Balacera en Cerro Rodelillo de Valparaíso deja una mujer de 19 años fallecida y siete heridos

Un grave incidente se registró la noche del miércoles en el Cerro Rodelillo de Valparaíso, cuando en plena vía pública un grupo de conocidos fue atacado a tiros desde un automóvil en movimiento.

De acuerdo con información preliminar, todo se registró cerca de las 21.40, en Av. Rodelillo con pasaje María Labrín, en momentos en que, por razones que se investigan, los ocupantes del vehículo abrieron fuego en múltiples ocasiones contra 8 personas que se encontraban compartiendo, para luego darse a la fuga.

Los 8 fueron alcanzados por las balas y trasladados al Hospital Carlos van Buren. Ahí, se constató el fallecimiento de una mujer de 19 años, la que tenía antecedentes policiales, aunque sin órdenes vigentes.

Los otros siete -seis chilenos y un ciudadano venezolano- fueron ingresados con lesiones de diversa consideración al recinto médico. De ellos, dos se encontraban en riesgo vital hasta la medianoche del miércoles. Según trascendió, la mayoría también registra antecedentes, pero sin nada vigente.

La Fiscalía dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, mientras el sitio se mantiene resguardado por personal de Carabineros.