha intentado ejercer el FA al PDG por megarreforma: “Megachanta” “Vendieron baratitos sus votos”

    2.
    Boric se excusa por ausencia en cuenta pública de Kast e inicia nueva gira en Europa

    Boric se excusa por ausencia en cuenta pública de Kast e inicia nueva gira en Europa

    3.
    Socialismo Democrático rechaza emplazamiento de Alvarado y apunta falta de disposición del Ejecutivo

    Socialismo Democrático rechaza emplazamiento de Alvarado y apunta falta de disposición del Ejecutivo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer
    Chile

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

    Diputados republicanos dan espaldarazo a Ximena Lincolao en su momento más frágil en el gabinete

    Gobierno expone ante senadores avance del Plan Escudo Fronterizo en el norte y pone foco en la política migratoria

    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes
    Negocios

    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes

    La declaración de la agrupación de casinos online contra Polla: “Su objetivo es eliminar del mercado a los demás proveedores de apuestas en línea”

    Costo fiscal del proyecto que compensa el IVA en gasto de pañales y medicamentos será de US$100 millones anuales

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha
    El Deportivo

    En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha

    No es solo por Clark: la lista de incumplimientos que la Universidad de Chile registra en su ofensiva contra Azul Azul

    Carlos Alcaraz se baja de Wimbledon: “No estoy listo”

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    Shakira, otra vez vencedora: cómo usó a su favor su duro juicio con Hacienda española
    Cultura y entretención

    Shakira, otra vez vencedora: cómo usó a su favor su duro juicio con Hacienda española

    “Las especies robadas son”: Álvaro Henríquez y la historia detrás de INRI

    Muere a los 85 años la legendaria cantante colombiana Totó La Momposina

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez
    Mundo

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez

    Trump afirma que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y habilitará corredores humanitarios para abastecer a La Paz y El Alto

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60