Fiscalía de Brasil presenta cinco cargos contra el ejecutivo chileno detenido por racismo en un vuelo

El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil presentó cinco cargos este miércoles contra el chileno Germán Naranjo Maldini por poner en peligro la seguridad de los pasajeros y tripulantes de un avión, como también por proferir insultos racistas, xenófobos y homofóbicos.

El ejecutivo fue arrestado en el aeropuerto de Guarulhos el 15 de mayo pasado a su regreso desde Alemania, luego de que durante el vuelo de ida de la aerolínea Latam -que cubría la ruta São Paulo-Fráncfort-, agrediera a miembros de la tripulación. Desde ese día, se encuentra en prisión preventiva.

Según la Fiscalía brasileña, el exdirectivo de la empresa pesquera Landes, además de los delitos de poner en peligro la seguridad del transporte aéreo e insultos racistas a los empleados de la aerolínea , deberá responder por amenazas dirigidas a los agentes de la Policía Federal que lo abordaron, además de desacato y resistencia a la autoridad .

Como consignó Globo, el primer incidente ocurrió en la madrugada del 11 de mayo, durante el vuelo a Frankfurt, Alemania. Mientras la aeronave sobrevolaba Fortaleza, Naranjo intentó forzar una de las salidas de emergencia, momento en que, tras ser contenido por la tripulación, profirió una serie de insultos discriminatorios en español.

Fue aquí cuando el ejecutivo de 51 años se dirigió a uno de los empleados, llamándolo “gay” en tono despectivo y “mono”, acompañado de gestos que imitaban al animal. También hizo comentarios ofensivos sobre el color de piel de un miembro del equipo y afirmó que “olía a brasileño”.

El caso de Naranjo fue registrado y remitido a la Policía Federal, que solicitó la detención del hombre con el apoyo de la Fiscalía. El Tribunal Federal concedió la solicitud y emitió la orden de prisión preventiva, que se ejecutó el día 15, cuando desembarcó nuevamente en Guarulhos.

En ese momento, el chileno se encontraba en la sala VIP de Latam en el aeropuerto cuando fue abordado por la policía, momento en que se resistió al arresto y profirió insultos a los agentes, quienes debieron esposarlo.

Su abogado afirmó que Naranjo ha estado recibiendo tratamiento psiquiátrico durante más de 13 años, que tiene antecedentes de hospitalizaciones y toma medicamentos controlados de forma continua, por lo que presentó una solicitud ante el Tribunal Federal para que se evalúe el estado clínico y mental de su cliente.