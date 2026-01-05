SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Refuerzos bombásticos, reestructuraciones y amistosos en la agenda: Colo Colo, la U y la UC inician la pretemporada

    Los tres equipos más laureados del país comienzan con los trabajos de cara a la campaña 2026. Mientras en los cruzados privilegiaron la incorporación de varios jugadores con miras a la Copa Libertadores, en los albos y azules hay pocas caras nuevas. Ambos se enfocan en la Serie Río de La Plata y compromisos internacionales, respectivamente.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Refuerzos bombásticos, reestructuraciones y amistosos en la agenda: Colo Colo, la U y la UC inician la pretemporada.

    Las vacaciones se acabaron para los tres grandes del fútbol nacional. Este lunes, tanto Universidad de Chile como Universidad Católica iniciaron su pretemporada de forma oficial, aunque los azules ya trabajaban anticipadamente con Paqui Meneghini y los juveniles desde el viernes 2 de enero. En Colo Colo, en tanto, ya arrancaron la preparación este sábado, en el Complejo Deportivo del Sifup, ubicado en Pirque.

    Los trabajos de cada equipo están enfocados en cumplir distintos objetivos. Desde el punto de vista de los torneos a disputar a lo largo del año hasta la cantidad de refuerzos confirmados y los amistosos pactados. Partiendo por el Cacique, el entrenador Fernando Ortiz tiene como meta competir exclusivamente en el ámbito local, pues el magro año centenario no dejó ninguna clasificación a copas internacionales para este 2026.

    En ese marco, en Blanco y Negro dejaron en claro desde un principio que apostarán por un mercado austero para afrontar la Liga de Primera, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga. Por ahora solo han llegado Matías Fernández, que reemplazará a Mauricio Isla por la banda derecha; y el defensa uruguayo-italiano Joaquín Sosa, que tiene la misión de suplir las partidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas. Cualquier otra contratación dependerá de la venta de algún jugador al extranjero, como puede ocurrir en los casos de Alan Saldivia, Vicente Pizarro o Lucas Cepeda.

    Ahora, desde el punto de vista futbolístico, los albos comenzarán con los trabajos en Chile para luego partir rumbo a Uruguay. Como viene siendo la costumbre en las últimas campañas, en territorio charrúa disputarán la Serie Río de La Plata, un torneo amistoso que reúne a diversos clubes del continente. El 15 de este mes tendrán el primer partido frente a Olimpia de Paraguay, el 18 contra Alianza Lima y cerrarán el 21 ante Peñarol. Por último, en la planificación también aparece la realización de la Noche Alba, el 25 de enero, con rival todavía por confirmar.

    Colo Colo comenzó los trabajos de pretemporada. Foto: Colo Colo/X.

    Se prepara la U

    En una dinámica similar está Universidad de Chile. Hasta el momento, los azules han estado poco activos en el mercado y solo suman a Eduardo Vargas como refuerzo. En la gerencia deportiva comandada por Manuel Mayo siguen trabajando en la contratación de dos centrodelanteros, un extremo y un arquero, pues son los puestos que Paqui solicitó cubrir en su llegada como DT.

    El exentrenador de O’Higgins no ha perdido el tiempo desde que recaló en el Centro Deportivo Azul. Pese a que los trabajos con el primer equipo estaban pactados para el 5 de enero, el rosarino se tomó cita tres días antes y convocó a los juveniles nacidos entre 2005 y 2008 para conocer sus aptitudes y cualidades. Aquella reunión también contó con el capitán Marcelo Díaz, quien llegó con anticipación al gimnasio para recuperarse de una lesión.

    Meneghini encabezó la primera práctica con los juveniles de la U 2026. Foto: @udechile.

    Al igual que en el caso de Colo Colo, en la U apuestan primordialmente por llevarse la corona del Torneo Nacional a fin de año, aunque tampoco descuidan la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Por esto motivo, con la intención de foguearse de cara a estos desafíos, en el Romántico Viajero ya acordaron varios amistosos en el calendario.

    Primero, comenzarán el 10 de enero con un duelo a puertas cerradas en el CDA, con rival a confirmar. Luego, viajarán hasta la ciudad de Concepción para medirse el día 18 ante Racing de Avellaneda (pueden haber más partidos en el Ester Roa, pero todavía está en conversaciones). Por último, volarán hasta Lima para ser el invitado de honor en la Noche Crema de Universitario de Perú, el 24 de este mes.

    La UC, con la mochila más pesada

    Desde la vereda de la UC, Daniel Garnero es el que tendrá más responsabilidades que cumplir. El entrenador argentino carga con la mochila de tener que pelear en cinco frentes: Copa Libertadores y los cuatro torneos criollos del 2026 (se suma la renovada Supercopa).

    Por esta razón, desde Cruzados se movieron rápidamente en el mercado y se convirtieron en el club más activo entre los tres grandes a la hora de sumar caras nuevas. Matías Palavecino, que fue figura en el campeón Coquimbo Unido, es la gran estrella que aterriza en el Claro Arena; Justo Giani, que viene desde el Aldosivi de Argentina, es el enganche que siempre pidió Garnero; y Bernardo Cerezo con Jimmy Martínez, que provienen desde Ñublense y Huachipato, respectivamente, llegan a pelear la titularidad desde el comienzo.

    Los refuerzos de la UC para un 2026 cargado de competencias. Foto: Cruzados/X.

    Si bien los universitarios estaban contemplados para acompañar a Colo Colo en la Serie Río de La Plata, se tuvieron que restar porque los complica la proximidad que existe con la realización de la Supercopa, donde se medirán a Huachipato en las semifinales. “Este 2025 fuimos a Uruguay a jugar un par de partidos, porque no teníamos la Supercopa. El 2026 sí tendremos este lindo desafío, por lo tanto, si las fechas se superponen, nuestra obligación es priorizar la Supercopa”, señaló Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados.

    Al quedarse en territorio nacional, en La Franja todavía exploran los amistosos frente a clubes locales que puedan servir como preparación. Por ahora, no hay nada confirmado. En los próximos días, se espera cualquier tipo de novedad en la precordillera.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol chilenoColo ColoLa UUniversidad de ChileLa UCUniversidad CatólicaLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso

    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza

    Aguardar lo que dicte Machado y una incipiente idea de volver a casa: venezolanos en Chile proyectan futuro sin Maduro

    Los tres principales temores de los mayores de 55 años: inseguridad, estabilidad económica, y problemas de salud

    Negociación ramal: gobierno se reúne con presidentes de las comisiones de Trabajo del Congreso para definir estrategia

    Lo más leído

    1.
    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    2.
    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”

    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”

    3.
    La traumática experiencia de karateka venezolana tras los bombardeos de Estados Unidos: “Mi vida nunca será la misma”

    La traumática experiencia de karateka venezolana tras los bombardeos de Estados Unidos: “Mi vida nunca será la misma”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Aguardar lo que dicte Machado y una incipiente idea de volver a casa: venezolanos en Chile proyectan futuro sin Maduro
    Chile

    Aguardar lo que dicte Machado y una incipiente idea de volver a casa: venezolanos en Chile proyectan futuro sin Maduro

    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS

    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza
    Negocios

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza

    Los tres principales temores de los mayores de 55 años: inseguridad, estabilidad económica, y problemas de salud

    Negociación ramal: gobierno se reúne con presidentes de las comisiones de Trabajo del Congreso para definir estrategia

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales
    Tendencias

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Alejandro Tabilo remonta ante Yi Zhou y se instala en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo remonta ante Yi Zhou y se instala en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong

    La ácida crítica al Betis de Manuel Pellegrini tras goleada del Real Madrid: “En menos de una hora regaló los tres puntos”

    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso
    Mundo

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso

    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    La reacción de los expertos ante la afirmación de Trump de que EE.UU. “gobernará” Venezuela tras la captura de Maduro

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso