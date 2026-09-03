Excanciller Moreno afirma que gobierno ha cometido errores comunicacionales en política exterior y que sería preferible que Kast no asistiera al Foro Madrid

El excanciller Alfredo Moreno se refirió este miércoles a la política exterior del gobierno, abordando tanto los aranceles de Estados Unidos como la problemática con Argentina en torno al Estrecho de Magallanes.

Asimismo, en conversación con Mónica Rincón y Paula Catena en el pódcast Cómo te lo explico, quien fuera ministro de RR.EE. de Sebastián Piñera, trató además uno de los temas que marcaran las próximas jornadas: el Foro Madrid y la asistencia al mismo del Presidente José Antonio Kast.

Tras afirmar que no posee una afinidad especial con dicho foro, Moreno sostuvo que está conformado por un grupo de líderes que tienen una manera de pensar “con la cual coincide el gobierno chileno y que por lo tanto el Presidente (Kast) ha tenido muchas veces participación desde hace muchos años en ella”.

Sin embargo, al ser consultado sobre la participación del jefe de Estado en la cita, el ex ministro de RR.EE. sostuvo que “evidentemente, desde el punto de vista de otras personas que están en la coalición, es un problema, porque ellos tienen que hablarle a un grupo más amplio y esto no se ajusta a eso, así que hay siempre una tensión”.

Aunque, destacó que “hemos visto todos los gobiernos anteriores, digamos, que tienen una participación en una cierta organización internacional, que son de gente afines a sus ideas, que participan en eso”, en relación a foros como el Grupo de Puebla y de São Paulo.

Con posterioridad, tras detallar que aunque no participa en ningún partido político sí apoya al actual Ejecutivo - “voté por ellos”-, sostuvo sobre la asistencia de Kast al Foro Madrid que “si yo fuera canciller preferiría que no fuera, pero entiendo perfectamente y no creo que tenga nada de particular (su asistencia)”.

Sin embargo, dijo creer que mandatario en su intervención en la cumbre conservadora internacional, que se celebrará en Santiago este 3 y 4 de septiembre, hablará como Presidente de Chile y no como militante de un partido en particular.

“No debería entrar en discursos confrontacionales ni similares a las intervenciones que él tuvo en el pasado 2024 (...) Por eso es que estoy seguro que va a haber un matiz y ese matiz va a estar en el sentido de que él representa a Chile y, por lo tanto, va a decir una cosa que va a tener esa altura y esa amplitud” , argumentó el exsecretario de Estado.

Cambio de aranceles por EE.UU.

En su participación en el pódcast, Moreno también se refirió al cambio de aranceles de Estados Unidos y cómo el Ejecutivo ha abordado el tema, señalando en primer lugar que la situación responde a “los cambios que ha tenido la política norteamericana en esta materia, que ha sido muy radical y no ha sido muy radical solamente con Chile”.

“Estados Unidos ha tomado una decisión en su gobierno de proteger su industria con distintos, digamos, argumentos, pero al final es eso, proteger ciertas actividades que le parece que debe hacerlo y para eso ha utilizado, y con mucha fuerza, el esquema arancelario además de utilizar los aranceles para otras cosas”, argumentó.

Para inmediatamente agregar que, “por lo tanto, el hecho que nos pongan aranceles es algo que no puede ser impedido por Chile, ni por este gobierno, ni por estas autoridades, ni por estas personas, ni por otros. ¿Qué es lo que sí podemos trabajar? Es hacer presente aquellas cosas que dentro de los conceptos norteamericanos, de por qué ponen esto, no es bueno desde ya para Chile, por supuesto, pero tampoco es bueno para ellos".

En cuanto a los cuestionamientos al gobierno de Kast sobre esta materia, en el sentido de un posible exceso de confianza de que el trato con esta administración iba a ser diferente por parte de Estados Unidos, el exsecretario de Estado señaló que cree que “eso más bien es un análisis de la prensa y de analistas locales”.

“Miran las cosas como si nosotros fuéramos el ombligo del mundo, pero no somos. Nosotros somos algo que estamos recibiendo un cambio que tiene que ver con lo que sucede en otros países”, apuntó.

El exministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, durante su participación en el podcast Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena. Captura de pantalla.

Tras esto, reiteró que, a su juicio, el cambio en los aranceles no afecta solo a nuestro país. “ Esa es la mejor prueba que no tiene nada que ver con quién es el gobierno, qué es lo que hace Chile . Por lo tanto nuestra autoridad no lo podemos medir de esa manera”, añadió.

“Una cosa distinta es, a una potencia como Estados Unidos, con una relación con Chile tan estrecha como la que tenemos, es hacer cosas que claramente son ir a buscar tener un problema. Y de hecho no tuvimos tantos problemas como deberíamos haber tenido, precisamente porque somos demasiado chicos”, señaló.

Y después apuntó directamente al anterior Ejecutivo, afirmando que “varias de las cosas que hizo el presidente (Gabriel) Boric y cosas de las que dijo, si lo hubiera dicho otro país más relevante hubiéramos tenido muchos más problemas”.

“Afortunadamente éramos tan chicos que no se notó tanto. El Presidente (Boric) fue a reuniones internacionales donde dijo que no queríamos tener en Chile o el mundo no necesita un emperador. Donde decía que Estados Unidos había hecho esto o aquello que perjudicaba a todo el mundo”, indicó.

Para mencionar luego que esto siempre hay que verlo desde el punto de vista del interés nacional de Chile y la “variable que nosotros podemos mover”, destacando que, en esta materia, “el caso de China es muy importante”.

“ China para nosotros, el comercio, la relación que tenemos con ello y la importancia de mantenerlo hacia adelante es vital . Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con estas realidades”, subrayó.

El conflicto por el Estrecho de Magallanes

En cuanto al actual conflicto con Argentina respecto al Estrecho de Magallanes, el excanciller Moreno hizo notar que la relación con tal país es muy importante y que hay que mantener, construir y mejorar las relaciones hacia adelante, “y esto, evidentemente, pasa por tener superados los problemas limítrofes”.

“Hemos tenido buenas señales en el último tiempo desde el punto de vista de Argentina. Si modifican el decreto, sería también un elemento importante. El mar austral, el Estrecho Magallanes, la relación con la Antártica, en el último tiempo, todos sabemos que tiene importancia, pero en el último tiempo cada día es más importante”, remarcó.

Ante la pregunta de si el presidente Kast debería pedirle a su par transandino, Javier Milei, que firme la resolución que deroga el decreto sobre la administración compartida del estrecho, Moreno respondió que “las relaciones entre las personas son complejas, las relaciones entre los países son más complejas y las relaciones entre los países limítrofes son aún más complejas” .

“Por lo tanto, esto hay que dejarlo a los que manejan esas relaciones, que en este caso son las cancillerías (...) lo importante es que Chile tenga una sola voz”, aseguró al respecto.

Al respecto, fue consultado sobre la Administración Kast ha fallado de alguna manera al tener diferentes vocerías, señalando que: “Si Chile va a tener una opinión sobre alguna cosa, esa debe ser una sola opinión, una sola cosa. La puede emitir cualquiera, pero el que dirige esto es el presidente a través de la cancillería. Y por lo tanto lo que se diga tiene que estar coordinado de esa manera”.

“ En esto hemos cometido errores, digo, algunos anteriores y otros hoy día . Lo que nos pasó con el cable chino, por ejemplo, en el gobierno anterior. Donde el ministerio de Transporte decía una cosa y la Cancillería ni siquiera estaba enterada”, resaltó.

Para luego equipararlo con el momento actual: “Nos pasó aquí con las declaraciones de algunos personeros, con los cuales tuvimos cosas que sorprendieron a la Cancillería y que después, bueno, volvemos atrás”.

Un punto en el que reconoció referirse al Ministro de Defensa, Fernando Barros, “de quien tengo el mayor aprecio”. “Esto no tiene que ver con lo que se dice, no importa si tiene razón o no tiene razón. Lo importante es que sea una sola cosa”, precisó.

Asimismo, pese a asegurar desconocer el detalle de lo que señaló el canciller Francisco Pérez Mackenna sobre la firma de la anulación del decreto, a lo que luego Kast le restó importancia, Moreno destacó que es importante, para la relación entre Chile y Argentina, que este sea modificado.

“Estoy seguro, que además está implícito en lo que se dice, que ese es un trabajo que se ha estado haciendo para que eso sea modificado. Y si es modificado, va a ser un gran avance”, resaltó el político.

Remarcando poco después que él piensa que es necesario que Argentina deseche ese decreto “independiente de que existan tratados”. “Porque es importante que los tratados se cumplan y que los actos que se hagan sean consistentes con los tratados (...) es importante ser consistente y reaccionar cuando algo no es consistente”, indicó.

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