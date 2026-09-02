La experiencia de Lucas Assadi en el fútbol sueco parte con un contratiempo. El volante eligió al AIK para continuar su carrera, después de una controvertida salida de Universidad de Chile, la escuadra que lo formó.

Los estudiantiles no le perdonan no haber jugado el Superclásico ante Colo Colo, aunque el futbolista entregó sus explicaciones. “Es falso. Creo que todos los jugadores quieren jugar ese tipo de partidos, es un clásico, el más importante del país. Una de las primeras cosas que le dije a mi representante cuando las cosas iban avanzadas era el poder jugar, el poder viajar el lunes. Entre clubes no se dio eso, tuve que viajar antes, pero siempre estuvieron las ganas de jugarlo”, justificó.

“Lo hemos vendido, a Colo Colo”: la singular explicación del DT de Lucas Assadi a la ausencia del exazul en las prácticas

Sin embargo, aún no puede comenzar plenamente su preparación para el inicio de su paso por el fútbol europeo. La explicación es burocrática. El exmediocampista azul necesita terminar un trámite para quedar plenamente habilitado para iniciar sus labores en el país escandinavo.

Assadi se ha presentado al centro de entrenamientos del club, pero no se ha ejercitado con sus compañeros. Fue en ese escenario que el técnico José Riveiro esgrimió una especial explicación para justificar su ausencia en los trabajos. “Lo hemos vendido ya, a Colo Colo”, manifestó el estratega español, perfectamente conocedor de la principal rivalidad que tenía el flamante refuerzo en su paso por Chile.

Assadi en la presentación en su nuevo club. (Foto: @AIKfotboll)

Después, algo más serio, empezó a entregar las razones más formales. “No puede entrenar afuera todavía. A finales de esta semana, quizás. Está adentro”, explicó el entrenador. En la práctica, está esperando que le entreguen el permiso laboral.

Producto del inconveniente, el volante ya se perdió el partido más importante de la temporada para el AIK: el clásico frente al Hammarby. El lunes, debe enfrentarse al Malmö.

El AIK marcha en el sexto lugar de la liga local, con 31 puntos. Se sitúa a 11 unidades del Sirius que, con 42, encabeza la tabla de posiciones.