Colo Colo comienza la pretemporada con Cristián Zavala en sus filas

Colo Colo deja atrás el año del centenario y comienza a prepararse para sus próximos desafíos. Este sábado el plantel albo comenzó con el proceso de la pretemporada para enfrentar de la mejor manera el 2026.

Este sábado los jugadores visitaron un centro médico con el fin de hacer las primeras evaluaciones físicas antes de comenzar con los trabajos tácticos y con balón que estarán a cargo del técnico Fernando Ortiz.

Una de las grandes novedades de la jornada fue la presencia de Cristián Zavala, quien llega desde Coquimbo Unido con la misión de convencer de sus capacidades al DT.

Este será el tercer paso del jugador en el Cacique. Su primera experiencia en Macul fue en 2022 tras una gran temporada de la mano de Deportes Melipilla. Sin embargo, bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros, no logró ganarse un puesto y fue enviado a préstamo en 2023 a Curicó Unido.

En 2024, ahora con Jorge Almirón en el banco, logró tener una mayor participación en partidos, pero el irregular desempeño mostrado le pasó la cuenta, perdiendo la titularidad y acabó partiendo a préstamo en 2025 a Coquimbo Unido, lugar con el que se reencontró con una de sus mejores versiones, ayudando a los piratas a conseguir el título.

El sentido adiós a los aurinegros

Justo antes de sumarse a la pretemporada de Colo Colo, Cristián Zavala utilizó sus redes sociales para despedirse de Coquimbo Unido. Si bien los piratas esperaban seguir con él en el equipo, las negociaciones no dieron frutos y está otra vez de vuelta con los albos tras el fin del préstamo.

En Instagram escribió: “Llegó el momento en que nuestros caminos se separan otra vez. Solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por el respeto y cariño que me entregaron a mí y a mi familia”.

Luego se refirió a la trascendencia familiar del paso por el puerto. “Llegamos a Coquimbo siendo tres, y nos vamos del puerto con un cuarto pequeño pirata. Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado. Lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Disfrute los 13 partidos que estuve con ustedes y día a día pedía que no terminara esta locura”, valoró.

El delantero afirmó que la separación es pasajera. “Los dejo hoy, pero la vuelta está cerca”, planteó. Y, finalmente, resaltó el logro que consiguió la escuadra que dirigió Esteban González. “Muy en alto nuestra bandera, porque somos el mejor campeón de la historia”, destacó respecto de la producción que elevó al Barbón en la última temporada.