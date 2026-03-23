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    “Yo no tengo rencillas con nadie”: Steinert aborda salida de Consuelo Peña de la PDI tras dudas por su rol en la remoción

    La ministra de Seguridad defendió el carácter institucional de la decisión, mientras crecen cuestionamientos por la secuencia de hechos que antecedieron al retiro de la exjefa de Inteligencia de la policía de civil.

    Por 
    Roberto Martínez

    La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, abordó este lunes la salida de la ahora exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile, Consuelo Peña, en medio de crecientes cuestionamientos por el contexto en que se produjo su desvinculación.

    Tras asistir a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la secretaria de Estado insistió en que “esta es una decisión de carácter institucional”, descartando conflictos personales en torno al caso.

    Yo no tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer el día de hoy es trabajar por Chile. Y en eso estoy”, afirmó, en respuesta a versiones que apuntan a eventuales diferencias previas con la exautoridad policial.

    La salida de Peña fue confirmada oficialmente por la PDI el domingo, señalando que la prefecta general “ha pasado a retiro” tras más de 30 años de servicio. En su reemplazo, el director general de la institución, Eduardo Cerna, designó al prefecto general Ricardo Gatica, con trayectoria en unidades especializadas contra el crimen organizado.

    Prefecta Consuelo Peña

    Cuestionamientos

    Pese a la explicación oficial, la remoción ha estado rodeada de controversia. Un documento fechado el 13 de marzo -a menos de dos días de que Steinert asumiera el cargo- revela que la ministra solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Tarapacá, vinculados a la investigación del denominado “Clan Chen”.

    Días después de esa solicitud, se concretó la salida de Peña, lo que generó interpretaciones sobre el eventual rol de la ministra, especialmente considerando que ambas habrían tenido diferencias cuando Steinert se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.

    A ello se suma que, según diversas fuentes, la decisión no habría sido inicialmente respaldada dentro de la institución policial. Incluso, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, habría intentado dilatar la medida, que finalmente se hizo efectiva administrativamente este lunes.

    Frente a estas críticas, la ministra reiteró que la salida responde a criterios institucionales y a la trayectoria de la funcionaria.

    Ella llevaba más de 30 años de servicio y por lo tanto se le solicita el retiro por la institución”, esbozó.

    Más sobre:Trinidad SteinertConsuelo PeñaPDIClan ChenTarapacáNacional

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