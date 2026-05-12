De rival a jefe: Sergio Ramos compra al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por más de US$ 500 millones

Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se encuentra una solución institucional en medio de la incertidumbre deportiva. Con el equipo peleando el descenso fecha a fecha, en una de las peores crisis de este siglo, finalmente se cerró el cambio de propiedad accionaria. Nuevos dueños que tienen al histórico Sergio Ramos como cabeza visible.

De acuerdo con la información publicada por el Diario de Sevilla, la operación para la compra del club alcanzó un punto definitivo. El exzaguero de Real Madrid y el fondo Five Eleven Capital cerraron un acuerdo decisivo con los principales accionistas del club nervionense.

Después de intensas jornadas de negociación, las familias Carrión, Castro y Alés dieron su visto bueno a la transacción, que ahora aguarda únicamente los trámites administrativos correspondientes. Aunque no se anunciaron oficialmente las cifras de la operación, de acuerdo con lo que se filtró hace algunos meses, se pagarán cerca de 500 millones de dólares por el 80% de la propiedad, menos la deuda tasada en más de 100 millones de la misma moneda.

En este acuerdo están incluidas las acciones de José María del Nido Benavente, máximo accionista de la entidad a título particular y expresidente de la institución en los años de gloria de la institución andaluza.

Asimismo, se incluyen el poco más del centenar del actual presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco (hijo del anterior), aunque ambos personeros no se presentaron en el hotel donde se cerró la millonaria operación.

Punto crucial

Según el mismo medio, las conversaciones decisivas se sostuvieron el martes y se extendieron por poco más de una hora. Una reunión que solo sirvió para pulir los últimos detalles de una operación que se fraguaba hace meses y que el lunes, después de 9 horas de diálogo, se pudieron sellar.

En asa jornada, la mayoría de los máximos accionistas de la entidad sevillista se sentaron con Sergio Ramos, su abogado y miembros de su familia para abordar los aspectos más delicados del traspaso de uno de los clubes españoles más exitosos del siglo.

Lo cierto es que desde hace meses ya existía voluntad de todas las partes por cerrar cuanto antes la transferencia. Uno de los puntos que los vendedores esperaban zanjar para dar el visto bueno era la identificación de los inversores que respaldan la transacción.

En ese sentido, el encuentro de este martes ha contado con la presencia de Martin Ink, Director Ejecutivo de Five Eleven Capital, clave para despejar las últimas dudas sobre la estructura financiera que sostiene gran parte de la operación.

Una compra societaria que no solo pasa por la identidad de los inversores, sino que requiere un punto más importante por discutir. La transacción deberá tener el visto bueno de LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD), organismos autorizados para aprobar cualquier cambio en la propiedad en los clubes profesionales españoles.

Los organizadores del torneo español analizarán la solvencia económica de los nuevos propietarios y así garantizar los requisitos de control económico establecidos. Obstáculos que tampoco se prevén como algo insalvable dada la naturaleza de los inversores implicados y el respaldo financiero del fondo Five Eleven Capital.

La definición del descenso y el calendario deportivo del primer equipo jugaron un papel relevante en la urgencia de las negociaciones. Sergio Ramos no tenía intención de regresar a Madrid sin cerrar el traspaso antes de que el Sevilla se mida el miércoles ante el Villarreal.