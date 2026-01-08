La millonaria indemnización que debe pagar Manchester United tras despedir al DT Ruben Amorim

La crisis de Manchester United ya se alarga por más de 12 años. La salida de Sir Alex Ferguson, por razones médicas, dejó un vacío enorme en la institución que ya ha visto fracasar a ocho técnicos titulares.

El último de ellos es el portugués Ruben Amorim, quien fue cesado de su cargo el lunes pasado, después de que los Diablos Rojos solo pudieran empatar 1-1 en casa de Leeds United.

Resultado que dejó al equipo de Old Trafford en el sexto puesto de la Premier League inglesa, después de sumar 31 puntos en 20 partidos, muy lejos del líder Arsenal de Londres, cuadro que consiguió 48 unidades en igual cantidad de encuentros.

Claro que la suerte del técnico luso estaba ya sentenciada, hace bastante tiempo. Sin ir tan lejos, la pasada temporada, el equipo terminó el décimo quinto puesto en la tabla de posiciones y cayó en la final de la Copa FA ante Tottenham Hotspur, derrota que le impidió disputar torneos europeos.

El lusitano arribó al gigante propiedad de la familia Glazer en noviembre de 2024, precedido con la fama de una exitosa campaña el Sporting de Portugal. Sin embargo, después de 420 días en el cargo, la directiva del club ha tomado la drástica decisión de cesarlo en el cargo.

En poco más de un año, el enérgico profesional lusitano alcanzó a dirigir al primer equipo en 63 ocasiones. Periodo en el cual alcanzó a conseguir solo 25 triunfos, 15 derrotas y 23 derrotas. Es decir, un pobre rendimiento de 47,6%, el peor entre el conjunto de entrenadores que sucedieron al exitoso octogenario escocés.

Millonario finiquito

Escuálida campaña que propicio un escenario en el que la decisión estaba, prácticamente, tomada desde inicios de septiembre. Sin embargo, la formalización del despido traerá consigo un fuerte golpe a las finanzas del club más popular de Gran Bretaña.

De acuerdo con la información que publican varios medios ingleses, la indemnización del portugués costará al club alrededor de 37,5 millones de dólares, en el total de la cuenta.

Una cifra que tiene varios pasivos en la contabilidad de los Diablos Rojos. Cerca de 13 millones de la divisa norteamericana llegaron a las finanzas de Sporting, como compensación.

Además, los mancunianos deberán desembolsar US$ 10,5 millones del actual contrato, al margen de los más de 13 millones que resta de su vinculación formal con el club, contrato que terminaba en junio de 2027.

Tras el cese de Amorim, Darren Fletcher se hará cargo del equipo como interino para el partido de este miércoles ante Burnley, uno de los colistas de la Premier. En paralelo, los Diablos Rojos avanzan en las negociaciones con el noruego Ole Gunnar Solksjaer, viejo conocido en Old Trafford.