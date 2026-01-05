Refuerzos bombásticos, reestructuraciones y amistosos en la agenda: Colo Colo, la U y la UC inician la pretemporada.

Las vacaciones se acabaron para los tres grandes del fútbol nacional. Este lunes, tanto Universidad de Chile como Universidad Católica iniciaron su pretemporada de forma oficial, aunque los azules ya trabajaban anticipadamente con Paqui Meneghini y los juveniles desde el viernes 2 de enero. En Colo Colo, en tanto, ya arrancaron la preparación este sábado, en el Complejo Deportivo del Sifup, ubicado en Pirque.

Los trabajos de cada equipo están enfocados en cumplir distintos objetivos. Desde el punto de vista de los torneos a disputar a lo largo del año hasta la cantidad de refuerzos confirmados y los amistosos pactados. Partiendo por el Cacique, el entrenador Fernando Ortiz tiene como meta competir exclusivamente en el ámbito local, pues el magro año centenario no dejó ninguna clasificación a copas internacionales para este 2026.

En ese marco, en Blanco y Negro dejaron en claro desde un principio que apostarán por un mercado austero para afrontar la Liga de Primera, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga. Por ahora solo han llegado Matías Fernández, que reemplazará a Mauricio Isla por la banda derecha; y el defensa uruguayo-italiano Joaquín Sosa, que tiene la misión de suplir las partidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas. Cualquier otra contratación dependerá de la venta de algún jugador al extranjero, como puede ocurrir en los casos de Alan Saldivia, Vicente Pizarro o Lucas Cepeda.

Ahora, desde el punto de vista futbolístico, los albos comenzarán con los trabajos en Chile para luego partir rumbo a Uruguay. Como viene siendo la costumbre en las últimas campañas, en territorio charrúa disputarán la Serie Río de La Plata, un torneo amistoso que reúne a diversos clubes del continente. El 15 de este mes tendrán el primer partido frente a Olimpia de Paraguay, el 18 contra Alianza Lima y cerrarán el 21 ante Peñarol. Por último, en la planificación también aparece la realización de la Noche Alba, el 25 de enero, con rival todavía por confirmar.

Colo Colo comenzó los trabajos de pretemporada. Foto: Colo Colo/X.

Se prepara la U

En una dinámica similar está Universidad de Chile. Hasta el momento, los azules han estado poco activos en el mercado y solo suman a Eduardo Vargas como refuerzo. En la gerencia deportiva comandada por Manuel Mayo siguen trabajando en la contratación de dos centrodelanteros, un extremo y un arquero, pues son los puestos que Paqui solicitó cubrir en su llegada como DT.

El exentrenador de O’Higgins no ha perdido el tiempo desde que recaló en el Centro Deportivo Azul. Pese a que los trabajos con el primer equipo estaban pactados para el 5 de enero, el rosarino se tomó cita tres días antes y convocó a los juveniles nacidos entre 2005 y 2008 para conocer sus aptitudes y cualidades. Aquella reunión también contó con el capitán Marcelo Díaz, quien llegó con anticipación al gimnasio para recuperarse de una lesión.

Meneghini encabezó la primera práctica con los juveniles de la U 2026. Foto: @udechile.

Al igual que en el caso de Colo Colo, en la U apuestan primordialmente por llevarse la corona del Torneo Nacional a fin de año, aunque tampoco descuidan la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Por esto motivo, con la intención de foguearse de cara a estos desafíos, en el Romántico Viajero ya acordaron varios amistosos en el calendario.

Primero, comenzarán el 10 de enero con un duelo a puertas cerradas en el CDA, con rival a confirmar. Luego, viajarán hasta la ciudad de Concepción para medirse el día 18 ante Racing de Avellaneda (pueden haber más partidos en el Ester Roa, pero todavía está en conversaciones). Por último, volarán hasta Lima para ser el invitado de honor en la Noche Crema de Universitario de Perú, el 24 de este mes.

La UC, con la mochila más pesada

Desde la vereda de la UC, Daniel Garnero es el que tendrá más responsabilidades que cumplir. El entrenador argentino carga con la mochila de tener que pelear en cinco frentes: Copa Libertadores y los cuatro torneos criollos del 2026 (se suma la renovada Supercopa).

Por esta razón, desde Cruzados se movieron rápidamente en el mercado y se convirtieron en el club más activo entre los tres grandes a la hora de sumar caras nuevas. Matías Palavecino, que fue figura en el campeón Coquimbo Unido, es la gran estrella que aterriza en el Claro Arena; Justo Giani, que viene desde el Aldosivi de Argentina, es el enganche que siempre pidió Garnero; y Bernardo Cerezo con Jimmy Martínez, que provienen desde Ñublense y Huachipato, respectivamente, llegan a pelear la titularidad desde el comienzo.

Los refuerzos de la UC para un 2026 cargado de competencias. Foto: Cruzados/X.

Si bien los universitarios estaban contemplados para acompañar a Colo Colo en la Serie Río de La Plata, se tuvieron que restar porque los complica la proximidad que existe con la realización de la Supercopa, donde se medirán a Huachipato en las semifinales. “Este 2025 fuimos a Uruguay a jugar un par de partidos, porque no teníamos la Supercopa. El 2026 sí tendremos este lindo desafío, por lo tanto, si las fechas se superponen, nuestra obligación es priorizar la Supercopa”, señaló Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados.

Al quedarse en territorio nacional, en La Franja todavía exploran los amistosos frente a clubes locales que puedan servir como preparación. Por ahora, no hay nada confirmado. En los próximos días, se espera cualquier tipo de novedad en la precordillera.