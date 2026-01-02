SUSCRÍBETE POR $1100
    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo: el sentido adiós del delantero a Coquimbo Unido

    El delantero deja al campeón del fútbol chileno. Lo anuncia a través de un sentido mensaje.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Cristián Zavala, en el partido entre O'Higgins y Coquimbo Unido (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo. El préstamo del delantero a Coquimbo Unido, con el que logró el título en la Liga de Primera, venció y no hubo acuerdo entre los albos y los piratas para extenderlo. En esa condición, el delantero será una de las alternativas en el plantel que dirige Fernando Ortiz para la temporada 2026.

    Entre los albos y los nortinos habían existido extensas conversaciones. De hecho, la estrategia de los aurinegros era vincular la extensión de la cesión al traspaso del defensor Francisco Salinas, que tampoco fructificó. En ese escenario, en Macul habían advertido que si no se producía un acuerdo entre los clubes para extender el préstamo de Zavala, el jugador tenía que ponerse a disposición del estratega argentino. “Desde que terminó el campeonato es jugador de Colo Colo”, estableció el gerente deportivo albo, Daniel Morón. El futbolista se sometió a una operación de apendicitis. Está en recuperación. Después de ese proceso, se sumará a los entrenamientos.

    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo: el sentido adiós del delantero a Coquimbo Unido

    El atacante se despidió sentidamente del club coquimbano. “Llegó el momento en que nuestros caminos se separan otra vez. Solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por el respeto y cariño que me entregaron a mí y a mi familia”, planteó, en primer término.

    Luego se refirió a la trascendencia familiar del paso por el puerto. “Llegamos a Coquimbo siendo tres, y nos vamos del puerto con un cuarto pequeño pirata. Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado. Lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Disfrute los 13 partidos que estuve con ustedes y día a día pedía que no terminara esta locura”, valoró.

    El delantero afirmó que la separación es pasajera. “Los dejo hoy, pero la vuelta está cerca”, planteó. Y, finalmente, resaltó el logro que consiguió la escuadra que dirigió Esteban González. “Muy en alto nuestra bandera, porque somos el mejor campeón de la historia”, destacó respecto de la producción que elevó al Barbón en la última temporada.

