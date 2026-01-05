Fin de ciclo en el Manchester United: Ruben Amorim es despedido por malos resultados en la Premier League

El Manchester United oficializó la salida de Ruben Amorim como entrenador. La decisión se comunicó después del empate 1-1 frente al Leeds United y del sexto lugar que mantiene al club lejos de la lucha por el título de la Premier League. El equipo está a 17 puntos del líder Arsenal, situación que terminó por precipitar la determinación de la dirigencia.

“Ruben fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo. Con el Manchester United en sexto lugar en la Premier League, la directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League. El club agradece a Ruben su contribución y le desea lo mejor para el futuro”, señala el texto publicado en su sitio oficial.

Amorim deja el cargo en medio de un escenario marcado no solo por los resultados, sino también por un quiebre en la relación con la estructura dirigencial, en particular con el director deportivo, Jason Wilcox. El entrenador había hecho pública su incomodidad por la inactividad del club en el mercado de fichajes. En la conferencia de prensa previa al duelo ante Leeds profundizó en su frustración por la falta de incorporaciones y por la dirección que estaba tomando la planificación interna.

El período de Amorim en Mánchester se extendió por 14 meses. Hannah McKay

Tras el empate del domingo, el tono fue todavía más directo. Amorim señaló que deseaba ser “manager y no solo técnico”, en alusión a una mayor participación en la toma de decisiones, y pidió explícitamente al área de scouting y a Wilcox “hacer su trabajo”. Esas declaraciones profundizaron el desgaste con la dirigencia.

El ciclo del portugués se extendió por 14 meses. Llegó al United en noviembre de 2024, en reemplazo de Erik ten Hag, con un contrato vigente hasta 2027. Su etapa estuvo marcada por un rendimiento irregular en Premier League y por la dificultad para sostener rachas de victorias. En total, dirigió 63 partidos, de los cuales ganó 24. Solo 15 de esos triunfos fueron en el torneo local. La campaña actual mantuvo esa tendencia.

Mientras se define al reemplazante, el club designó como entrenador interino a Darren Fletcher, quien asumirá la dirección técnica para el partido frente al Burnley de este miércoles. El exfutbolista escocés, exjugador del United, estará al mando mientras la dirigencia trabaja en la búsqueda de un nuevo técnico.

En Inglaterra circulan nombres como posibles sucesores. Entre los candidatos se encuentran Massimiliano Allegri, Kieran McKenna, Oliver Glasner, Mauricio Pochettino, Gareth Southgate e inclusos se habla de una segunda parte para José Mourinho. La dirigencia no ha hecho anuncios oficiales respecto del proceso, aunque se espera una resolución en las próximas semanas.

La salida de Amorim se suma a la secuencia de cambios en el banco del Manchester United desde el retiro de Alex Ferguson y vuelve a instalar el debate sobre la falta de continuidad en los proyectos deportivos del club británico.