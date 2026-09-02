Anttonias lanza “Espíritu” un nuevo adelanto de su segundo disco

Como un nuevo adelanto de lo que será su segundo trabajo de estudio, Anttonias sorprende con el sencillo Espíritu. Como un golpe en la mesa que demuestra la profundidad conceptual de sus nuevas composiciones, este adelanto es fiel reflejo de la nueva potencia en vivo que proyecta la banda.

Bajo un cuidado uso de los silencios y la conversación entre guitarras cargadas de efectos, Espíritu crea una atmósfera de lenta cocción que acumula energía hasta desembocar en un poderoso coro impulsado por la voz de Antonia Holzapfel.

La canción fue grabada en Estudios del Sur y contó con la producción musical de Bastián Grañas y Nicolás Resnikoff (quien además trabajó en la mezcla).

Este lanzamiento prepara el terreno para la llegada de su esperado segundo álbum, que transiciona hacia un sonido más maduro y orgánico. A través de Espíritu, la agrupación reafirma su evolución estética e interpretativa, consolidando la narrativa conceptual que guiará su próxima gira nacional.

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