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    La agenda legislativa del Minsal: desde cambios a Cenabast a nuevas condiciones para la devolución de becas formativas

    La cartera dirigida por May Chomali hoy tiene definido ingresar cuatro proyectos de ley propios, además de impulsar otras siete iniciativas que ya están en tramitación, como la que elimina las preexistencias o la que regula la venta ilegal de medicamentos.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Desde el Ministerio de Salud aseguran que el foco en estos casi seis meses de gestión no solo ha sido administrar urgencias, listas de espera y hospitales, sino que también se han dedicado a priorizar la agenda legislativa, Esto implica trabajar en proyectos que tienen como objetivo mejorar el acceso a medicamentos, modernizar el sistema sanitario y dar protección financiera y fortalecimiento al sistema público.

    En ese contexto, la cartera liderada por May Chomali actualmente está impulsando siete proyectos que ya están en tramitación, pero al mismo tiempo está preparando cuatro más para ingresar según pudo conocer La Tercera.

    Con el objetivo de fortalecer la red pública, uno de los proyectos en los que ha trabajado el Minsal modifica la ley 19.664 que regula el Período Asistencial Obligatorio (PAO). En palabras simples, esta normativa establece la obligación de los profesionales de la salud que realizaron una beca de especialización financiada por el ministerio o Servicio de Salud de trabajar, por un período determinado, en un establecimiento de la red pública.

    La idea es incorporar nuevas medidas ante las pesquisas de incumplimiento y dar mayor flexibilidad para compatibilizarlo con la docencia.

    En cuanto el acceso, las autoridades sanitarias preparan otro proyecto que busca facilitar el acceso a los medicamentos y hacer más transparente y competitivo el mercado farmacéutico. ¿Cómo? Las autoridades sanitarias propondrán medidas como permitir el reemplazo entre medicamentos equivalentes, incluyendo biosimilares, y transparentar los precios y la disponibilidad de los productos.

    Además, buscarán fortalecer la regulación de la autoridad sanitaria, estableciendo reglas para identificar los medicamentos y controlar los pagos, beneficios o transferencias de dinero entre la industria farmacéutica y los distintos actores del sistema de salud.

    Otra iniciativa que trabajan es la actualización de los disipativos médicos. En otras palabras, la moción modernizaría el control sanitario de estos productos, reemplazando el sistema actual por un modelo de regulación proporcional al riesgo, aplicable a todo el mercado.

    Así, el borrador establece mecanismos de registro, notificación previa, verificación de conformidad y trazabilidad de la cadena logística, incorporando además el reconocimiento de autorizaciones otorgadas por autoridades sanitarias extranjeras de referencia.

    Por último, ingresarán otra norma para mejorar la distribución y manejo de los medicamentos. La iniciativa habilita a la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) para realizar adjudicaciones múltiples de productos sanitarios, permitiendo distribuir las compras entre distintos proveedores. De acuerdo a las autoridades sanitarias, esto contribuiría a diversificar el abastecimiento, reducir el riesgo de desabastecimiento, fomentar la competencia y mejorar la eficiencia del gasto público en salud.

    Las fechas de ingreso de las iniciativas aún no están cerradas, pero desde la cartera afirman que los proyectos serán ingresados al Congreso de manera progresiva durante el transcurso de la actual administración.

    Proyectos que impulsarán

    En paralelo, el Minsal continuará con la tramitación de proyectos que ya se encuentran en discusión. Entre ellos está el que se tramita en el Senado y que busca regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. En esa misma línea, impulsarán la iniciativa que establece que todas las recetas médicas sean electrónicas, con el objetivo de prevenir fraudes, entregar mayor seguridad a los pacientes y asegurar la trazabilidad.

    También darán continuidad a algunos de los proyectos que fueron presentados durante el gobierno de Gabriel Boric, como el que modifica el periodo de carencia del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) por accidente o enfermedad común e introduce modificaciones en su aplicación al sector público. La idea es evitar el mal uso de licencias y para eso tiene medidas como la que establece que los funcionarios públicos dejarán de recibir automáticamente el 100% de su sueldo durante las licencias, tal como ocurre en el sector privado.

    Asimismo, impulsarán el proyecto que elimina las preexistencias y crea un plan de salud en el sistema privado de aseguramiento. También el que da sustentabilidad al fono de para diagnostico y tratamientos de alto costo de la ley Ricarte Soto,

    Los otros dos proyectos que impulsarán serán el de la prevención de la infertilidad y la educación en salud reproductiva, y el acceso de alimentos libres de gluten en establecimientos de comercio.

    En ese contexto, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), contextualiza que “en la comisión hoy hay tres urgencias: la receta médica electrónica, que sigue su avance y hoy día se logró también seguir adelante en la tramitación, el pronto despacho del debate legal de medicamentos, que se trató ayer con las nuevas indicaciones del gobierno y el subsidio de incapacidad laboral, que es un proyecto del gobierno anterior, pero que estamos a la espera de la nueva formulación de enmiendas e indicaciones del actual período, que permita abordar el grave problema de las licencias médicas”.

    El senador también añade que " estamos conversando, a raíz del evento que hizo la Comisión de Salud hace tres semanas, sobre cómo proponer y concordar áreas de modernización del sector, mejoramiento de las listas de espera, mejoramiento en materia de pago de bolsillo en cuanto a medicamentos, y lograr dar satisfacción a los anhelos ciudadanos, que son muy grandes en materia de salud".

    El senador Juan Luis Castro en la votación de la Ley corta de Isapres. Foto: Aton Chile.
    Más sobre:SaludProyectos de leyCenabastMedicamentosPAOMédicosLicencias médicas

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