Juez Daniel Urrutia no se rinde y vuelve a requerir al TC para impugnar el proceso que lo tiene al borde de la remoción

La primera vez que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia ingresó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) fue el 5 de agosto.

Ese día, representado por su abogado Carlos Quezada, requirió para declarar inconstitucional los artículos 40 y 41, del auto acordado del Acta 108-2020 que regula el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial. Todo esto en el marco del cuaderno de remoción que enfrenta por haber viajado a Costa Rica y Ecuador con licencia médica.

Sin embargo, el 26 de agosto la Primera Sala, de forma unánime, declaró su requerimiento como no admitido a trámite. “Sólo alude en términos generales a las resoluciones de la Corte Suprema dictadas en el marco de las investigaciones sumarias que ordenó instruir al amparo del acta N° 108-2020, sin explicar los hechos específicos que motivaron la investigación en su contra, ni acompañó resolución que dé cuenta del resultado de dicha investigación", se lee en la resolución firmada por las ministras Nancy Yáñez y Alejandra Precht y los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery.

Pese a eso, Urrutia no se dio por vencido. El 31 de agosto, el magistrado volvió a la carga y presentó otro requerimiento ante el mismo TC.

Según se lee en la carátula del caso, lo que se alega es la inconstitucionalidad de los mismos dos artículos que se impugnaban en la primera acción que protagonizó ante el TC.

Al momento de resolver su ingreso, se determinó que el requerimiento quedará alojado en la Primera Sala, es decir, volverán a resolver los mismos ministros que ya declaron la no admisión a trámite de su acción anterior.

El juez Gustavo Benavente también ejecutó una estrategia similar. El magistrado ya había requerido por lo mismo ante el TC y la Primera Sala tampoco lo admitió a trámite. Ahora volvió a recurrir, por lo que está a la espera de un nuevo pronunciamiento que, esta vez, quedó en manos de la Segunda Sala.

Lo mismo hizo la jueza María Verónica Arancibia. La magistrada -también representada por Quezada- ya había requerido para impugnar su cuaderno de remoción y la Primera Sala no lo admitió a trámite. Ahora volvió a recurrir y su segundo intento deberá ser resuelto por la Segunda Sala.

En las últimas horas, además, el TC comunicó a la Suprema que dio luz verde para suspender los cuadernos de remoción de cuatro jueces, todos representados por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz. Se trata de las juezas Erna Fuentes y Macarena Bobadilla y los jueces Juan Manuel Gatica y Eduardo Fritz. Todos ellos están cuestionados por haber viajado fuera de Chile con licencia médica.

Esos cuatro cuadernos suspendidos se suman a un quinto. Se trata del primer juez que requirió ante el TC, cuyo caso fue admitido a trámite y declarado admisible de forma parcial. En este caso el juez es Jorge Saavedra, quien también es representado por Quezada.

Los cinco casos que fueron admitidos a trámite con suspensión de sus procedimientos se resolvieron en la Segunda Sala que es integrada por las ministras María Pía Silva, Catalina Lagos, Marcela Peredo y los ministros Raúl Mera y Mario Gómez.

En todas esas resoluciones, la ministra Peredo mantuvo su voto disidente. La magistrada es de la idea de que al haber regla expresa, no aplica la suspensión cuando se trata de requerimientos contra auto acordados.

Pese a que la vía del TC no está rindiendo frutos, en los últimos días dos magistrados más han requerido para impugnar sus cuadernos de remoción. Se trata de los jueces Óscar Pacheco y Carlos Jeria. Con ellos, hasta la fecha, en total han requerido casi 20 magistrados.