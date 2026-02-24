El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate

Marcelo Gallardo dejará de ser el entrenador de River. El Muñeco anunció este lunes a través de un video en las redes sociales oficiales del club que este jueves dirigirá ante Banfield el último partido de su segundo ciclo en el club. Fue después de las tres derrotas al hilo en el inicio del Torneo Apertura y tras una reunión en el River Camp de Ezeiza con el presidente del club, Stefano Di Carlo, y con el director deportivo, Enzo Francescoli.

Los números no lo acompañaron: River ganó apenas 5 de los últimos 20 partidos. Si se filtran las estadísticas, son peores, ya que perdió 10 de los últimos 15 encuentros en la Liga Profesional.

El segundo ciclo del Muñeco, el entrenador más ganador de la historia del club, duró 18 meses y medio. Y no pudo sumar ni una estrella a las 14 que había conseguido en su primera gestión. Las eliminaciones en la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro en 2024 y frente a Palmeiras en 2025 lo dejaron muy herido. También la derrota con Talleres en Paraguay por la Supercopa. Y en el último tramo del Torneo Clausura y la primera del Apertura se sucedieron las derrotas.

Foto: Photosport

También en el mercado de pases estuvo errático el olfato de Gallardo: sumó 20 refuerzos y el club gastó más de 100 millones de dólares. Pero ninguno de los jugadores que contrató dieron la talla.

En un video publicado en las redes sociales de la institución, el Muñeco comunicó de manera oficial la decisión: “Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan”.

“Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva, y tengo nada más que palabras de agradecimiento para todos”, añadió.

“Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas, y espero que, de todo corazón, que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente la puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos”, cerró.