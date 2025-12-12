Escándalo en el tenis: jugador recibe histórica sanción de 20 años tras ser vinculado a una red de arreglo de partidos
Quentin Folliot fue castigado hasta 2044 y con una cuantiosa multa por ser "figura central en una red que operaban en nombre de un sindicato de amaño de encuentros".
El mundo del tenis se remece. El francés Quentin Folliot fue blanco de una investigación de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) y fue sancionado por 20 años por su vinculación con una red de arreglo de partidos.
El tenista de 26 años fue acusado de 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP, por sus siglas en inglés). No podrá competir hasta el 16 de mayo de 2044, cuando tenga 45 años, ya que ya había sido suspendido provisionalmente en agosto de 2024.
Folliot, que llegó a ser 488 del ránking ATP en agosto de 2022, estará fuera de toda la actividad: “Tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tenis Australia, Federación Francesa de Tenis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”, indica el castigo.
También fue sancionado con una multa de US$ 70 mil, además de ser ordenado a reembolsar “pagos corruptos” por un monto superior a los US 44 mil. La cifra total supera los montos obtenidos por el tenista a lo largo de su carrera. Según los registros de la ATP, el galo recaudó US$ 60 mil en su paso por el circuito.
Una sanción histórica
Folliot fue considerado como una “figura central en una red de jugadores que operaban en nombre de un sindicato de arreglo de partidos”. Así, se convirtió en el sexto sancionado por la misma investigación. Se sumó a Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet y Enzo Rimoli; todos franceses.
Entre los cargos, se encontraban tramar resultados de partidos, recibir dinero por no jugar al máximo nivel, ofrecer dinero a otros jugadores para amañar partidos, proveer de información y destruir evidencias.
Eso sí, en primera instancia, Folliot negó 30 cargos relaciones a 11 partidos entre 2022 y 2024, habiendo jugado en ocho de ellos. Solo tres de los cargos terminaron siendo desestimados, que corresponden a un juego de disputado en enero de 2024.
De todas formas, fue quien recibió la mayor pena. Floyd-Angele, por ejemplo, recibió cinco años y tres meses por admitir “haber orquestado un partido a cambio de pago en 2022, no cooperar con una investigación de la ITIA y destruir pruebas”.
Valsecchi aceptó una sanción de cuatro meses y medio por “haber facilitado la manipulación de pruebas por parte de otras personas, además de no denunciar los intentos de corrupción y tener conocimiento o sospecha de corrupción activa”. Ya cumplió con el tiempo de ilegibilidad.
Fomba, en tanto, fue apartado por dos meses por dos infracciones al TACP porque “no declaró tener conocimiento ni sospecha de que otro jugador amañara un partido de tenis en 2022, ni tampoco denunció una maniobra corrupta de ese mismo individuo en 2023”.
Finalmente, Boquet fue penado con seis semanas porque “no reportó conocimiento o sospecha de corrupción activa, proporcionar información privilegiada y no reportar un enfoque corrupto”, mientras que Rimoli fue castigado por dos meses.
