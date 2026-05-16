Visas laborales caen en el primer trimestre de 2026 y bolivianos consolidan su liderazgo en participación

Ya no es una tendencia, sino que una consolidación. La presencia de trabajadores bolivianos en el país sigue y crece relegando al segundo lugar a los ciudadanos venezolanos.

Desde 2017 los ciudadanos venezolanos lideraban en la entrega de visas laborales para poder trabajar en Chile, pero sostenidamente desde 2024 ha venido tomando mayor fuerza la presencia de la fuerza laboral boliviana.

Una clara señal de esto fue lo registrado el primer trimestre de 2024 cuando las cifras del Servicio Nacional de Migraciones arrojaron que los ciudadanos bolivianos encabezaron la lista de este tipo de visas.

En ese momento se informó que entre enero y marzo se entregaron 39.114 permisos laborales a bolivianos, un 869% más que el mismo período del año previo, y 319% superior a las 9.322 visas que se concedieron a venezolanos en igual lapso, y que quedaron en segundo lugar.

Esa tendencia se consolidó al término del primer semestre de ese año. De acuerdo al organismo a cargo de gestionar las visas laborales, se dieron 70.191 a bolivianos, un alza de 533% versus enero-junio de 2024. Luego quedaron los venezolanos, con 14.242 visas, una caída de 21,3%.

En 2025 continúo la aceleración del visado para bolivianos y ahora durante el primer trimestre del 2026 aumentó su presencia. De acuerdo a cifras del Servicio Nacional de Migraciones, se entregaron 41.776 visas laborales para ciudadanos bolivianos, y es un 6,8% mayor a lo entregado en el mismo período del año pasado. Esto además reflejó un aumento en la participación de bolivianos sobre el total de visas entregadas. Si en el primer trimestre del 2025, las visas laborales para bolivianos representaban el 59%, ahora, en el primer trimestre del 2026 representó el 72% del total de las visas otorgadas.

Hector Retamal Correa - Neg - Temas - 11 de Marzo de 2009 Vendimia en Via Undurraga. Esta maana se llevo a cabo en la Via Undurraga de Talagante parte de la Vendimia 2009, la cual terminara en el mes de mayo. En la foto Vendimia en Via Undurraga. VENDIMIA - UVA - EXPORTACION - RECOLECCION - TEMPOREROS - TRABAJADORES - Hector Retamal Correa

¿A qué se debe está consolidación de los bolivianos? En 2023 se firmó un acuerdo con Bolivia para fomentar la regularidad de los trabajadores de ese país que vienen a Chile. Este pacto, que es recíproco, consiste en eximir del pago de US$90 por el permiso laboral que les permite ingresar al país y trabajar por dos años.

De esta manera, lo que se busca es que los trabajadores temporales de ese país se benefician de un pacto recíproco que elimina barreras burocráticas y el cobro asociado a permisos laborales y residencias, fomentando la migración regular lo que se ha reflejado en la fuerte alza de visas para ciudadanos de ese país.

¿A qué se debe?

Frank Sauerbaum, director Nacional de Migraciones lo explica así: “Tenemos un acuerdo con Bolivia para poder tener visas de trabajo temporales en 15 días gratuitamente, y eso ha fomentado, obviamente, el trabajo de temporada para el mundo del campo”.

En ese contexto, el jefe de ese servicio añadió que “estamos haciendo pequeños ajustes a esa normativa que tenía algunos vacíos legales que permitían finalmente que los bolivianos pudieran quedar con residencia, pero, en general, esa es una normativa que ha funcionado bastante bien”.

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, refuerza la argumentación de que el aumento de los bolivianos responde al acuerdo para agilizar la entrega de visas, que a su vez permiten una regularización más expedita. Pero a la vez, resalta la necesidad del mercado laboral de una mayor demanda por trabajadores, especialmente de temporada.

"13.11.2012 - CULTIVOS - EMPRESA AGRICOLA - TRABAJADOR - COSECHA - TEMPORERO - COSECHANDO - CEREZAS - AGRICULTURA - ARBOL / LA TERCERA - PAGINA 60 - NEGOCIOS - CREDITO ANDRES PEREZ - SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - REGION DE O'HIGGINS - CHILE / PUBLICADA - - - - 13 Noviembre 2012 Cultivos de cerezos de la empresa ""Agricola Garces"" ubicada en la comuna de San francisco de Mostazal de propiedad de los hermanos Pablo y Hernan Garces. Agricola Garces - San Francisco de Mostazal - VI Region - Chile - Andres Perez - Andres Perez" ANDRES PEREZ

“Se consolida y se incrementa la llegada de trabajadores bolivianos. Eso es consecuencia de una sinergia entre las necesidades del mercado de trabajo y una política que se viene implementando desde hace varios años de fomento y promoción del ingreso regular de trabajadores bolivianos a través de un acuerdo con Bolivia, que permite una tramitación expedita de la visa. Se juntaron las necesidades del mercado de trabajo local, agrícola principalmente, y las políticas migratorias que se orientaron a fortalecer ese flujo migratorio”, afirma.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, (SNA), Antonio Walker, lo analiza desde su experiencia en la práctica del día a día. En su argumentación expresa que la llegada de trabajadores bolivianos responde principalmente a la falta de mano de obra chilena que quiera ir al campo a cosechar y hacer ese trabajo de temporada. “Con la fuerza laboral nacional no damos abasto para absorber las labores de la agricultura chilena. Ejemplo, cosechas, podas, ajustes de carga entre otros. Es bien paradójico esto, porque uno dice: tenemos casi un 9% de cesantía, pero ocurre que después de la pandemia hay muchos trabajos agrícolas que, por su esfuerzo físico, por no ser trabajos calificados, los chilenos no han vuelto al campo a realizarlos”.

Para el dirigente gremial “los bolivianos tienen una cultura agrícola muy desarrollada, están acostumbrados a trabajar al campo y han visto en Chile una fuente laboral muy importante que le ha cambiado su nivel de vida”. Por lo mismo el hecho de que se haya implementado esta visa laboral más expedita ha permitido que todos los que ingresen al país a trabajar en la agricultura lo hagan de manera regularizada.

Venezolanos a la baja

Si los bolivianos han aumentado su presencia en el país, la contracara de aquello es la disminución de la entrega de visas laborales para venezolanos. Si en el primer trimestre del 2024 se entregaron 9.322 visas que, a venezolanos, ahora, en este trimestre el número fue de sólo 5.156 lo que se traduce en una caída de 45% en un año.

“Efectivamente, ya desde hace tiempo se viene estancando el flujo de migrantes venezolanos que vienen por trabajo, y ahora lo que está ingresando son personas que acceden a visas de unificación familiar”, afirma Thayer.

En suma, pese al aumento de la presencia de bolivianos, la entrega de visas laborales en el primer trimestre cayó un 12,4% en el primer trimestre del 2025, en comparación al mismo período del año pasado totalizando 58.203.