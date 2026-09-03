Las reuniones del sector minero con autoridades en agosto: plana mayor de Collahuasi y Albemarle, y Golborne presenta un proyecto de litio

La industria minera tuvo un agitado mes de agosto. En total hubo 32 reuniones registradas por Ley de Lobby, con cuatro autoridades del gobierno. De ellas, el ministro de Minería, Daniel Mas, registró cuatro reuniones.

La última de agosto, del día 21, reunió a Mas con ejecutivos de la empresa Black Giant para presentar un proyecto del mismo nombre. Es filial de Energy X y están desarrollando un proyecto de litio que prevén concretar en dos fases: la primera entraría en operación el 2028 con una capacidad de 7,5 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) anuales, y en la segunda, para el 2030, se realizarán los cambios necesarios para añadir una producción de 45 mil toneladas por año.

En julio, la empresa Eni, una gigante italiana de electricidad, entró a este proyecto por US$ 225 millones para controlar el 25% de Black Giant, con la opción de obtener esa misma tajada futura en producción de litio. Uno de los asistentes a la reunión con Mas por parte de la empresa fue Juan Carlos Barrera, presidente de litio para Sudamérica en Energy X, y quien, en el pasado, se desempeñó durante 27 años en SQM. Es conocido en la industria del litio por haber sido un hombre clave en la operación de la empresa en el salar de Atacama.

El día 13 Mas se reunió con la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas del Cobre (CNTC) por el cierre del proyecto estructural de la división El Teniente de Codelco: Andes Norte. Precisamente, dos semanas antes se anunció la detención de dicha zona, la cual estaba siendo recepcionada por la gerencia mina, es decir, pronta a producir. La información oficial sostiene que la operación en Andes Norte quedó postergada para 2029, pero en la industria hay dudas respecto de ese plazo. En la cita estuvieron representantes de las empresas y también la diputada Natalia Romero, los alcaldes de Rancagua y Machalí, Raimundo Agliati y Juan Carlos Abud, respectivamente.

El día 11 el ministro recibió a la estadounidense Albemarle por el proyecto de transición hacia extracción directa de litio (TED), cuya inversión alcanza los US$ 3.100 millones y fue presentado ante el Seia a finales de marzo de este año, encontrándose actualmente en el proceso de consulta a pueblos indígenas (PCPI). A la reunión asistió el vicepresidente y líder regional para Sudamérica de Albemarle, Sebastián Carmona; el miembro del directorio de la norteamericana, Alejandro Daniel Wolff; y la jefa de asuntos externos de la empresa, Kathleen Uribe, entre otros.

A inicios de agosto, el día 3, la autoridad se encontró con el reciente ejecutivo que aterrizó en Collahuasi tras la salida de Jorge Gómez a la presidencia ejecutiva de Codelco. Se trata de Patricio Hidalgo, actual CEO de Collahuasi y ex CEO de Anglo American Chile, quien, como saludo protocolar tras su llegada, fue acompañado por Marcelo Aceituno, vicepresidente de sustentabilidad y asuntos corporativos interino y Gaetano Manniello, gerente de relacionamiento.

Laurence Golborne y CEOL

El subsecretario de Minería, Álvaro González, registró nueve reuniones. La última fue este lunes 31 de agosto con el gremio de la gran, mediana y pequeña minería, Sonami, en la cual asistió su presidente Jorge Riesco para tratar instrumentos de apoyo para la emergencia vinculada a zonas afectadas por lluvias.

El día 24 la autoridad se reunió con la empresa Llamara Group, quienes están trabajando en un proyecto de litio en el salar de Llamara en la Región de Tarapacá. Asistieron su gerente general, Carlos Araya, Felipe Santa María y Rolando Donoso. Pero una presencia que destaca en la reunión es la de Laurence Golborne, el ex biministro de Minería y Energía y ex ministro de Obras Públicas bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera. Su nivel de participación en el proyecto no pudo ser confirmada, pero sí que fue de parte de la empresa. El objetivo fue mostrar el proyecto y conocer el proceso en el que está su presentación de Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL).

Fuentes del Ministerio de Minería indican que esta empresa se encuentra en un proceso de otorgamiento de CEOL, enmarcado en el trabajo de un total de cinco de estos contratos: Ascotán, Quillagua Norte, Quillagua Este, Laguna Verde, Ollague. El de Llamara Group es Quillagua Norte. Todos deben contar con la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República (CGR), procesos que están en curso debido a distintos reingresos que se tuvieron que realizar. El plazo de reingreso, en el que el ministerio se está tomando su tiempo para ser presentado una sola vez, no está definido, pero, teniendo los antecedentes legales serían reingresados al organismo.

En tanto, una abultada agenda tuvo la jefa de la división de estrategia y políticas públicas mineras, María Baltra, quien registró doce reuniones en agosto, muchas de ellas vinculadas a procesos de CEOL. De hecho, de las cuatro autoridades revisadas es la que más reuniones registra en este mes.

Ese viernes 28 Baltra concertó por separado juntas con dos grupos: Jerónimo Carcelén y Juan Paulo Bambach de Lithium Atacama SpA; y Daniel Ocqueteau, gerente Legal de Quiborax y Juan Mena Ovalle por Salares de Chile. El primer grupo fue para saber el estado de la solicitud de CEOL, y el segundo por el estatus de los proyectos en salar de Ascotán.

El día 21 la misma autoridad se reunió con representante de Enel para avanzar en las gestiones de obtención de un CEOL para un proyecto llamado Geo Litio. El día 14 se juntó con Felipe Curia y Anita Araya, representantes de Quillagua Minerals SpA, para exponer el estado de avance del proyecto y los antecedentes que incorporarán en la nueva solicitud de CEOL para Quillagua Este. Ese mismo día también se reunió vía telemática con Francisco Lepeley Contesse, quien fue en nombre de Wealth Minerals Chile para obtener claridad sobre su proceso de postulación a CEOL.

Tierras raras

En tanto, el día 4 fue el turno de Sierra Gorda, quienes se reunieron con el subsecretario González por haber sido calificados como empresa estratégica bajo el decreto exento N° 257 de 2024. Allí discutieron las implicancias legales y operativas consecuentes de ello. Participaron la gerente legal de la compañía, Marisol Gómez y el abogado y exsubsecretario de Medio Ambiente de los dos gobiernos de Piñera, Rodrigo Benítez, quien representa a la firma minera desde hace años.

Además, el secretario regional ministerial de la región del Biobío, Daniel Escobar, se reunió en dos ocasiones con la empresa Aclara, que está realizando un proyecto de tierras raras en la comuna de Penco por US$ 130 millones.

Esto fue el 5 y 25 de agosto. Participaron el gerente general de Aclara, Enrique Donoso, el gerente de asuntos corporativos y valor social, Fernando Illanes y el asesor jurídico general y secretario corporativo de Aclara, Max Larraín.