SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La millonaria indemnización que debe pagar Manchester United tras despedir al DT Ruben Amorim

    El técnico portugués fue despedido el lunes pasado, un día después de que los Diablos Rojos igualaran 1-1 en casa de Leeds United.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El portugués fu cesado como DT de Manchester United. FOTO: REUTERS. Lee Smith

    La crisis de Manchester United ya se alarga por más de 12 años. La salida de Sir Alex Ferguson, por razones médicas, dejó un vacío enorme en la institución que ya ha visto fracasar a ocho técnicos titulares.

    El último de ellos es el portugués Ruben Amorim, quien fue cesado de su cargo el lunes pasado, después de que los Diablos Rojos solo pudieran empatar 1-1 en casa de Leeds United.

    Resultado que dejó al equipo de Old Trafford en el sexto puesto de la Premier League inglesa, después de sumar 31 puntos en 20 partidos, muy lejos del líder Arsenal de Londres, cuadro que consiguió 48 unidades en igual cantidad de encuentros.

    Claro que la suerte del técnico luso estaba ya sentenciada, hace bastante tiempo. Sin ir tan lejos, la pasada temporada, el equipo terminó el décimo quinto puesto en la tabla de posiciones y cayó en la final de la Copa FA ante Tottenham Hotspur, derrota que le impidió disputar torneos europeos.

    El lusitano arribó al gigante propiedad de la familia Glazer en noviembre de 2024, precedido con la fama de una exitosa campaña el Sporting de Portugal. Sin embargo, después de 420 días en el cargo, la directiva del club ha tomado la drástica decisión de cesarlo en el cargo.

    En poco más de un año, el enérgico profesional lusitano alcanzó a dirigir al primer equipo en 63 ocasiones. Periodo en el cual alcanzó a conseguir solo 25 triunfos, 15 derrotas y 23 derrotas. Es decir, un pobre rendimiento de 47,6%, el peor entre el conjunto de entrenadores que sucedieron al exitoso octogenario escocés.

    Millonario finiquito

    Escuálida campaña que propicio un escenario en el que la decisión estaba, prácticamente, tomada desde inicios de septiembre. Sin embargo, la formalización del despido traerá consigo un fuerte golpe a las finanzas del club más popular de Gran Bretaña.

    De acuerdo con la información que publican varios medios ingleses, la indemnización del portugués costará al club alrededor de 37,5 millones de dólares, en el total de la cuenta.

    Una cifra que tiene varios pasivos en la contabilidad de los Diablos Rojos. Cerca de 13 millones de la divisa norteamericana llegaron a las finanzas de Sporting, como compensación.

    Además, los mancunianos deberán desembolsar US$ 10,5 millones del actual contrato, al margen de los más de 13 millones que resta de su vinculación formal con el club, contrato que terminaba en junio de 2027.

    Tras el cese de Amorim, Darren Fletcher se hará cargo del equipo como interino para el partido de este miércoles ante Burnley, uno de los colistas de la Premier. En paralelo, los Diablos Rojos avanzan en las negociaciones con el noruego Ole Gunnar Solksjaer, viejo conocido en Old Trafford.

    Más sobre:FútbolManchester UnitedRuben AmorimPremier League de Inglaterra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Mirosevic se distancia de La Moneda sobre riesgo del litio y cobre por EE.UU.: “Haría un llamado al gobierno a ser prudente”

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Kast en ICARE: critica a Boric, confirma que gabinete será anunciado el 20 de enero y asegura que no usará “motosierras”

    Ministro Cataldo advierte que sería “un tremendo error” si gobierno de Kast decide terminar con los SLEP

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional
    Chile

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Mirosevic se distancia de La Moneda sobre riesgo del litio y cobre por EE.UU.: “Haría un llamado al gobierno a ser prudente”

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años
    Negocios

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”
    El Deportivo

    La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”

    Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

    La millonaria indemnización que debe pagar Manchester United tras despedir al DT Ruben Amorim

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso
    Cultura y entretención

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región
    Mundo

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena
    Paula

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas