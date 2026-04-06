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    Sentimientos cruzados: el contradictorio paso de Gary Medel por Boca Juniors y el lazo eterno con Juan Román Riquelme

    El Pitbull estuvo en dos períodos en los xeneizes. En el primero dejó recuerdos que no pudo ratificar en el segundo. Aún así, goza del profundo respeto de Juan Román Riquelme, el presidente e ídolo de la entidad argentina.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gary Medel en la UC y en Boca Juniors.

    "La Copa es maravillosa, recién terminó el sorteo y ya tengo un mensaje de Gary Medel que nos vamos a ver en Chile. Eso es maravilloso, a Gary lo adoro, es un amigo mío, lo quiero a él y su familia”. La frase es de Juan Román Riquelme, considerado por muchos como el principal ídolo histórico de Boca Juniors y actual presidente de los xeneizes, quienes enfrentarán este martes a la UC, en el Claro Arena. El Pitbull integrará la oncena de Daniel Garnero.

    El afecto con el que el exmediocampista se refiere al referente de la Generación Dorada es doblemente llamativo, considerando su hosca personalidad. "Será un placer verlo en Chile y La Bombonera, vamos a querer ganar y él (Medel) va a querer lo mismo. Creo que el fútbol hace cosas que uno no se da cuenta, conocer gente, países, hacerte amigos, pero después al final es unión", insistió la leyenda transandina, hace un par de semanas, cuando el sorteo de la Copa Libertadores enfrentó a ambas escuadras.

    Sentimientos cruzados: el contradictorio pasado de Gary Medel por Boca Juniors

    Riquelme y Medel fueron compañeros en la escuadra xeneize. El vínculo data desde 2008 y es el propio argentino quien cataloga la relación entre ambos, con un rótulo que le otorga una especial distinción. "Ellos querrán ganar, nosotros también, pero eso no quita que el fútbol tenga cosas tan lindas como conocer mucha gente y yo puedo decir que Gary Medel es mi amigo desde el año 2008″, sostuvo en la misma intervención.

    Me da felicidad que Gary se acuerde de mí, porque al terminar el sorteo enseguida recibí un mensaje de él. Yo siempre le deseo lo mejor. Será muy lindo volver a verlo y abrazarlo. Él sabe que lo quiero”, reveló respecto de la reacción del referente de la Generación Dorada quien, además, se puso a disposición del club en caso de que los transandinos necesitaran su apoyo.

    Juan Román Riquelme junto a Gary Medel, cuando el Pitbull volvió a Boca. (Foto: @BocaJrsOficial /X).

    En rigor, Medel llegó a la escuadra de la ribera a mediados de 2009, mediante un préstamo por US$ 300 mil, la cesión de Damián Díaz. En la operación se estableció una opción de compra por US$ 2,5 millones. El oriundo de Conchalí disputó 47 encuentros y marcó siete goles. Ese rendimiento y una personalidad que mostró en cada encuentro, sobre todo en el Superclásico ante River Plate. Marcelo Gallardo, emblema millonario, puede dar cuenta de la fiereza del chileno.

    Un regreso opaco

    El nivel que alcanzó Medel en el cuadro bonaerense no solo significó la ejecución de la opción de compra. También, el salto al fútbol europeo: el Sevilla, el Cardiff City, el Inter de Milán, el Besiktas y el Bologna fueron testigos de las mismas cualidades que cautivaron a los hinchas transandinos.

    Medel volvió a Sudamérica en 2023, para vestir la camiseta de Vasco da Gama. En el equipo brasileño, se transformó en líder y pieza clave para evitar el descenso. En dos temporadas, jugó 32 encuentros.

    Al año siguiente, ya estaba en su segunda casa: la Bombonera. El encargado de recibirlo fue nada menos que su amigo Juan Román, ahora como máxima autoridad del club. "Me sedujo un club gigante como Boca Juniors. Quién no va a querer disfrutar en este gran club. Eso fue lo primero que me motivó. También el fútbol argentino que es muy competitivo y quiero seguir compitiendo a gran nivel", explicó el chileno. ”Es un placer estar nuevamente en Argentina y más en Boca Juniors. Me siento muy feliz, espero dar lo mejor. Voy a entregarme 100% al club como siempre lo he hecho en todos los clubes. Quiero disfrutar y entregar toda mi experiencia y jerarquía", amplió.

    Para mí es un día muy lindo. Cada vez que llega un jugador a nuestro club me da mucha felicidad. Este es un caso especial porque a Gary (Medel) lo conozco hace mucho años, lo quiero mucho y tenemos una relación más allá del fútbol“, dijo Riquelme en la ocasión.

    Todos los hinchas de Boca estamos muy felices por tenerlo de vuelta en casa. Lo único que deseo es que el pueda disfrutar, que lo pueda pasar bien. Está un poquito más grande que cuando lo conocí, pero sé que ha hecho una carrera brillante y él sabe la admiración que le tengo”, añadió.

    La segunda parte de Medel en Boca no fue buena. Jugó apenas 11 encuentros y terminó yéndose con poca gloria. El recuerdo, eso sí, se mantuvo intacto. Y el vínculo con Riquelme, tan sólido como siempre.

    Más sobre:La UCUniversidad CatólicaGary MedelBoca JuniorsBocaJuan Román RiquelmeCopa Libertadores

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