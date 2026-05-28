SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Maradona, un penal y una cancha que tiembla: los protagonistas de las veces que la UC fue a La Bombonera y salió ilesa

    La UC visita este jueves (20.30 horas) el mítico recinto xeneize, con la primera opción para adjudicarse el grupo D y avanzar de ronda en la Copa Libertadores. Incluso una derrota se lo permitiría, si Cruzeiro no le gana a Barcelona. Ya hubo históricos pasos en que salió airosa.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Darío Conca, rodeado por Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, en el choque entre Boca y la UC, en 2005. (Foto: Aton)

    Este jueves, Universidad Católica visita a Boca Juniors en La Bombonera. Esa sola frase ya supone un carácter especial para el compromiso. Enfrentar al cuadro argentino en las rondas preliminares de un torneo continental es, eventualmente, una excepción. Hacerlo en su recinto, que adquirió carácter de mítico por las características de su construcción, que aumenta considerablemente el ambiente, reviste un carácter incluso más especial.

    El equipo de Daniel Garnero, en todo caso, va al reducto bonaerense con una misión específica, que trasciende con largueza esas consideraciones. Busca los puntos que le permitan adjudicarse el grupo D de la Copa Libertares, que completan Cruzeiro y Barcelona. Tiene una ventaja, con diez puntos, lidera el lote. De hecho, si los brasileños no vencen a los ecuatorianos en el Mineirao, avanzarían incluso si caen en el coliseo de calle Brandsen.

    Los cruzados llegan al recinto xeneize con antecedentes que, al menos, les permiten el optimismo. En un par de ocasiones, han logrado ‘salir vivos’ del coliseo transandino. Uno de esos encuentros fue amistoso, pero con el tiempo adquirió carácter de hito, por la magnitud de sus protagonistas. Para la UC lo es más por el resultado: una victoria por 2-3 que hoy firmarían encantados.

    El 18 de agosto de 1997, los estudiantiles visitaron a una formación xeneize que era encabezada nada menos que por Diego Maradona. David Bisconti, con un doblete, y Aníbal González marcaron los tantos estudiantiles. Diego Latorre y Rodolfo Arruabarrena marcaron para los xeneizes.

    Para Boca y el fútbol argentino, el duelo terminó transformándose en histórico. No por el resultado ni por el rival, sino por una particular situación: fue la primera vez que Maradona y Juan Román Riquelme jugaron juntos. El primero, un ídolo a nivel mundial. El segundo, un proyecto que había despuntado en Argentinos Juniors y que se transformaría en leyenda en los xeneizes, al punto de que llegaría a ser considerado el máximo referente en la historia del club, que actualmente preside.

    La UC saltó a la cancha con Alex Varas; Andrés Romero, Dante Poli, Miguel Ramírez, Nelson Garrido; Ricardo Lunari, Mario Lepe, Jaime Pizarro, Luis Pérez; David Bisconti y Alberto Acosta.

    Más allá del carácter preparatorio del partido, una incidencia alargó el debate boquense. Varas le atajó un penal a Sebastián Rambert, lo que provocó que Maradona terminara disculpándose con el delantero: había sido quien incentivó al atacante a ejecutarlo, pese a que el estadio completo pedía que lo pateara el Diez. "Te quiero pedir disculpas. No sabés lo mal que me sentí después del partido. Esto no se va a volver a repetir. Yo prefiero que me puteen a mí a que tengan que putear a un compañero mío por culpa mía”, reveló Pascualito respecto del sentido mensaje que recibió del astro.

    Varas recuerda el valor añadido que tenía ese encuentro. “Maradona era un factor adicional. Jugar contra él era espectacular. Había un componente emocional bien grande en eso. Fue gracioso, porque hubo un penal. Yo le pedía que lo pateara y lo ejecutó Rambert y se lo perdió”, rememora. Al exgolero no se le olvida, incluso la jugada que gestó la falta. “Maradona la pica, la pelota sale para un lado, Jaime Pizarro para el otro y Miguel Ramírez hace el penal”, repasa.

    “¿Pasó algo? Entonces, a jugar"

    El exportero tuvo otro paso por el estadio boquense: con Santiago Wanderers, en febrero de 2022. Los caturros había sido campeones en la temporada anterior. “Empatamos a cero. Y acá les ganamos. El técnico era (Ricardo) Dabrowski y el ayudante, Raúl Ormeño. El discurso fue que se podía. Nos sacaron una hora antes a la cancha, a comernos la primera puteada. ‘¿Pasó algo?’, nos preguntó Dabrowski. Cuando le respondimos que no, nos dio la orden: ' Entonces, a jugar’. Hicimos un partido brillante. El que tenía miedo ya no lo tenía. Bajó la ansiedad. Estos partidos se juegan harto en la previa. Los técnicos tienen que hacer bajadas de línea. Los líderes, también“, aconseja desde su perspectiva actual, fortalecida por su formación como coach deportivo y ontológico.

    La cancha tiembla, se mueve. Al llegar, te putean en todos los idiomas. Sí se siente la efervescencia. Ahí viene el liderazgo. Tendría que haber una gestión emocional de parte de Católica. Meterse pensamientos positivos. Jugar bien, estar concentrados, metidos”, insiste.

    Más allá del entorno, que hay que tomar como aliciente, el público no juega. Para sacar un buen resultado hay que estar muy concentrados. Jugarlo como hay que jugarlo", puntualiza.

    Un empate que no bastó

    En 2005, los estudiantiles volvieron a La Bombonera, ahora por los puntos. Fue el 23 de noviembre, en el marco de las semifinales de la Copa Sudamericana. La escuadra que dirigía Alfio Basile, que defendía el título, tenía nombres importantes, como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Sebastián Battaglia y Roberto Abbondanzieri. El encuentro terminó empatado 2-2. Federico Insúa abrió la cuenta en los 70′. La primera igualdad la marcó Facundo Imboden, cuatro minutos después. Jorge Quinteros volvió a adelantar a los estudiantiles en los 77′. El Titán evitó la caída azul y amarilla, en los 83′.

    “Es un lindo recuerdo, linda experiencia. Es un estadio mítico en el mundo. Fue un 2-2. Jugamos muy bien. Manejamos el balón casi los 90 minutos. Ellos empataron con el empuje que les daba su gente”, recuerda Mauricio Zenteno.

    También recuerda la mezcla de sensaciones que bordean este partido. “Era perder el miedo de jugar en la Bombonera, contra un gigante del fútbol argentino y sudamericano. Atreverse a jugar. Hicimos un buen partido. Lamentablemente, después perdimos de local. Más que nada, (Jorge) Pellicer nos dijo que disfrutáramos el partido, que son momentos que quedan para toda la vida. Que fuéramos valientes”, enfatiza. Y desclasifica un momento. “Estando en el camarín abajo, se escuchaba la barra, como saltaba”, añade.

    La serie se cerró con una victoria xeneize, por la cuenta mínima, en San Carlos de Apoquindo.

    Más sobre:La UCUniversidad CatólicaBoca JuniorsBocaLa BomboneraMaradonaDiego MaradonaJuan Román RiquelmeCopa LibertadoresFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania lleva al Consejo de Seguridad de la ONU la última oleada de ataques y las amenazas de Rusia

    Once empresas superan el billón de dólares en valor bursátil: semiconductores e IA concentran el poder del mercado global

    La ONU advierte del repunte del conflicto en Ucrania y pide a las partes volver a la mesa de negociaciones

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    Lo más leído

    1.
    En Brasil advierten sobre la inminente salida de Erick Pulgar de Flamengo tras millonaria oferta del Medio Oriente

    En Brasil advierten sobre la inminente salida de Erick Pulgar de Flamengo tras millonaria oferta del Medio Oriente

    2.
    Gary Medel y Arturo Vidal anticipan el Mundial 2026: los favoritos, el recuerdo de Marcelo Bielsa y la Generación Dorada

    Gary Medel y Arturo Vidal anticipan el Mundial 2026: los favoritos, el recuerdo de Marcelo Bielsa y la Generación Dorada

    3.
    Tribunal de Disciplina cita a comparecer a los protagonistas del bochornoso final del clásico entre la UC y Colo Colo

    Tribunal de Disciplina cita a comparecer a los protagonistas del bochornoso final del clásico entre la UC y Colo Colo

    4.
    Johnny Herrera sorprende y culpa a Daniel Morón de ser borrado de la Roja en la era de Marcelo Bielsa

    Johnny Herrera sorprende y culpa a Daniel Morón de ser borrado de la Roja en la era de Marcelo Bielsa

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Carabineros abate a tiros a conductor de taxi que evadió fiscalización e intentó atropellar a policía en Recoleta

    Once empresas superan el billón de dólares en valor bursátil: semiconductores e IA concentran el poder del mercado global
    Negocios

    Once empresas superan el billón de dólares en valor bursátil: semiconductores e IA concentran el poder del mercado global

    Los ítems en la mira de los expertos en el debate por las inconsistencias que acusa Hacienda en la proyección de deuda

    Desembarques marinos se desploman 27% el primer trimestre y alcanzan su peor registro desde 2020

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    Se cae el acuerdo entre Sergio Ramos y Sevilla para la compra del club: “Nos sentimos engañados”
    El Deportivo

    Se cae el acuerdo entre Sergio Ramos y Sevilla para la compra del club: “Nos sentimos engañados”

    Nieto de un legendario dirigente del fútbol: la historia de Izko Alonso, la nueva promesa del automovilismo chileno

    Agustín Sepúlveda, piloto chileno de 17 años: “La Fórmula 1 es mi meta principal; seguir en la escalera FIA”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas
    Cultura y entretención

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas

    El asistente de Matthew Perry es condenado a más de tres años de cárcel por inyectarle dosis letal de ketamina al actor

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    Ucrania lleva al Consejo de Seguridad de la ONU la última oleada de ataques y las amenazas de Rusia
    Mundo

    Ucrania lleva al Consejo de Seguridad de la ONU la última oleada de ataques y las amenazas de Rusia

    La ONU advierte del repunte del conflicto en Ucrania y pide a las partes volver a la mesa de negociaciones

    Israel lanza una oleada de bombardeos contra Tiro, en el sur de Líbano, tras ordenar su evacuación

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile