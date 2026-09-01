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    Inauguran exposición gratuita por los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros en el GAM

    A mitad de este mes se abrirá una muestra con memorabilia histórica del legendario álbum de los sanmiguelinos, que el 15 de septiembre cumple cuatro décadas. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Inauguran exposición gratuita por los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros en el GAM

    Pateando piedras sigue celebrando su hito redondo: este 15 de septiembre, el disco esencial de Los Prisioneros y uno de los títulos más inventivos de la música chilena cumple 40 años.

    Para conmemorarlo, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) inaugurará una exposición gratuita con todos los recuerdos en torno al álbum.

    La muestra, co-producida por City Lab, el colectivo 40 y por los organizadores del show que festejará el disco el 15 de septiembre en el Teatro Caupolicán, donde estará el propio Miguel Tapia, reunirá memorabilia y piezas de gran valor para la historia musical del país, entre ellas, la guitarra con la que se grabó el icónico rasgueo de El baile de los que sobran; la batería de Tapia, discos de oro y platino, entre otros trofeos y galvanos recibidos; también archivos de programas de televisión de la época, fotografías, afiches y ediciones originales de discos y casetes. Además la exposición, incluye elementos interactivos para que los fanáticos puedan participar y fotografiarse.

    “El público podrá vivir una experiencia que conecta la música en vivo con la memoria y las historias que forman parte de la trayectoria de una banda decisiva del rock chileno”, dice un comunicado.

    La muestra será en la sala City Lab del GAM (Alameda 227, metro Universidad Católica).

    ¿Cómo se puede acceder?

    El evento será del 13 al 17 de septiembre. Para quienes tengan entrada para el show de Miguel Tapia del 15 de septiembre (boletos en Puntoticket), habrá un acceso anticipado el 13 y 14 del mismo mes. Para el resto, el acceso general será del 15 al 17 de septiembre.

    Más sobre:Música cultoMúsicaLos PrisionerosJorge GonzálezClaudio NareaMiguel TapiaGAMCity LabPateando Piedras

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