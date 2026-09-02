SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Juez Daniel Urrutia no se rinde y vuelve a requerir al TC para impugnar el proceso que lo tiene al borde de la remoción

    La Segunda Sala de la magistratura constitucional además admitió a trámite el requerimiento de otros cuatro magistrados y en todos esos casos ordenó la suspensión de los procesos en la Suprema. En total, esa sala ha suspendido cinco cuadernos de remoción de un total de 58.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda

    La primera vez que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia ingresó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) fue el 5 de agosto.

    Ese día, representado por su abogado Carlos Quezada, requirió para declarar inconstitucional los artículos 40 y 41, del auto acordado del Acta 108-2020 que regula el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial. Todo esto en el marco del cuaderno de remoción que enfrenta por haber viajado a Costa Rica y Ecuador con licencia médica.

    Sin embargo, el 26 de agosto la Primera Sala, de forma unánime, declaró su requerimiento como no admitido a trámite. “Sólo alude en términos generales a las resoluciones de la Corte Suprema dictadas en el marco de las investigaciones sumarias que ordenó instruir al amparo del acta N° 108-2020, sin explicar los hechos específicos que motivaron la investigación en su contra, ni acompañó resolución que dé cuenta del resultado de dicha investigación", se lee en la resolución firmada por las ministras Nancy Yáñez y Alejandra Precht y los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery.

    Pese a eso, Urrutia no se dio por vencido. El 31 de agosto, el magistrado volvió a la carga y presentó otro requerimiento ante el mismo TC.

    Según se lee en la carátula del caso, lo que se alega es la inconstitucionalidad de los mismos dos artículos que se impugnaban en la primera acción que protagonizó ante el TC.

    Al momento de resolver su ingreso, se determinó que el requerimiento quedará alojado en la Primera Sala, es decir, volverán a resolver los mismos ministros que ya declaron la no admisión a trámite de su acción anterior.

    El juez Gustavo Benavente también ejecutó una estrategia similar. El magistrado ya había requerido por lo mismo ante el TC y la Primera Sala tampoco lo admitió a trámite. Ahora volvió a recurrir, por lo que está a la espera de un nuevo pronunciamiento que, esta vez, quedó en manos de la Segunda Sala.

    Lo mismo hizo la jueza María Verónica Arancibia. La magistrada -también representada por Quezada- ya había requerido para impugnar su cuaderno de remoción y la Primera Sala no lo admitió a trámite. Ahora volvió a recurrir y su segundo intento deberá ser resuelto por la Segunda Sala.

    En las últimas horas, además, el TC comunicó a la Suprema que dio luz verde para suspender los cuadernos de remoción de cuatro jueces, todos representados por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz. Se trata de las juezas Erna Fuentes y Macarena Bobadilla y los jueces Juan Manuel Gatica y Eduardo Fritz. Todos ellos están cuestionados por haber viajado fuera de Chile con licencia médica.

    Esos cuatro cuadernos suspendidos se suman a un quinto. Se trata del primer juez que requirió ante el TC, cuyo caso fue admitido a trámite y declarado admisible de forma parcial. En este caso el juez es Jorge Saavedra, quien también es representado por Quezada.

    Los cinco casos que fueron admitidos a trámite con suspensión de sus procedimientos se resolvieron en la Segunda Sala que es integrada por las ministras María Pía Silva, Catalina Lagos, Marcela Peredo y los ministros Raúl Mera y Mario Gómez.

    En todas esas resoluciones, la ministra Peredo mantuvo su voto disidente. La magistrada es de la idea de que al haber regla expresa, no aplica la suspensión cuando se trata de requerimientos contra auto acordados.

    Pese a que la vía del TC no está rindiendo frutos, en los últimos días dos magistrados más han requerido para impugnar sus cuadernos de remoción. Se trata de los jueces Óscar Pacheco y Carlos Jeria. Con ellos, hasta la fecha, en total han requerido casi 20 magistrados.

    Más sobre:Poder JudicialTCDaniel UrrutiaLicencia médicaCuaderno de remoción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    TDLC acoge propuesta de mayor transparencia para conglomerados económicos, pero rechaza intervención

    Virus respiratorios: positividad asciende al 57,9%, la más alta en los últimos tres años

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    Tras renuncias en el PPD: expresidente de los empresarios nocturnos asume vicepresidencia del partido

    Senadores le doblan la mano a diputados e imponen a Quintana (PPD) y Prohens (RN) en el Consejo de Asignaciones

    Alcalde Christopher White: “Veníamos planteando que estaban pasando cosas como en Ciudad de Juárez u otras de Latinoamérica”

    Lo más leído

    1.
    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    2.
    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    3.
    Carabineros reporta que Camilo Huerta incumplió su arresto domiciliario total: fijó domicilio en un OXXO

    Carabineros reporta que Camilo Huerta incumplió su arresto domiciliario total: fijó domicilio en un OXXO

    4.
    “Es como sentirte solo”: alcalde White revela qué le dijo el ministro Arrau tras pedirle ayuda por el plan en su contra

    “Es como sentirte solo”: alcalde White revela qué le dijo el ministro Arrau tras pedirle ayuda por el plan en su contra

    5.
    Corte confirma multa a inmobiliaria por demolición de inmuebles de zona típica en barrio Yungay de Santiago

    Corte confirma multa a inmobiliaria por demolición de inmuebles de zona típica en barrio Yungay de Santiago

    6.
    Falleció también un asaltante: conductor muere chocado por vehículo que escapaba tras robo a camión de cigarros en Maipú

    Falleció también un asaltante: conductor muere chocado por vehículo que escapaba tras robo a camión de cigarros en Maipú

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán?

    Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán?

    Virus respiratorios: positividad asciende al 57,9%, la más alta en los últimos tres años
    Chile

    Virus respiratorios: positividad asciende al 57,9%, la más alta en los últimos tres años

    Tras renuncias en el PPD: expresidente de los empresarios nocturnos asume vicepresidencia del partido

    Senadores le doblan la mano a diputados e imponen a Quintana (PPD) y Prohens (RN) en el Consejo de Asignaciones

    TDLC acoge propuesta de mayor transparencia para conglomerados económicos, pero rechaza intervención
    Negocios

    TDLC acoge propuesta de mayor transparencia para conglomerados económicos, pero rechaza intervención

    Ragnar Udd de BHP y con paso por Chile asumirá como nuevo CEO de Albemarle

    Venta de autos nuevos registra en agosto su mejor desempeño del año

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM
    Tendencias

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Científicos identifican cómo una red nerviosa potencia el cáncer de mama: esto dice su investigación

    Fernando Gago anuncia el retorno más esperado en la U: “Octavio Rivero está muy bien... creo que es un ‘refuerzo’”
    El Deportivo

    Fernando Gago anuncia el retorno más esperado en la U: “Octavio Rivero está muy bien... creo que es un ‘refuerzo’”

    Con Vozinha como gran sorpresa: Fernando Ortiz delinea la formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Alexei Popyrin en la segunda ronda del US Open

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix
    Cultura y entretención

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    Orishas vuelve a Chile con show en Gran Arena Monticello

    Paulina Urrutia y su regreso a la actuación en El Deshielo: “Fue un regalo que me hayan permitido trabajar enferma”

    La historia de la fallecida ícono del feminismo Gloria Steinem y sus choques con Trump
    Mundo

    La historia de la fallecida ícono del feminismo Gloria Steinem y sus choques con Trump

    Enrique Gómez, senador colombiano: “Los que manipulan las redes con dineros del narcotráfico y la corrupción son los candidatos de izquierda”

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa