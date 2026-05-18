Salida de capitales se acelera en el primer trimestre del 2026 y supera los US$2.000 millones

Sin una tendencia clara. Así se puede definir el comportamiento que ha tenido la salida de capitales durante los últimos años después del peak que hubo en 2020 y 2021, causado por el estallido social y la pandemia del Covid.

Precisamente, en esos años, se comenzó a instalar este tema en el debate económico y se registraron las mayores salidas de recursos del país de personas y empresas no financieras. En 2020, salieron del país US$ 9.691 millones, mientras que el 2021 otros US$7.064 millones.

De allí en más comenzó una trayectoria a la baja en términos anuales: En 2022 cerró con US$2.811 millones y el último dato anual, que es el cierre del 2025, la salida de capitales fue de US$1.015 millones.

Sin embargo, el inicio del 2026 sorprendió. Las cifras del Banco Central muestran una aceleración en fuga de recursos de personas y empresas no financieras.

Entre enero y marzo salieron del país US$2.163 millones, lo que representa un alza de 155% en comparación al mismo trimestre del año pasado cuando solo se fueron del país US$848 millones. También la cifra es un alza en relación al último trimestre del año pasado cuando salieron del país US$72 millones, y es la más alta de los últimos cuatro años para igual lapso, desde 2022.

Los cambios relevantes en los flujos de salida de capitales se asocian a situaciones en que activos y/o dinero se movilizan rápidamente desde un país hacia el exterior, debido a un suceso con implicancias económicas, o a eventos del escenario político y social que alteran las expectativas de los inversionistas.

16.01.2024 FACHADA PALACIO LA MONEDA FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

Los expertos afirman que más allá de que la incertidumbre haya bajado y no se tengan previstos cambios institucionales como los procesos constitucionales o una reforma tributaria que suba los tributos, las personas y empresas no financieras prefieren tener diversificado su portafolio de inversiones.

“Las cifras del primer trimestre de 2026 confirman que la salida de capitales es una tendencia de largo plazo que llegó para quedarse”, afirma Javiera Campos, directora de Tributación Internacional de CCL Auditores Consultores.

En ese sentido, la experta agrega que “aunque en algún momento se esperó que una menor incertidumbre institucional frenara este fenómeno con el cambio de gobierno, los datos demuestran que el contexto sociopolítico y económico de los últimos años produjo un cambio cultural profundo en la aversión al riesgo de los inversionistas, quienes hoy buscan mayor confianza y certeza jurídica frente a las propuestas económicas locales”.

Camilo Béjar, socio de Misraji & Béjar, subraya que “el residente chileno enfrenta hoy una combinación de factores que lo empuja a diversificar: una economía que se contrajo en el trimestre, un dólar que opera como refugio natural ante la incertidumbre internacional, y, sobre todo, una reforma tributaria en plena tramitación legislativa cuyo desenlace aún es incierto".

Por ello, argumenta que “cuando no sabes cuáles serán las reglas del juego en seis meses más, la reacción racional es posicionar parte de tu patrimonio en jurisdicciones donde las reglas ya están definidas”.

Andrés Alessandri, socio Mena Alessandri, se suma al debate y comenta que “desde una perspectiva legal o política, no veo factores predominantes que expliquen una salida significativa de capitales durante el primer trimestre de 2026″.

24 Mayo 2024 Vistas de la ciudad de Santiago, Sanhattan, edificios, departamentos, cordillera nevada, panoramicas. Foto: Andres Perez Andres Perez

En esa línea, puntualiza que “esto respondería a razones económicas y financieras. ”Existe desde hace tiempo una convicción de diversificación de patrimonio, lo cual incluye la diversificación de moneda".

Perspectivas

Para los próximos trimestres y cierre de año no hay una tendencia clara, dicen los expertos. Para algunos, es probable que se mantenga este mismo nivel dada la mayor diversificación que está presente en las decisiones de las personas. En cambio, otros recomiendan esperar para tener la visión completa de cómo será la tendencia.

Campos plantea que “sin lugar a duda se mantendrá una tendencia similar. Las personas naturales buscan diversificar sus portafolios para hacer frente a los ciclos de contracción económica que vive el país. Es importante destacar que esta diversificación ha evolucionado y se ha sofisticado. Ya no se limita exclusivamente a inversiones pasivas o al refugio en el sector inmobiliario, ya que también se observa un nuevo interés en la expansión de negocios operativos en diversas industrias, buscando aprovechar tanto las nuevas oportunidades de crecimiento global como los incentivos locales que ofrecen otras jurisdicciones para la llegada de nuevos capitales”.

Misma visión entrega Alessandri: “Es parte de una disciplina de inversión de largo plazo, tanto en cuanto a moneda, país y tipos de activos, junto con un adecuado horizonte de inversión”.

Mientras que Béjar plantea que todavía es pronto para sacar conclusiones de cómo seguirán los próximos trimestres. “Es importante no sobredimensionar estas cifras. Un trimestre no define una tendencia estructural. El año pasado, la salida de capitales se moderó significativamente y cerró en niveles contenidos. Lo que vemos hoy puede ser una reacción puntual al contexto geopolítico. Hay que esperar al cierre del primer semestre para evaluar si la aprobación de la reforma tributaria y una eventual estabilización del mercado internacional revierten o consolidan este flujo”.