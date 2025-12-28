Los sorpresivos dardos de Novak Djokovic a Rafael Nadal y Roger Federer: “La situación cambió...”.

Novak Djokovic vuelve a referirse a su vínculo con Roger Federer y Rafael Nadal, las dos figuras con las que compartió la cima del tenis durante más de una década. El serbio abordó el tema en una conversación con Slaven Bilic, exfutbolista y entrenador, donde explicó que, según su visión, la relación entre ellos cambió con el paso del tiempo.

Nole señaló que su postura personal se ha mantenido estable desde el inicio de sus carreras cruzadas. “Mi comportamiento respecto a ellos nunca cambió. La situación cambió porque ellos cambiaron su actitud hacia mí. Siempre intenté ser, cómo decirlo… Los admiraba. Todavía los considero como aquellos que me abrieron el camino”, afirmó, aludiendo al rol que Federer y Nadal tuvieron en su desarrollo competitivo.

En la entrevista también reconoció un distanciamiento más claro con el suizo. “A partir del momento en que sentí esa frialdad y distancia por su parte, me dije: ‘Está bien, no hay problema’. Luego, cuando se acercaron a mí, los recibí con los brazos abiertos”, señaló.

Djokovic, Nadal y Federer en un evento.

En paralelo, Djokovic indicó que con Nadal siempre percibió un grado distinto de comprensión mutua. “Siempre tuve la impresión de entenderlo mejor. Tenemos casi la misma edad, así que quizás sea por eso”, afirmó. Con el español protagonizó una de las rivalidades de mayor frecuencia en el tenis moderno, con 60 partidos oficiales y un balance de 31 triunfos para el serbio y 29 para el mallorquín.

Las reflexiones no son aisladas. Meses atrás, Djokovic ya había repasado públicamente su relación con ambos en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera. En esa ocasión, sostuvo que el vínculo con Nadal se fortaleció por la competencia sostenida en el tiempo: “Al principio incluso cenamos juntos un par de veces, pero hasta con él, la amistad es imposible. Siempre lo he admirado mucho. Gracias a él y a Federer, crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre, por eso les estoy muy agradecido. Nadal forma parte de mi vida. En los últimos quince años, le he visto más que a mi madre”.

Respecto a Federer, en ese mismo diálogo remarcó que nunca logró establecer un lazo más cercano. “Nunca me he sentido cercano a él”, dijo entonces. Con el suizo disputó 50 encuentros oficiales, con 27 victorias para Djokovic.

Las declaraciones vuelven a instalar el debate sobre la relación entre los tres grandes dominadores del circuito en la primera parte del siglo. Durante sus carreras coincidieron en los principales torneos y se repartieron títulos de Grand Slam y las semanas en el número uno del ranking, conformando un escenario de competencia sostenida que marcó una era en el tenis profesional.

Djokovic aparece hoy como el único activo a tiempo completo entre los integrantes del Big Three. El serbio ha reconocido que se acerca al tramo final de su trayectoria y que cada temporada representa una oportunidad limitada para extender sus registros. Ha dicho que su idea es mantenerse en actividad hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En ese contexto, el deportista de Belgrado proyecta los próximos años con la mirada puesta en el lugar que ocupará en la historia del deporte. El otro objetivo declarado es seguir compitiendo por títulos de Grand Slam y mantener vigencia frente a la irrupción de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El Abierto de Australia aparece nuevamente como un punto clave en ese calendario.