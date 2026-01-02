Sergio Ramos inició su carrera en el Sevilla. La escuadra andaluza fue el trampolín que terminó permitiéndole llegar al club en que su nombre fue conocido en el mundo entero: el Real Madrid. Irrumpió en la temporada 2003-04 y volvió como jugador 20 años después. Eso sí, volvió a salir para vincularse al Monterrey, en México.

El defensor planea un nuevo retorno, aunque ahora en otro rol: el club nervionense está en pleno proceso de venta y Ramos aparece entre los interesados en inyectarle los recursos que la institución en la que actúan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo necesita para garantizar su viabilidad.

¿Sergio Ramos, jefe de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo? El paso que planea el exzaguero del Real Madrid en el Sevilla

En principio, todo indicaba que inversionistas estadounidenses se harían cargo de la institución. Naturalmente, mediante una operación millonaria. Sin embargo, después de un exhaustivo análisis, los empresarios concluyeron que el valor del club resultaba demasiado elevando en consideración con aspectos que reducían el interés en intervenirlo.

Foto: @Rayados.

En ese escenario es que la opción de Ramos emerge, por ahora, tímidamente. El medio Muchodeporte consigna que, a través de sus asesores, el defensor ha comenzado a reunir información respecto de las condiciones en que está la entidad, con la idea de ingresar en ella como inversor.

El sitio Cope asegura que ya hay gestiones concretas. "Ramos ya ha hecho llegar a los accionistas de la entidad su oferta en firme y sus intenciones de comprar el club. Llega respaldado por un potente grupo de inversores que han depositado en él la responsabilidad de liderar el proyecto. Es más, fuentes cercanas a la negociación aseguran que la oferta que ha puesto encima de la mesa es la más importante que se ha realizado hasta el momento, superando el importe de todas las que los máximos accionistas han recibido hasta ahora", asegura.

Un campo conocido

Si ingresa en el Sevilla, Ramos se relacionará con un campo que ya conoce: ya participa en San Fernando 1940, que integra la Tercera Andaluza Senior. En el club comparte con Monchi, histórico director deportivo del Sevilla y quien desempeñó la misma función en la Roma.

El retorno de Monchi al Sevilla es, de hecho, una de las aspiraciones que considera la operación que forma parte de la denominada Tercera Vía y que, hasta ahora, tenía como rostros visibles a los empresarios Antonio Lappí y Fede Quintero.

“Antonio y Fede son amigos míos, y sé como funcionan en el mundo empresarial. Si no le han querido vender el Sevilla, hasta ahora, es porque la oferta es insuficiente. Como sevillista quiero lo mejor para el Sevilla: se llame Antonio, Fede o John Stockton. Antonio y Fede han sido exitosos en todo lo que han hecho fuera del fútbol. Además, si han realizado una oferta es porque tienen las espaldas cubiertas", sostuvo, en una suerte de aval para el todavía potencial ingreso de ambos inversionistas en la propiedad institucional.