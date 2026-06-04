Funcionario de la PDI repele a tiros asalto en Santiago centro: uno de los delincuentes resultó herido

Un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un robo con intimidación la noche del martes en la calle Claudio Gay, en la comuna de Santiago, luego de herir a bala a uno de los asaltantes que intentaron abordarlo cuando regresaba a su domicilio tras finalizar su jornada laboral.

La fiscal de turno de la Fiscalía Centro Norte, Débora Quintana, señaló que el funcionario fue interceptado por dos sujetos que “lo intimidaron con un arma con apariencia de fuego, con intenciones de sustraerle sus pertenencias”. Según detalló, los individuos lo redujeron contra un muro y posteriormente lo arrojaron al suelo.

Ante la amenaza, el detective hizo uso de su arma de servicio y efectuó disparos, impactando a uno de los involucrados. El sujeto herido corresponde a un hombre extranjero y mayor de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial y se encuentra fuera de riesgo vital.

Respecto del segundo participante, la persecutora indicó que “solamente sabemos que huyó corriendo de la intersección donde ocurrieron los hechos” y que su paradero continúa siendo materia de investigación.

Por su parte, el subcomisario Juan Carlos Estay, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Metropolitana Centro Norte, detalló que el funcionario, para repeler la amenaza “extrae su arma, se identifica como policía y realiza disparos”.

El oficial indicó que los únicos tiros fueron efectuados por el funcionario policial. Asimismo, confirmó que el detective no resultó lesionado.

La PDI continúa realizando diligencias para ubicar al segundo involucrado.