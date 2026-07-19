Diez felicitaciones en su hoja de vida: Quién era Marcos Cosme, el carabinero fallecido tras ser baleado en Región de Los Ríos

El cabo 1° Marcos Javier Cosme Barquero falleció este sábado luego de permanecer internado en estado crítico luego del operativo realizado en Valdivia para capturar a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, prófugo vinculado al homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain.

El funcionario había sido trasladado al Hospital Base de Valdivia tras recibir un impacto balístico en el rostro mientras participaba en el procedimiento policial en el sector rural de Punucapa, en la Región de Los Ríos.

El funcionario integraba la Sección de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Araucanía, unidad en la que desarrolló sus funciones hasta el día de su muerte.

Cosme tenía 32 años y acumulaba 13 años y cinco meses de servicio en Carabineros. La institución destacó que fue “un funcionario ejemplar” , registrando diez felicitaciones en su hoja de vida por distintas actuaciones, entre ellas su participación en la captura de los responsables del homicidio de los tres mártires de Carabineros asesinados en un brutal atentado el 27 de abril de 2024 en la comuna de Cañete, rescates de alta montaña y en ríos, además de representar a Carabineros en competencias de triatlón.

Cosme ingresó a Carabineros el 16 de enero de 2013 al Grupo de Formación “Valdivia”, del que egresó en enero de 2014. Posteriormente fue destinado al Retén Pampa Alegre, dependiente de la Tercera Comisaría de Osorno. En 2019 realizó el curso de especialización GOPE y, al año siguiente, fue destinado a la Sección de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Araucanía.

Carabineros informó además que era casado con una funcionaria de la institución y expresó sus condolencias a su esposa, familiares, amigos y compañeros de servicio.