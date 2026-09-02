Teatro Camilo Henríquez revive caso Quemados y memoria en dictadura

“Dos jóvenes fueron quemados en la Estación Central durante una manifestación”, fue el titular leído en Radio Chilena durante la mañana del 2 de julio de 1986, cuando el periodista Orlando Milesi recibió, a través de una llamada telefónica, la noticia de que dos jóvenes habían sido atacados y quemados por una patrulla militar. Ante la falta de confirmación, el equipo recurrió a un párroco de la zona, quien corroboró el hecho. Horas después, Milesi intercedió con el médico Jorge Villegas para atender de urgencia a una de las víctimas, Carmen Gloria Quintana, salvándole la vida.

Esta reveladora vivencia sobre el conocido Caso Quemados —en el que la otra víctima, Rodrigo Rojas de Negri, no sobrevivió— es uno de los relatos centrales de Crónicas de reporteros, montaje que vuelve al escenario del Teatro Camilo Henríquez, los días 10 y 12 de septiembre en el marco del Ciclo de Memoria, que conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973. Las entradas ya están a la venta en Ticketplus.cl.

La historia es reconstruida a través del testimonio del propio Milesi, quien junto a otros colegas periodistas de la época, Carmen Mera y Julio Salviat, suben a escena para recuperar sus vivencias profesionales durante la dictadura militar y hasta entrado los años 90. La cobertura del aluvión en el embalse El Cobre con el presidente Eduardo Frei Montalva, la cobertura en el Maracaná cuando Colo-Colo le ganó a Botafogo en el 73 o el primer concierto de música clásica en la Antártida, son algunos de los relatos recuperados en la obra.

Para Marcelo Salinas, director del montaje y responsable del trabajo de guion, uno de los grandes desafíos fue justamente “ser capaces de poder resumir ya casi 50 años de historia, de trabajo periodístico en una obra pequeña de 45 minutos”. El proceso se apoyó en entrevistas personales, grabaciones y transcripciones de sus testimonios. “El hecho de que sean tres periodistas y no actores profesionales le da un viaje emocional que al público lo deja profundamente conmovido”, agrega Salinas.

El resultado es un recorrido por distintas épocas del periodismo chileno: Julio Salviat recuerda sus primeros trabajos en La Nación, su paso por la revista Estadio y la evolución tecnológica que transformó la profesión; Carmen Mera reconstruye su trayectoria por El Diario Ilustrado, La Prensa, Canal 9 y la agencia Orbe, además de su posterior vínculo con el teatro; mientras Orlando Milesi recuerda su experiencia en el periodismo popular, su trabajo durante la dictadura y episodios como la cobertura del caso Quemados.

Memoria viva

En esta edición, el Ciclo de Memoria del Teatro Camilo Henríquez destaca por apostar a formatos no tradicionales que ponen en escena la memoria histórica a partir de archivos y hechos reales. En esta misma línea se enmarca Escenas de Población en Resistencia, montaje dirigido por Patricia Artés que abre la cartelera del ciclo los días 3, 4 y 5 de septiembre. La propuesta, llevada a cabo por la compañía Plataforma Escena Crítica y Memoria, es una investigación escénica que rescata la expresión teatral que nació en el circuito popular durante la dictadura militar, forjada entre ollas comunes, barricadas y organización comunitaria fuera de las salas tradicionales.

Ambas obras utilizan herramientas del teatro documental y formatos cercanos a la conferencia performativa —lectura de testimonios reales, proyecciones de archivo histórico y registros sonoros— además de música especialmente creada para activar la memoria sensorial en escena. Así, en lugar de solo reconstruir el pasado mediante personajes ficticios, estos montajes rescatan una memoria hasta ahora dormida, pero vital para entender el presente.

En el caso de Crónicas de reporteros, se evidencia desde la crisis que vive el periodismo y la democracia. “Es muy importante relevar estas historias hoy, en un contexto donde la veracidad de la información está cuestionada constantemente por las fakenews. Julio, Orlando y Carmen son un testimonio vivo de cómo se ejercía el periodismo antes de la era digital y en momentos decisivos del país, manteniendo intacto el compromiso con la verdad y la dignidad humana”.

Coordenadas

10 y 12 de septiembre en el Teatro Camilo Henríquez – Amunátegui #31, Santiago (Metro La Moneda) Jueves a las 19:30 horas; sábado, a las 16:00 horas.

➔ Entradas: A la venta en boleterías del teatro (1 hora antes de la función) y por sistema Ticketplus.cl

➔ Valores de las entradas: $5.000, general - $ 3.000 estudiantes y adultos mayores.