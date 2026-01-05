SUSCRÍBETE POR $1100
    Alejandro Tabilo remonta ante Yi Zhou y se instala en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong

    El tenista chileno derrotó al chileno y accedió al cuadro principal del torneo asiático. En la primera ronda se medirá con Michael Mmoh, que dejó en el camino a Christian Garin.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Alejandro Tabilo remonta ante Yi Zhou y se instala en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong. . Por @tabilo97

    Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP) logró este lunes uno de sus primeros objetivos de la temporada al entrar al cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong.

    El chileno superó la ronda final de la fase clasificatoria luego de vencer al chino Yi Zhou (248°). Jano cedió el primer set por 4-6, pero reaccionó en el segundo parcial y se impuso por 6-4, para luego cerrar la victoria definiendo la tercera manga con un marcador de 6-3.

    En cifras, el tenista nacional conectó dos aces y cometió dos dobles faltas, registrando un 69% de primeros servicios en la jornada. Sobre ese primer saque, ganó 76% de los puntos, mientras que en su segundo saque se impuso en 58% de las oportunidades. En recepción, consiguió 25 puntos ganados, frente a 26 del rival. En total, el deportista chileno sumó 84 puntos ganados, superando los 80 de Zhou.

    Antes de enfrentar al asiático, Tabilo había tenido que superar una ronda previa donde se impuso al francés de 21 años Luca Van Assche (164°) con parciales 7-6, 3-6 y 6-3.

    Ahora, al vencer al chino, Tabilo se instala finalmente en el cuadro principal del ATP de Hong Kong, donde su rival será el estadounidense Michael Mmoh (285°), quien le ganó en la qualy al chileno Christian Garin (78°).

    En aquel duelo, Gago había ganado el primer parcial por 6-3, pero Mmoh respondió con un 6-3 en el segundo y cerró el duelo por 7-5 en el tercero. El desarrollo del partido mostró diferencias en momentos clave más. El chileno terminó el encuentro con 82 puntos ganados frente a 89 del estadounidense. Garin conectó 10 aces y cometió tres dobles faltas, con 49% de primeros servicios, cifra inferior al 61% de su rival. Mmoh ganó 80% de los puntos con su primer saque y 58% con el segundo, mientras que el chileno se quedó con 78% y 65%, respectivamente.

    En quiebres, el ariqueño dispuso de cinco oportunidades y concretó dos, mientras que Mmoh aprovechó sus tres opciones. El estadounidense ganó 13 juegos de servicio y el chileno 12. El partido no tuvo tiebreaks y se definió en los últimos juegos del tercer set, donde Mmoh sostuvo su saque. Ese resultado lo instaló como rival de Tabilo en la primera ronda.

    El está programado para la madrugada del martes, a las 4:30 horas. En el main draw, asoman nombres como Botic van de Zandschulp (75°) o Marcos Giron (64°), ambos con clasificación superior al del chileno. Según el ranking live actualizado tras su triunfo en la qualy, Tabilo se ubica momentáneamente en el puesto 79° del mundo, una mejora respecto a su posición previa al torneo.

