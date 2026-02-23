Manchester United vence a Everton para alargar su racha invicta y regresar a puestos de Champions League

Manchester United regresa al triunfo en la Premier League. El equipo viajó hasta Liverpool para derrotar por la cuenta mínima a Everton, victoria que le permite alcanzar los puestos de Champions League.

Pero la escuadra local no le hizo las cosas fáciles al técnico Michael Carrick, quien mantiene su invicto en siete partidos a cargo del elenco de Old Trafford, tras reemplazar al portugués Ruben Amorim.

Es más, fueron los Toffees quienes fueron más incisivos que los visitantes, quienes aguantaron con orden el ritmo impuesto por los dirigidos del escocés David Moyes, sobre todo, en la primera mitad.

Sin embargo, los Diablos Rojos encontraron respuestas bien entrado el segundo tiempo. A los 58 minutos, el entrenador de los mancunianos dispuso el ingreso del atacante esloveno Benjamin Sesko, quien logró la única cifra del partido, a los 71’.

“Cada vez que ingreso, intento ayudar al equipo. Para eso estoy aquí, no importa si son cinco minutos o 90 minutos los que juegue. Tengo que demostrar que realmente puedo rendir”, explicó el delantero una vez concluido el partido.

Triunfo clave

Victoria que extiende a diez las victorias en la Premier League y completó cinco victorias en los últimos seis encuentros. De esa manera, sumó 48 puntos para asaltar el cuarto puesto en el torneo local.

Suficiente para ponerse en puestos de Champions League, torneo que incluso podría entregar cinco cupos para la próxima temporada, de acuerdo con el rendimiento de los clubes ingleses en copas europeas.

En la próxima fecha, los Diablos Rojos reciben a Crystal Palace de Londres en Old Trafford, el domingo a las 11:00 horas de Chile. Después de medirse a las Águilas, los de Carrick visitará a Newcastle United, el miércoles 4 de marzo.