La confesión de Stefanos Tsitsipas que sorprende al mundo del tenis: “Estuve dos días sin caminar; me asusté mucho”

Stefanos Tsitsipas fue el número 3 del mundo y señalado como uno de los ungidos para reemplazar en el circuito a Roger Federer y Rafael Nadal. Pero el 2025 fue un mal año para el finalista de Roland Garros 2021 y Australian Open 2023.

Con 22 triunfos y 18 derrotas, el griego bajó al lugar 36 del ranking ATP y en la antesala de United Cup 2026, sorprendió al mundo del tenis con sus declaraciones. Tsitsipas pensó en dejar la alta competencia por los contantes dolores que sufría en cada uno de los partidos y que lo tuvieron seriamente afectado. “En los últimos tres ó cuatro torneos apenas podía mantenerme en pie”, reveló y aseguró que hubo días en que no lograba moverse de la cama.

“Estuve seis u ocho meses en los que mi mayor preocupación al salir a la cancha para competir, era saber si podría terminar el partido y, en caso de ganar, si estaría preparado para jugar el siguiente encuentro”, detalló. Luego añadió que “me asusté mucho después del US Open, porque estuve dos días sin poder caminar, eso hizo que me replanteara mi futuro”.

Y esa reflexión, lo llevó a pensar seriamente en abandonar el deporte blanco. “Al verme tan gravemente lesionado se me vinieron a la mente muchas cosas. Fue imposible no pensar qué sería de mi vida en el futuro si seguía así, hubo momentos en los que me preguntaba a mí mismo por qué hacía eso, qué necesidad tenía de sentir tanto dolor”, expresó.

Acto seguido, lanzó la frase más impactante de su confesión. “Prefiero dejar el tenis si no puedo disfrutarlo sin dolores que estar luchando constantemente con problemas graves de salud. Supongo que si no puedo competir, tendré que dejarlo, pero mi sueño sería seguir compitiendo durante diez años más. El tenis me lo ha dado todo, sería durísimo tener que abandonarlo“, anunció.

Lo bueno para él y para el circuito es que se puso en manos de la medicina y hoy está decidido a continuar luchando. “Visité a uno de los médicos deportivos más prestigiosos del mundo y tan solo deseo que las buenas sensaciones que tengo sigan igual... Era necesario encontrar una solución, algo que realmente me ayudara a recuperarme. He tomado todos los pasos necesarios para hacerlo y es una gran satisfacción para mí poder contarle que he completado la pretemporada sin dolor ni molestias. Solamente espero que esto se pueda mantener durante todo el año”, concluyó.

Grecia integra el grupo E con Gran Bretaña y Japón y los duelos incluyen un partido individual masculino, uno femenino y un doble mixto. Los ganadores de cada apartado, más el mejor segundo, avanzan a los cuartos de final y el torneo reparte 11 millones de dólares en premios y puntos para el ATP y la WTA.