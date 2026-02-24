SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate

    El estratega argentino no he tenido buenos resultados este 2026, en su segundo paso por la banca del club.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Foto: Photosport

    Marcelo Gallardo dejará de ser el entrenador de River. El Muñeco anunció este lunes a través de un video en las redes sociales oficiales del club que este jueves dirigirá ante Banfield el último partido de su segundo ciclo en el club. Fue después de las tres derrotas al hilo en el inicio del Torneo Apertura y tras una reunión en el River Camp de Ezeiza con el presidente del club, Stefano Di Carlo, y con el director deportivo, Enzo Francescoli.

    Los números no lo acompañaron: River ganó apenas 5 de los últimos 20 partidos. Si se filtran las estadísticas, son peores, ya que perdió 10 de los últimos 15 encuentros en la Liga Profesional.

    El segundo ciclo del Muñeco, el entrenador más ganador de la historia del club, duró 18 meses y medio. Y no pudo sumar ni una estrella a las 14 que había conseguido en su primera gestión. Las eliminaciones en la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro en 2024 y frente a Palmeiras en 2025 lo dejaron muy herido. También la derrota con Talleres en Paraguay por la Supercopa. Y en el último tramo del Torneo Clausura y la primera del Apertura se sucedieron las derrotas.

    Foto: Photosport

    También en el mercado de pases estuvo errático el olfato de Gallardo: sumó 20 refuerzos y el club gastó más de 100 millones de dólares. Pero ninguno de los jugadores que contrató dieron la talla.

    En un video publicado en las redes sociales de la institución, el Muñeco comunicó de manera oficial la decisión: “Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan”.

    “Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva, y tengo nada más que palabras de agradecimiento para todos”, añadió.

    “Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas, y espero que, de todo corazón, que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente la puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolRiver PlateMarcelo Gallardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas

    ¿Qué significan las máscaras de Pet Shop Boys? El trasfondo simbólico de su show en Viña del Mar

    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles

    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    De una tienda en Londres al escenario de la Quinta Vergara: el encuentro casual que dio origen a Pet Shop Boys

    Joaquín Lavín León es el sexto: los diputados que han sido desaforados durante el actual período parlamentario

    Lo más leído

    1.
    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026

    2.
    El consuelo de Alejandro Tabilo tras perder final de Río: “Es increíble lo que estamos haciendo en tan poco tiempo”

    El consuelo de Alejandro Tabilo tras perder final de Río: “Es increíble lo que estamos haciendo en tan poco tiempo”

    3.
    De Colo Colo a Argentina: Vicente Pizarro repite la historia de papá Jaime, 33 años después

    De Colo Colo a Argentina: Vicente Pizarro repite la historia de papá Jaime, 33 años después

    4.
    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U

    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U

    5.
    Con Suazo titular y Alexis Sánchez sobre el cierre: Sevilla vence a Getafe en un duelo vital en la lucha por el descenso

    Con Suazo titular y Alexis Sánchez sobre el cierre: Sevilla vence a Getafe en un duelo vital en la lucha por el descenso

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas
    Chile

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas

    Joaquín Lavín León es el sexto: los diputados que han sido desaforados durante el actual período parlamentario

    Fiscalía formaliza a vocalista de Reggaeton Boys y lo acusa de colaborar en un caso de sicariato

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric
    Negocios

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric

    Oposición anticipa duro cuestionamiento a ministro Grau en cita en el Congreso por incumplimiento fiscal 2025

    Licencias médicas se desplomaron en 2025: se emitieron 1 millón menos y el gasto se redujo en cerca de US$675 millones

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate
    El Deportivo

    El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate

    Manchester United vence a Everton para alargar su racha invicta y regresar a puestos de Champions League

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué significan las máscaras de Pet Shop Boys? El trasfondo simbólico de su show en Viña del Mar
    Cultura y entretención

    ¿Qué significan las máscaras de Pet Shop Boys? El trasfondo simbólico de su show en Viña del Mar

    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    De una tienda en Londres al escenario de la Quinta Vergara: el encuentro casual que dio origen a Pet Shop Boys

    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles
    Mundo

    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles

    Irán propondría nuevas concesiones en medio de la tensión creciente con Trump

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio