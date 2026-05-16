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    El Deportivo

    El incierto futuro de Alexis Sánchez después del Sevilla

    Este jueves, Fernando Felicevich viajó a España para reunirse con su representado y comenzar a planificar la siguiente temporada. El chileno, quien ha sido importante en la recta final de LaLiga para los andaluces, termina contrato.

    Por 
    Carlos Tapia
     
    Cristian Barrera
    El incierto futuro de Alexis Sánchez después del Sevilla.

    En las postrimerías de su carrera deportiva, Alexis Sánchez debió enfrentar algo inédito en su trayectoria: pelear por no descender. La temporada del Sevilla ha sido tan complicada como estresante, porque ha concentrado sus esfuerzos por mantener la categoría. Para fortuna de la tienda de Nervión, sus últimos resultados le han permitido encontrar aire y este fin de semana puede asegurar la permanencia. Recibe al convulsionado Real Madrid en el estadio Sánchez Pizjuán, con la opción de espantar definitivamente el fantasma del descenso.

    En el marco de un curso 2025-2026 complejo a nivel personal, porque ha tenido un rol secundario, las últimas actuaciones han cambiado, en parte, la perspectiva respecto del tocopillano, sobre todo en la exigente y cambiante prensa española. En efecto, el goleador histórico de la Roja ha resultado clave en los últimos tres juegos de los andaluces: convirtió el gol del triunfo ante la Real Sociedad, asistió para la victoria sobre Espanyol y robó un balón para el tercer gol contra Villarreal.

    Este viernes, en la previa del choque contra los merengues, el técnico Luis García Plaza destacó a Sánchez. “Mi valoración es que es un jugador con una calidad brutal. Cada vez que entra se nota y, sobre todo, lo que tengo que destacar es su implicación; estoy muy contento con él. Está siendo el jugador más importante en las segundas partes, porque los partidos están más abiertos y rotos”, declaró el DT.

    Incluso, abrió la puerta a que Alexis sea titular ante el Madrid, este domingo: “Valoro que pueda entrar desde el principio, pero es incluso más decisivo que los que juegan de titular. Ellos quieren jugar cuanto más mejor, pero lo importante es la calidad de minutos y en eso Alexis está siendo espectacular. Alexis sabe que el entrenador y el grupo necesitan que sea decisivo para nosotros. Su calidad no la voy a descubrir yo, pero tiene mucha implicación”.

    Futuro incierto

    Viendo la película completa, la temporada del Niño Maravilla ha sido dura. La recta final, con la presión del descenso, le ha dado un segundo aire. De todas maneras, ha jugado poco en lo global. De los 26 partidos que tiene en LaLiga 25-26, solo ha sido titular en 10. Cuenta con un total de 1.204 minutos jugados. Promedia casi un tiempo por juego (46’). Es escaso para alguien de constante hambre competitiva y que ha buscado permanecer en la élite. Sin embargo, está en la línea de sus últimas campañas.

    Foto: @alexis_officia1 / Instagram.

    Como ha sido una tónica en las recientes campañas, a estas alturas del año empiezan las versiones sobre el futuro del delantero. Todo parece indicar que dejará de vestir la camiseta rojiblanca y cambiará de aires nuevamente.

    El 30 de junio finaliza el vínculo de Alexis Sánchez con el Sevilla. Según información recabada por El Deportivo, no está en sus planes renovar con la institución. Ahora, siendo papá, las decisiones del histórico seleccionado nacional priorizan el factor familiar. Con esto en consideración, su representante, Fernando Felicevich, viajó este jueves a Andalucía para empezar a definir el futuro del tocopillano, quien en diciembre cumplirá 38 años.

    La incertidumbre con respecto al devenir del Sevilla se amplía con el cambio de propiedad que se avecina. El exfutbolista Sergio Ramos, en representación del fondo Five Eleven Capital, y los principales accionistas del club llegaron a un acuerdo para la compraventa, a falta de la firma de los documentos y la aprobación de la operación por parte de las autoridades españolas. El cambio de dueños en la tienda de Nervión también implica dudas en la dirección técnica. Luis García Plaza, quien asumió en reemplazo de Matías Almeyda, tiene contrato por una temporada más si logra la permanencia.

    De momento, mientras en Brasil aseguran que el futbolista está siendo tentado por Inter de Porto Alegre, en Universidad de Chile se ilusionan con la posibilidad de que el tocopillano firme en el equipo de sus amores. Si bien reconocen que no existen acercamientos concretos, las puertas del CDA siempre estarán abiertas para Sánchez. Por el futbolista están dispuestos a realizar esfuerzos económicos, considerando el plus que daría sumarlo justo en el año del centenario del equipo laico.

    Goleadores en España

    Más allá de mantenerse en Primera División, Alexis Sánchez tiene otro objetivo en el cierre del campeonato. Uno individual. Su último gol con los sevillistas fue ante la Real Sociedad, el pasado 4 de mayo, que ha resultado clave para aferrarse a la categoría. Con ese tanto, alcanzó 42 anotaciones en la liga española, con dos elencos distintos: 38 con el Barcelona y cuatro con los andaluces. De esta manera, igualó a Fabián Orellana como el segundo jugador chileno con más goles en LaLiga.

    El Histórico concretó 42 tantos, con la diferencia de que lo hizo en cinco clubes distintos: Xerez (2), Celta de Vigo (19), Valencia (1), Eibar (14) y Valladolid (6). Con este panorama, al tocopillano le quedan dos partidos para romper la paridad con el exjugador de Audax Italiano y ser el único por detrás de Iván Zamorano en la tabla de goleadores nacionales en la división de honor hispana. Bam Bam hizo nada menos que 98 tantos, entre Sevilla y Real Madrid, un récord que parece, a estas alturas, imbatible.

    Este domingo, los blanquirrojos reciben precisamente a los merengues, en su último partido como locales de la temporada. Además de evitar definitivamente el descenso, hasta pueden colarse en la pelea por las copas europeas. Y cerrará el 23 de mayo, visitando al Celta. ¿Será el último partido de Alexis en las grandes ligas europeas?

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