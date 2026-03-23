Steinert rompe el silencio y justifica pedir información de causa a la PDI: “Lo que estoy haciendo es ejercer mis facultades”

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, llegó temprano a La Moneda para participar del comité de seguridad y también del comité político. Esas fueron sus actividades durante esta mañana antes de partir rumbo al Congreso en Valparaíso. Pero al irse de la sede del Ejecutivo lo hizo sin emitir palabra alguna.

La presencia de Steinert en Palacio vino acompañada de su primer conflicto con las policías. Esto debido a que el viernes le pidió al director de la PDI, Eduardo Cerna, la renuncia de la prefecta general Consuelo Peña.

La arremetida de Steinert contra quien era la número tres del alto mando de la policía civil -y que ocupaba el cargo de subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria- provocó un fuerte remezón en la institución que lidera Cerna. La solicitud implicaba sacar a una prefecta bien evaluada y que estaba teniendo resultados policiales positivos en operaciones complejas contra el crimen organizado.

La petición de Steinert causó sorpresa. Más aún porque, según fuentes consultadas por La Tercera, La Moneda recién se enteró el viernes en la tarde de lo que había pedido la titular de Seguridad Pública, algo que de inmediato generó ruido en las filas oficialistas. En caso de que fuese una petición de renuncia, según la ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, ese es un asunto de resorte presidencial.

Pese a que han pasado más de 72 horas desde lo ocurrido, y ante reiteradas solicitudes de este medio al equipo de comunicaciones de Seguridad Pública, hasta el momento Steinert ha evitado referirse a lo ocurrido y no ha detallado por qué quiso remover a Peña. De hecho al terminar las reuniones en La Moneda, la exfiscal no tuvo contacto con la prensa, evitó exponerse para responder preguntas y se fue en su auto camino a Valparaíso.

La exposición en la Cámara

Fue durante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que la ministra Steinert abordó, por primera vez, la polémica que se abrió con la policía civil. La autoridad de gobierno partió refiriéndose al oficio reservado que envió al director Cerna por la investigación denominada Clan Chen en Iquique.

La comparecencia de Steinert se dio luego de que el diputado Raúl Leiva le consultara por dicho escrito enviado por la autoridad de gobierno al director de la PDI para conocer las razones del cambio de funcionarios desde Tarapacá, lo que habría originado la disputa entre la ahora ministra y la removida funcionaria.

“Quiero hacer presente y que entiendo que actué dentro de mis competencias sin vulnerar la Constitución, su artículo 5, 6 y 7. Yo jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo. Y esas posibilidades me las da el artículo 3 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, no solamente el artículo 3, sino el artículo 4, letra D. Y además el artículo 5″, afirmó.

En esa línea, la ministra planteó que “si yo no tuviera la posibilidad de pedir a policías y a carabineros determinados antecedentes, entiendo que el Ministerio de Seguridad entonces serviría poco. Eso es lo que entiendo yo, independiente de una opinión contraria que pueda tener usted. Pero eso es lo que entiendo yo. Lo que estoy haciendo es ejercer mis facultades ”.

“A mí me parece, más aún como funcionaria pública, si es que de dicha respuesta puede haberse... aparecido (sic) quizás que este cambio se debió a la comisión de un delito, más aún estoy obligada a ver qué es lo que pasó. Jamás he pedido antecedentes de la misma investigación. Y eso quiero que quede claro, no lo he hecho en este caso ni tampoco en otro”, concluyó.

Solo al final de la sesión se refirió a la salida de Peña. “En cuanto a la subdirectora, es una decisión de la Policía de Investagaciones que llamó a retiro. Ella llevaba más de 30 años de servicio. Eso es lo que puedo decir”, afirmó Steinert, sin hacerse cargo de que fue ella misma quien se lo pidió a Cerna.

El silencio de Steinert

Hasta ahora, la autoridad de gobierno no se había referido respecto a todo el caso. Desde su equipo habían adelantado que sería desde el Congreso que respondería a las interrogantes que están sobre la mesa, ya que la ministra estaba citada junto a sus dos subsecretarios para exponer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara sobre su agenda legislativa. En esa instancia, que se encuentra en desarrollo.

A medida que han pasado las horas ya hay claridad de que la salida de Peña fue resistida por la PDI. De hecho Cerna intentó dilatar el asunto y la remoción recién tuvo efectos administrativos este lunes. Incluso hay fuentes que comentan que el sábado, en el mismo funeral del carabinero fallecido en Puerto Varas, Steinert volvió a presionar al jefe de la PDI para que ejecutara lo que ella misma le había pedido el día anterior .

Ante el completo hermetismo de Steinert y todo su equipo, hasta ahora, la única razón que se asoma como la causante de la renuncia de Peña fue la decisión que tomó para mover a cuatro oficiales de Iquique en el marco de una operación policial de alta complejidad catalogada como Clan Chen. El traslado de esos detectives, de los cuales uno era cercano a Steinert, activó la arremetida de la ministra.

En el gobierno han intentado radicar el asunto en el equipo de Steinert y por lo mismo ha causado incomodidad el hecho de que no emitan ningún comentario por lo ocurrido.

El actuar de la ministra a cargo de la Seguridad Pública, sin embargo, no la dejó bien parada al interior del gobierno. Si bien en Palacio hay conciencia de que su actuar fue a lo menos imprudente y poco fundado, optaron por el pragmatismo y asumir el costo de perder a la prefecta Peña en vez de dejar sin piso político a la ministra a menos de dos semanas de haber asumido en el cargo.