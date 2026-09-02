Darío Osorio suma su primer entrenamiento junto al Crystal Palace

Darío Osorio ya comienza a disfrutar de su nueva aventura en la Premier League. Tras ser anunciado como refuerzo del Crystal Palace este martes, el ex Universidad de Chile tuvo sus primeros minutos de práctica con las Águilas. El club compartió imágenes de la llegada del atacante al centro de entrenamientos, con los botines listos para tocar el balón.

Cabe recordar que la transferencia contempla un préstamo con una obligación de compra de 30 millones de dólares más otros cuatro de la misma moneda, con una tasa de préstamo de 2 millones. En total, la operación involucrará US$ 36 millones. Además, el Midtjylland retendrá una cláusula de venta futura.

Este paso es atractivo para el chileno no solo por sumarse a la Premier League, sino que lo hace en un club que también disputará la Europa League.

First day vibe with Darío Osorio 🥹 pic.twitter.com/EgCPOS73dK — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 2, 2026

Los elogios del presidente del Palace

Además, Darío Osorio recibió tras su llegada palabras positivas por parte del mandamás de la institución. “Darío es un jugador joven con un enorme potencial cuyo desarrollo ha llamado nuestra atención, y estamos encantados de traerlo al Crystal Palace”, comenzó señalando Steve Parish.

“Se une a una plantilla joven y talentosa con una amplia experiencia internacional —y con mucho margen de mejora— y estamos muy contentos de que forme parte de lo que estamos construyendo aquí en el sur de Londres”, complementó.

También sumó palabras positivas por parte de los medios ingleses. Por ejemplo, Sky Sports lo incluyó en el listado de arribos a última hora del mercado. “Darío Osorio – de FC Midtjylland a Crystal Palace, préstamo”, establecen en el punteo.

The Telegraph, en tanto, explicó los movimientos de Crystal Palace. “Se inclinó por Quinten Timber, procedente del Marsella, después de analizar a varios otros mediocampistas, además del extremo Darío Osorio, del Midtjylland”, señaló.

El medio partidario We Are Palace apuntó al valor del chileno: “Crystal Palace cierra un acuerdo de £24,7 millones por Darío Osorio tras el rechazo de Malick Fofana", detallan.

El mismo sitio, eso sí, venía haciendo un seguimiento al oriundo de Hijuelas. Sin ir más lejos, en julio ya habían dedicado espacio a Osorio con una llamativa comparación. “¿Quién es Darío Osorio? Crystal Palace se suma en la carrera de £13 millones por ‘el próximo Alexis Sánchez’”, escribieron en esa ocasión.

Otro portal partidario, The Holmesdale, valora la condición de seleccionado del futbolista nacional. “Palace ficha al extremo chileno Darío Osorio procedente del Midtjylland”, titulan. En la bajada lo describen como “el muy valorado internacional chileno”.

Un traspaso histórico para la liga danesa

Una vez que se dio a conocer el fichaje de Osorio en Inglaterra, la prensa danesa reaccionó de inmediato, pues el movimiento contempla una cifra histórica para el fútbol danés.

Así lo reflejaron los medios. El sitio Tipsbladet, por ejemplo, informó que “el FC Midtjylland bate el récord danés de la venta más cara de la historia con el traspaso de Darío Osorio al Crystal Palace, que lo alquila y luego lo compra por 28 millones de euros (210 millones de coronas danesas) en precio fijo y 4 millones de euros (30 millones de coronas danesas) en variables. Un total de 240 millones de coronas danesas. Osorio es el jugador más caro jamás traspasado en la historia de la Superliga”, destacaron.

Flashscore Dinamarca tuvo una postura similar: “Esto la convertirá en la transferencia escandinava más grande de la historia. El récord anterior lo ostentaba el internacional ghanés Caleb Yirenkyi (27 millones de euros) cuando fichó por el Coventry procedente del FC Nordsjaelland. Con la venta de Darío Osorio, el FC Midtjylland ha establecido nuevos récords en la venta de jugadores en la Superliga danesa”.