Oposición anuncia interpelación a Steinert en medio de estrategia del gobierno para reforzar agenda de seguridad

Aunque estaba en la mira de los diputados de oposición desde hace varios días, este lunes los parlamentarios del sector concretaron su primera ofensiva contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Luego de su exposición en la Cámara de Diputados -que se concentró en la lectura de documentos por más de una hora-, los legisladores de izquierda y centroizquierda comenzaron a barajar las distintas herramientas para poner contra las cuerdas a una de las ministras más cuestionadas del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

Sin embargo, “la gota que rebasó el vaso” -tal como lo reconocen en privado desde la oposición- fueron los dichos de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien apuntó contra los diputados que presionaban por más detalles del plan de seguridad del gobierno.

En un intento por blindar a Steinert, la subsecretaria afirmó: “Los diputados esperaban que se les entregara un librito anillado”. La declaración de Quintana terminó por enfurecer a los legisladores de oposición, quienes confirmaron la interpelación contra la secretaria de Estado.

En un punto de prensa donde estuvieron representadas las bancadas del PS, PPD, PC, FA y PDG -que en conjunto suman 61 diputados- anunciaron que están en el proceso de recolección de firmas para presentarlas a la sala de la Cámara e iniciar el proceso normado por el artículo 52 de la Constitución.

Este mismo acápite de la Carta Fundamental asegura que la concurrencia del ministro sujeto a la interpelación es obligatoria.

Desde la oposición transmiten que esperan llegar con las firmas entre este martes o miércoles. El día, agregan las mismas fuentes, no es una urgencia, pues de todos modos la interpelación se hará después de la cuenta pública presidencial, pues la próxima semana es de trabajo territorial -o distrital, como se dice en lenguaje legislativo- donde los parlamentarios deben desplegarse por las zonas que representan.

El objetivo de la interpelación, según dio a conocer el diputado y jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, es que Steinert rinda ante el Congreso Nacional y particularmente ante esta corporación, cuál es el plan del gobierno en materia de seguridad”, pues, según el socialista, “hasta el momento no hemos conocido ningún elemento”.

Desde las bancadas de oposición afirman que ha habido más de un interesado en hacer la interpelación. De todos modos, enfatizan que lo lógico sea un integrante de la Comisión de Seguridad.

El blindaje de La Moneda a Steinert

La ofensiva de la oposición aparece en medio de la estrategia de La Moneda para reforzar el despliegue de Steinert y la agenda de seguridad del gobierno. Considerando que en campaña plantearon la seguridad como la principal prioridad, en Palacio están conscientes de que tanto en la oposición como en el oficialismo no hay una buena evaluación de la ministra y, por lo mismo, por estos días el foco ha estado en apuntalar su gestión.

Así, por ejemplo, durante este lunes el Mandatario lideró una reunión junto a los ministros del Interior, Claudio Alvarado; y de Desarollo Social, María Jesús Wulf, para abordar el Plan Araucanía. Horas más tarde, Alvarado anunció desde el Congreso nuevas medidas para enfrentar la violencia en la región.

Entre otras cosas, se consideran mayores atribuciones para las Fuerzas Armadas, el establecimiento de un solo jefe de defensa nacional para las dos regiones y el mantenimiento de los caminos rurales. Lo anterior, en un contexto en el que parlamentarios del Partido Nacional Libertario amenazaron con rechazar una nueva prórroga del estado de excepción en la zona.

En paralelo, de cara a la cuenta pública del próximo 1 de junio, también se ha empezado a avanzar en nuevas medidas en la materia. En el sector, la primera intervención de Kast frente al Congreso es vista como una oportunidad de reforzar la gestión del gobierno en seguridad y también proyectar la nueva etapa.

De hecho, algunos parlamentarios oficialistas ya han adelantado que para la fecha se espera presentar una nueva batería de proyectos de seguridad.

“Lo que nosotros vamos a ver el 1 de junio es un Presidente que, habiendo hecho el diagnóstico, va a hacer anuncios importantes en temas de seguridad. En los distintos temas que les estoy diciendo, con plazos y objetivos concretos”, afirmó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

En esa línea, agregó que al día siguiente, el 2 de junio, la ministra va a ingresar al Parlamento una serie de iniciativas en la materia.

“El 1 de junio es un buen momento para poder especificar un poco más, para rendir cuentas, es el sentido de ese día, y demostrar cuáles van a ser los pasos siguientes en un tema tan sensible como es la seguridad”, dijo por su parte el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, quien añadió que “no sólo hay un buen plan, hay una estrategia, hay un trabajo de inteligencia”.

Respecto a la interpelación, aunque en el gobierno algunos desdramatizan la ofensiva, otros ven con preocupación cómo responda la ministra. Si bien no dudan en defender su gestión, reconocen que lo comunicacional no es su fuerte, por lo que creen que un mal desempeño podría dejarla en una posición compleja.

Lo anterior, sobre todo si se considera su criticada exposición en la Sala de la Cámara y sus dichos de la semana pasada en los que aseguró no se esperaba la exigencia de un plan de seguridad “estructurado, completo”, lo que desató las críticas de la oposición.