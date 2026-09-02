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    Tribunal decreta prisión preventiva para ocho imputados por operación Imperio Ámsterdam

    En relación a otros 14 imputados presentes en la audiencia, fueron aplicadas otras medidas cautelares que incluyen el arresto domiciliario total, arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Con la medida cautelar de prisión preventiva quedaron ocho de los imputados formalizados en el marco de la investigación a una organización criminal que operaba entre Antofagasta y Aysén y que fueron detenidos en un despliegue policial ejecutado el pasado 13 de agosto y bautizado como operación Imperio Ámsterdam.

    Para otros 14 imputados presentes en la audiencia, en tanto, fueron aplicadas medidas cautelares que incluyen el arresto domiciliario total, arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados.

    Tras dos semanas de formalización el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar para el resto de los imputados por la causa sobre el uso de la red de dispensarios de marihuana medicinal para cultivar y distribuir droga a lo largo del país.

    El pasado 13 de agosto se llevó a cabo el operativo en el cual fueron detenidas 72 personas.

    El martes 18 de agosto comenzó la formalización de los imputados, entre ellos el preparador físico y figura de televisión Camilo Huerta, además de los empresarios Andrés Astorga y Gino Athens.

    En una primera instancia, el tribunal dispuso arresto domiciliario para 19 de los 44 imputados del caso.

    Posteriormente, se discutieron las cautelares de los cabecillas quedando con arresto domiciliario total Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo, además de arraigo nacional y prohibición de de comunicación con los coimputados. En tanto, Eduardo Gendelman quedó con arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los coimputados.

    En la audiencia de formalización el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, informó que los líderes de la organización criminal implementaron un esquema empresarial concentrado en la sociedad DN Medcorp SpA., valiéndose de la producción de sustancias ilícitas generadas por la sociedad MA Botanics y otros cultivadores clandestinos.

    Estos productos ilícitos eran comercializados en distintas sucursales a lo largo del país que eran operadas ya sea a través de franquicias, o bien, directamente por DN Medcorp.

    Camilo Huerta mantuvo a su cargo una franquicia en Chicureo, Colina.

    Dentro de esta estructura, la sociedad MA Botanics servía como empresa productora de las sustancias ilícitas que se comercializan bajo una careta terapéutica, en base a una supuesta autorización sanitaria para el cultivo emitida mediante Resolución Exenta del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región del Maule.

    Dicha autorización, según la investigación del Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros, era abiertamente incumplida, en forma consciente y deliberada por los integrantes de la organización criminal, produciendo plantas del género cannabis con alto contenido de THC, lo que no estaba autorizado por el SAG. Esta cannabis, y sus derivados, era luego distribuida y comercializada masivamente en diversas regiones del país, con el consecuente daño a la salud pública.

    El plazo de investigación se fijó en 120 días.

    Más sobre:Operación ÁmsterdamFiscalíaPolicialDrogaFiscalía de AysénOperación Imperio ÁmsterdamNarcotráficoDispensariosMarihuana medicinalCamilo HuertaAndrés Astorga

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