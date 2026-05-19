Precios del petróleo bajan tras anuncio de Trump de suspender ataque contra Irán

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM.

Los precios internacionales del petróleo caen en jornada de hoy, gracias a la acción de la diplomacia tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender un ataque contra Irán para negociar el término de la guerra en Medio Oriente, que ya va en su semana número once.

El petróleo WTI que se cotiza en Nueva York y sirve de referencia para Chile oscila entre los US$ 101 y los US$ 103 por barril, mientras el crudo Brent cede algo más de un 2% hasta los US$ 109.

El mandatario republicano publicó ayer en redes sociales que había suspendido un ataque militar previsto para el martes mientras continúan los esfuerzos para alcanzar un acuerdo con Irán, pero de igual modo advirtió que Estados Unidos está dispuesto a reanudar los ataques si no se logra un pacto.

Con todo, el escenario de fondo no ha variado sustancialmente ya que el estrecho de Ormuz sigue cerrado. “La apertura de canales diplomáticos entre Washington y Teherán mantiene vivo un hilo de optimismo que frena correcciones más profundas”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

Felipe Cáceres, analista de Mercados de Capitaria, dijo que la dirección del petróleo esta semana sigue siendo binaria: “un avance concreto en las negociaciones puede desencadenar una corrección importante. Sin acuerdo, el mercado no tiene razón para ceder desde los niveles actuales”.

La guerra ha cerrado el normal tránsito por el estrecho de Ormuz, responsable del 25% del tráfico de petróleo y gas del mundo, provocando un shock sin precedentes en materia de oferta, según la Agencia Internacional de la Energía.

La última propuesta de paz de Teherán implica el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, la salida de las fuerzas estadounidenses de las zonas cercanas a Irán y reparaciones por la destrucción causada por la guerra, según informaron el martes los medios estatales, informó Reuters.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, prorrogó por 30 días una exención de sanciones para permitir que los países “vulnerables en materia energética” sigan comprando petróleo ruso transportado por mar.