Escándalo por supuestos vínculos entre poderoso juez y banquero preso introduce más incertidumbre a campaña presidencial en Brasil

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste a un acto en el que recibió un homenaje del Ministerio Público de Sao Paulo, el 30 de agosto de 2024.

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales en Brasil, un nuevo escándalo está introduciendo nuevas dosis de incertidumbre en una campaña hasta ahora dominada por la polarización entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Ahora el protagonista es el Supremo Tribunal Federal (STF), el que enfrenta un escándalo de gran impacto político después de que Alexandre de Moraes, uno de los magistrados más poderosos y controvertidos del país, el mismo que se hizo conocido mundialmente por condenar al exmandatario Jair Bolsonaro, quedara bajo cuestionamiento por indicios de una relación cercana con el exbanquero Daniel Vorcaro, investigado por fraudes financieros multimillonarios vinculados al Banco Master y hoy en prisión preventiva por sospechas de corrupción.

La Policía Federal encontró registros de mensajes y encuentros entre ambos, de los que se desprende que existía una relación cercana entre ambos, si bien las pruebas recuperadas proceden del teléfono de Vorcaro y no contienen respuestas de Moraes.

Daniel Vorcaro, investigado por fraudes financieros multimillonarios vinculados al Banco Master y hoy en prisión preventiva por sospechas de corrupción.

Según reveló el diario O Estado de Sao Paulo, Vorcaro le habría preguntado al juez si debía abandonar el país dos días antes de ser detenido por primera vez. El sábado 15 de noviembre de 2025, Vorcaro consultó con Moraes. “¿Crees que debo salir el lunes?”, refiriéndose a la posibilidad de abandonar el país para evitar la cárcel. Cuarenta y ocho horas después, la noche del lunes 17 de noviembre, el banquero fue arrestado por la Policía Federal cuando intentaba abordar un jet privado con destino a Malta y luego a Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, donde pretendía finalizar la venta de Banco Master. Según los investigadores, su intención era huir del país.

Los investigadores sostienen, asimismo, que el magistrado revisó la última versión de un contrato de prestación de servicios por 131 millones de reales (25,7 millones de dólares) entre el bufete de su esposa, la abogada Viviane Barci de Moraes, y el Banco Master. Según el mensaje, Vorcaro también autorizó tarjetas de crédito con un límite de 300.000 reales (casi 60 mil dólares) para los hijos de Moraes.

Este martes, el portal Metrópoles publicó que, en otro de los mensajes hallados en su teléfono, Vorcaro insinuó que quería “la protección” del fiscal general, Paulo Gonet, y del director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.

El caso se tramitaba bajo secreto judicial, pero el juez instructor André Mendonça, colega de Moraes en el STF, hizo públicos los autos, revelando las indagaciones de la Policía Federal, y pidió al plenario de la corte analizar el asunto “de modo técnico y estrictamente jurídico” en una sesión pública. O Estado de Sao Paulo reveló que el propio Mendonça.

El expresidente Jair Bolsonaro llega para prestar declaración ante la Sala 1 del Supremo Tribunal Federal (TSF). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Valter Campanato/Agência Brasil

El presidente del Tribunal Supremo Federal brasileño, Edson Fachin, afirmó este miércoles que analizará las acusaciones contra el juez Alexandre de Moraes. “En los próximos días, tras completar el análisis necesario de los hechos y observar los procedimientos institucionales pertinentes, esta Presidencia anunciará, a su debido tiempo y sin prisas, las medidas apropiadas y necesarias”, indicó durante un acto.

O Globo destacó este miércoles que los ministros del STF ignoraron la crisis que involucra a Moraes en la primera sesión tras la revelación del informe con los mensajes de Vorcaro. En tanto, el portal UOL destacó que Alexandre de Moraes manifestó a sus colegas y a interlocutores externos que no piensa ceder ante la crisis provocada por las revelaciones sobre sus contactos con el banquero. “Su intención es muy distinta: afrontar el caso en sesión plenaria e infligir la primera derrota a André Mendonça, ponente del caso Master”. “Prevé que la mayoría anule las acciones de Mendonça”, asegura el medio.

Pero, según UOL, los miembros del Parlamento ya están hablando de un “acuerdo” para la “salida honorable” de Moraes del STF.

Pedidos de renuncia

Del mismo modo, la prensa brasileña se mostró categórica ante el futuro del juez. “Moraes debe dejar el Tribunal Supremo”, escribió O Estado de Sao Paulo en su editorial. “A la luz de las gravísimas revelaciones hechas por este periódico sobre su relación con Master, el ministro tiene la obligación de dimitir, so pena de involucrar al Tribunal Supremo en su crisis personal”, argumentó.

Flávio Bolsonaro en su acto de inicio de campaña en Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

“A Moraes cabe la renuncia”, comentó Folha de Sao Paulo en su editorial, donde plantea que “las escandalosas revelaciones de la Policía Federal disipan las dudas sobre la incompatibilidad del ministro con la corte”. “Sin un gesto de generosidad, el Senado tendrá que proceder con el juicio político; lamentablemente, no se puede esperar mucho de la Fiscalía General”, añadió el periódico.

Flávio Bolsonaro, por su parte, exigió inmediatamente la renuncia del magistrado, incorporando el escándalo de lleno a una campaña electoral. “Moraes era de hecho el abogado de Vorcaro, ¿verdad? (...) Creo que Alexandre de Moraes debería dimitir del Supremo Tribunal Federal. No hay manera de que pueda seguir siendo magistrado del Supremo”, declaró a la prensa en el Senado.

Golpe a campaña de Lula

En el caso de Lula, el diario Valor Econômico destacó que la revelación de los mensajes intercambiados entre Moraes y Vorcaro causó frustración en el círculo íntimo del presidente, quienes esperaban una “semana de recuperación” para el líder del Partido de los Trabajadores, con la votación de importantes proyectos en el Congreso. Entre los miembros de la campaña, las revelaciones eclipsaron una “discusión constructiva” y volvieron a colocar el tema de la corrupción en el centro del debate nacional y electoral.

Según el medio Poder 360, la estrategia de los aliados consiste en evitar que la información se asocie con Lula y, al mismo tiempo, desviar la atención hacia las relaciones de Vorcaro con otras figuras políticas y judiciales. Los miembros de la campaña consideran que el episodio no debería afectar al presidente y que debe tratarse como un asunto institucional.

Primer acto de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil

Pero Tatiana Farah, columnista de UOL, cree que la denuncia contra Moraes “trastocó la estrategia de campaña de Lula”. “La noticia difundida ayer (martes) ya ha perjudicado la campaña, que se movilizó para dar mayor difusión al reportaje de la revista Piauí sobre el supuesto pago de otros 1,6 millones de dólares por parte del banquero encarcelado Daniel Vorcaro para financiar la película biográfica de Jair Bolsonaro, ‘Dark Horse’”, escribió Farah.

“Tras bambalinas, dirigentes del PT declararon que temen que el magistrado del Tribunal Supremo, André Mendonça, actúe parcialmente a favor de la candidatura de Flávio Bolsonaro”, agregó.

A la luz de la encuesta de Quaest difundida este miércoles, donde Lula aparece solo un punto (42% contra 41%) sobre Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje, Fabio Graner, columnista de O Globo, escribió: “Otro factor negativo para Lula, que aún no se ha reflejado completamente en Quaest, es la crisis en el Supremo Tribunal Federal, con las graves acusaciones contra el ministro Alexandre de Moraes. Además de ser visto como un enemigo de Bolsonaro y tener cierta cercanía con el gobierno, el caso tiene un potencial aún mayor para perjudicar a quien busca la reelección, ya que crea la impresión de que las instituciones y el sistema son disfuncionales. Esto se reconoce incluso dentro del círculo presidencial”.