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    Coquimbo Unido se empieza a poner al día con una agónica victoria sobre Universidad de Concepción

    Un solitario gol del paraguayo Luis Riveros le dio los tres puntos al cuadro de la Cuarta Región, que lucha por volver a los puestos internacionales.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Coquimbo Unido sacó adelante un duro partido ante Universidad de Concepción. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport.

    Coquimbo Unido se puso al día con una valiosa victoria sobre Universidad de Concepción. Los Piratas se impusieron por la cuenta mínima, con un solitario tanto de Luis Riveros, a los 85′. Un triunfo en casa después de 109 días.

    El equipo de Hernán Caputto necesitaba con urgencia la victoria para volver a acercarse a los puestos de copas internacionales. Y si bien con la victoria aún sigue fuera de zona, quedó a solo tres puntos de Ñublense, el último equipo que estaría en Sudamericana.

    La conquista que le dio la victoria al cuadro del Elqui se originó tras un córner de Cristián Zavala, quien encontró la cabeza de Riveros. El paraguayo dejó muy atrás la marca de Bryan Ogaz y metió un frentazo hacia abajo que batió al arquero José Sanhueza, quien reemplazó al suspendido Jorge Broun.

    “Se vio el esfuerzo que hizo todo el equipo. Me quedo con el esfuerzo grupal, estoy muy contento de poder marcar. No podíamos perder tantos puntos de local y ojalá podamos darlo vuelta”, dijo el autor del gol a TNT Sports.

    Por su parte, los penquistas no pudieron repetir la buena actuación que cumplieron frente a Universidad de Chile el domingo. Y si bien se crearon algunas opciones, estuvieron poco finos en la definición y no logran alejarse de la amenaza del descenso.

    Local en Santiago

    Por otro lado, los nortinos aún tienen pendientes de disputa los 22 minutos restantes del encuentro en que perdían por 0-1 ante Huachipato y que fue suspendido por la caída de un elemento pirotécnico al meta acerero Christian Bravo.

    Dichos minutos no se jugarán en la Cuarta Región, sino que se completarán el próximo 16 de septiembre, a las 18.00, en el estadio Municipal de La Cisterna. Por estos incidentes, el encuentro ante el Campanil se jugó sin público en el Francisco Sánchez Rumoroso.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraCoquimbo UnidoUniversidad de ConcepciónLuis Riveros

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